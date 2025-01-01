- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 行列積演算子@
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
For 反復演算子
for 演算子は、3 つの式と実行可能な演算子で構成されています。
|
for（式 1 ; 式 2 ; 式 3 ）
式 1 はループ初期設定を記述します。式 2 はループの終了条件をチェックします。式 2 が true の場合、ループ本体の for が実行されます。ループは式が false になるまで繰り返します。 式 2 がfalse の場合、ループは終了し、制御は次の演算子に与えられます。式 3 は、各反復の後で計算されます。
for 演算子は次の演算子の連続に相当します。
|
式1;
for 演算子では 3 つのうちのどの式も同時に省くことは出来ますが、間にあるセミコロン（ ; ）を省くことは出来ません。式 2 が省略された場合、式 2 が常に true であると見なされます。for(;;) 演算子は while(1) 演算子と同等の連続ループです。式 1 または 3 はそれぞれコンマ（ , ）演算子によって結合された複数の式から成り立つことが出来ます。
注意事項
ループの反復数が多いと予期される場合は IsStopped() 関数を使用して強制的なプログラム終了を確認することをお勧めします。
例：
|
for(x=1;x<=7000; x++)
参照