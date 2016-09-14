グラフィカルインタフェースX: Easy And Fast (簡単で手早い)ライブラリの更新(ビルド2)

コンテンツ

はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的が詳しく考察されました。各章の末尾には記事へのリンクの完全なリストがみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

シリーズの前回の記事の出版以来Easy And Fastライブラリにはいくつかの新機能が加わりました。ライブラリの構造とコードは部分的に最適化され、CPUの負荷が少し軽減されています。多くのコントロールクラスで繰り返して現れるメソッドはCElement基本クラスに移動されました。また、いくつかの小規模の視覚改善と修正も行われました。これらを詳しく考察していきましょう。

更新について

1. デフォルト配色が変更されました。今ではそれはどんなチャート背景にも準拠してほとんどが明るい色調です。デフォルト配色を使用すると、カスタムクラスでコントロール作成メソッドを開発する際に特性の最小量を指定することができます。

以下のスクリーンショットは、明るい背景と暗い背景を持つMQLアプリケーションのグラフィカルインタフェースの例を示します。

図1 明るい背景に対してデフォルト配色を使用したグラフィカルインターフェースの例





図2 暗い背景に対してデフォルト配色を使用したグラフィカルインターフェースの例





2. マウスおよびマウスカーソルパラメータを格納するCMouseクラスの最初のバージョンを実装しました。より慎重に見てみましょう。



CMouseクラスは、すべてのライブラリファイルが位置する「<terminal directlory>\MQLX\Include\EasyAndFastGUI\Controls」にあるMouse.mqhファイルの中にあります。ここでは標準ライブラリのCChartクラスのインスタンスが必要です。CChart::SubwindowY() メソッドは、マウスカーソルが現在位置するサブウィンドウに相対した Y座標の計算のためにこのクラスで使わます。チャートへの結合はクラスコンストラクタ、 結合解除はデストラクタで行われます。

CChartクラスはここでの基本クラスすべてによって利用可能です。よって、適切な変更が実装されました。

#include <Charts\Chart.mqh> class CMouse { private : CChart m_chart; public : CMouse( void ); ~CMouse( void ); }; CMouse::CMouse( void ) { m_chart.Attach(); } CMouse::~CMouse( void ) { m_chart.Detach(); }

下記はほぼすべてのライブラリのクラスで使用されるマウスカーソルパラメータのリストです。

現在のカーソル座標

カーソルが位置するサブウィンドウの番号

チャートでのカーソルの X 座標に当たる時刻

座標に当たる時刻 チャートでのカーソルの Y 座標に当たるレベル

座標に当たるレベル 左マウスボタンの状態（押されている/いない）

パラメータ値を格納したり受信するためのフィールドとメソッドはCMouseクラスボディで実装されています。

class CMouse { private : int m_x; int m_y; int m_subwin; datetime m_time; double m_level; bool m_left_button_state; public : int X( void ) const { return (m_x); } int Y( void ) const { return (m_y); } int SubWindowNumber( void ) const { return (m_subwin); } datetime Time ( void ) const { return (m_time); } double Level( void ) const { return (m_level); } bool LeftButtonState( void ) const { return (m_left_button_state); } };

もちろんCHARTEVENT_MOUSE_MOVEイベントの発生を追跡するイベントハンドラも必要です。CMouseクラスフィールドはイベント処理ブロックで埋まっています。このコードはすでにすべてのコントロールのイベントハンドラで見てきました。今ではそれはCMouseクラスのみで存在し、コントロールクラスのコードはより直観的になっています。 また、マウスカーソルのパラメータは、今ではすべての要素とともに全体のパス内に一度だけ受信され、CPUの負荷が軽減されています。

class CMouse { void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =( bool ) int (sparam); if (!:: ChartXYToTimePrice ( 0 ,m_x,m_y,m_subwin,m_time,m_level)) return ; if (m_subwin> 0 ) m_y=m_y-m_chart.SubwindowY(m_subwin); } }

CMouseクラスインスタンスはライブラリエンジン基本クラス（CWndContainer）で宣言されています。

class CWndContainer { protected : CMouse m_mouse; };

CMouseクラスインスタンスはまた、その型のオブジェクトへのポインタを格納するCElement基本コントロールクラスでも宣言されていて、これはCWndContainerクラスで宣言されています。また、ポインタを保存し/受信するためのメソッドはここに配置されています。

class CElement { protected : CMouse *m_mouse; public : void MousePointer(CMouse & object ) { m_mouse=::GetPointer( object ); } CMouse *MousePointer( void ) const { return (::GetPointer(m_mouse)); } };

ライブラリのグラフィカルインターフェースの作成時にはCMouseオブジェクトへのポインタは自動ですべてのコントロールに渡されます。このためにはCMouseオブジェクトはCWndContainer::AddToObjectsArray()メソッドに受け渡され、ここでは下のコードでみられるように、コントロールを構成するすべてのグラフィックオブジェクトへのポインタが共通の配列に送られます。

template<typename T> void CWndContainer::AddToObjectsArray( const int window_index,T & object ) { int total= object .ObjectsElementTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) AddToArray(window_index, object .Object(i)); object .MousePointer(m_mouse); }

さて、各コントロールクラスは、ライブラリ全体で単一のオブジェクトに格納されているマウスおよびカーソルのパラメータへのアクセスを有します。CWndEventsクラスのChartEvent() ハンドラで新しい値を受け取るためには、それにイベントの現在のパラメータを送ることによって CMouseオブジェクトハンドラが呼び出されるべきです。呼び出しはすべてのコントロールのイベントを処理する前に実行されるので、マウスおよびカーソルのパラメータの関連する値は繰り返した型変換を必要とすることなくすべてのコントロールによって利用可能で、クラスフィールドに値が代入され相対的な相対的なY座標が計算されます。

void CWndEvents::ChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { m_mouse.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

CSimpleButtonコントロールコードハンドラの一部を例として使いましょう。下記に示されているのはCSimpleButton::OnEvent()メソッドの短縮版です。(1) 現在カーソルが位置するサブウィンドウの番号 (2) カーソル座標 (3) マウスの左マウスの状態を受け取るためのCMouse オブジェクトメソッドの呼び出しを含む文字列は黄色で強調表示されています・

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (CElement::m_subwin!= CElement::m_mouse.SubWindowNumber() ) return ; if (!m_button_state) return ; CElement::MouseFocus( CElement::m_mouse.X() >X() && CElement::m_mouse.X() <X2() && CElement::m_mouse.Y() >Y() && CElement::m_mouse.Y() <Y2()); if (! CElement::m_mouse.LeftButtonState() ) return ; ... return ; } }

すべてのライブラリのコントロールクラスで適切な変更が実装されました。





3. コントロールのグラフィックオブジェクト名からコントロールのIDとインデックスを受けとるメソッドは、以前は多くのライブラリーコントロールクラスで繰り返されていました。繰り返しを防ぐために、これらのメソッドは今ではCElement基本クラスに移されました。

class CElement { protected : int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); };

4. ウィンドウを折りたたむ/展開するためのボタンを有効にするメソッドとヘッダーテキストレベルの位置づけを有効にするクラスをCWindowクラスに追加しました。

class CWindow : public CElement { private : int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_roll_button; public : void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void UseRollButton( void ) { m_roll_button= true ; } };

5. ウィンドウポインタ（CWindow）の存在を確認するためにCElementクラスにCheckWindowPointer()メソッドを追加しました。 CheckPointer() システムメソッドを使ってこのメソッドにポインタ型を送り正しさを確認します。以前は、作成前に、同じコードがメインコントロール作成メソッド内でのすべてのコントロールクラスで繰り返されていました。CElement::CheckWindowPointer()メソッドはこの工程を簡易化し、コード量を削減してより多才化します。

class CElement { protected : bool CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type); }; bool CElement::CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type ) { if (pointer_type== POINTER_INVALID ) { string message= __FUNCTION__ + " > Before creating the control, the pointer to the form: " +ClassName()+ "::WindowPointer(CWindow &object)" should be sent ; :: Print (message); return ( false ); } return ( true ); }

ここで単にCElement::CheckWindowPointer()メソッドを呼び出して、下記のコードでみられるように、コントロールが取り付けられるフォームへのポインタの存在を確認します（CSimpleButtonクラスでの単純なボタンの作成）。適切な変更は、すべてのライブラリのコントロールクラスで実装されました。

bool CSimpleButton::CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y) { if (!CElement::CheckWindowPointer(:: CheckPointer (m_wnd))) return ( false ); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_button_text =button_text; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateButton()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

6. コントロールが取り付けられているフォームの幅が変更した場合のコントロール幅の自動変更モードを CElement基本クラスに追加しました。このモードの設定にはCElement::AutoXResizeMode()メソッドが使われます。このモードでは、コントロールの右端はフォームの右端に固定されています。さらに、フォームの右端からのインデントの設定と受け取りのためのCElement::AutoXResizeRightOffset() メソッドを追加しました。

class CElement { protected : bool m_auto_xresize_mode; int m_auto_xresize_right_offset; public : bool AutoXResizeMode( void ) const { return (m_auto_xresize_mode); } void AutoXResizeMode( const bool flag) { m_auto_xresize_mode=flag; } int AutoXResizeRightOffset( void ) const { return (m_auto_xresize_right_offset); } void AutoXResizeRightOffset( const int offset) { m_auto_xresize_right_offset=offset; } };

デフォルトでは、コントロールの右端とフォームの右端の固定は無効になっていて（false）インデントは0に等しいです。初期化はCElementクラスコンストラクタで行われます（コードは下記参照）。

CElement::CElement( void ) : m_auto_xresize_mode( false ), m_auto_xresize_right_offset( 0 ) { }

フォーム幅を変更するCWindow::ChangeWindowWidth() メソッドは以前にすでにCWindowクラスに作成されました。 ここでは、モードが有効になっている場合は、グラフィカルインターフェースが指標サブウィンドウに実装されている場合にのみフォームの幅が自動的に変更されます。 言葉を変えると、チャートウィンドウの幅はフォームのイベントハンドラでCHARTEVENT_CHART_CHANGEイベントによって変えられ、フォームの幅が変更されます。

if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (m_clamping_area_mouse==NOT_PRESSED) { SetWindowProperties(); UpdateWindowXY(m_x,m_y); } if (CElement::AutoXResizeMode()) ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); return ; }

ライブラリのイベントIDリストには ON_WINDOW_CHANGE_SIZEが新しく追加されました。このIDは、フォームサイズ変更メッセージを生成するために使用されます。

... #define ON_WINDOW_CHANGE_SIZE ( 3 ) ...

このようなメッセージの生成はCWindow::ChangeWindowWidth()メソッドに追加されました。このメソッドの簡略版を以下に示します。

void CWindow::ChangeWindowWidth( const int width) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_SIZE,( long )CElement::Id(), 0 ,””); }

メッセージはライブラリエンジン（ CWndEventsクラス）で処理されます。 CElement基本コントロールクラスにChangeWidthByRightWindowSide()仮想メソッドを追加しました。 多数の派生クラスでのメソッド実装を変更しました（コントロール幅の変更が必要なところで）。

class CElement { public : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ) {} };

ON_WINDOW_CHANGE_SIZEイベントの到着後、適切なモードが有効な場合はコントロールの幅はCWndEventsクラスで変更できます。CWndEvents::OnWindowChangeSize()メソッドはこのために実装されました。

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnWindowChangeSize( void ); }; bool CWndEvents::OnWindowChangeSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_SIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoXResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeWidthByRightWindowSide(); } return ( true ); }

メソッドはCWndEvents::ChartEventCustom()ライブラリイベントを処理するメインメソッドで呼び出されます。

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowChangeSize()) return ; }

現在、コントロールが取り付けられているフォーム幅に相対してコントロール幅を変更するChangeWidthByRightWindowSide()メソッドは下記のクラスに存在します。

CTabs – シンプルなタブ

– シンプルなタブ CIconTabs – 画像付きのタブ

– 画像付きのタブ CStatusBar – ステータスバー

– ステータスバー CMenuBar – メインメニュー

– メインメニュー CLabelsTable – テキストレベルテーブル

– テキストレベルテーブル CTable – 編集ボックステーブル

– 編集ボックステーブル CCanvasTable – レンダーテーブル

– レンダーテーブル CProgressBar – プログレスバー

– プログレスバー CTreeView – ツリービュー

– ツリービュー CFileNavigator – ファイルナビゲータ

– ファイルナビゲータ CLineGraph – 線チャート

CLabelsTable型のコントロールのメソッドコードは下に例として表示されています。

void CLabelsTable::ChangeWidthByRightWindowSide( void ) { int x= 0 ; int x_size= 0 ; x_size=m_wnd.X2()-m_area.X()-m_auto_xresize_right_offset; CElement::XSize(x_size); m_area.XSize(x_size); m_area.X_Size(x_size); x=m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth(); m_scrollv.XDistance(x); x_size=CElement::XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ; m_scrollh.ChangeXSize(x_size); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }





7. 作成後にプログラムでタブを切り替える機能を追加しました。SelectTab()メソッドがCTabsおよびCIconTabsクラスで実装されました。下のコードはCTabsクラスのメソッドを例として示します。

class CTabs : public CElement { public : void SelectTab( const int index); }; void CTabs::SelectTab( const int index) { for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (index==i) { int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; SelectedTab(index); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); CalculatingPatch(x,y,x_size,y_size); m_patch.X_Size(x_size); m_patch.Y_Size(y_size); m_patch.XGap(x-m_wnd.X()); m_patch.YGap(y-m_wnd.Y()); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); }

8. 入力ボックステーブル（CTable）の行を再びクリックして選択を解除する機能を追加しました。

9. 「column_row_text」形式を持った文字列は、セル編集モードが無効な場合にテーブルセル（CTable）がクリックされたときに生成されたイベントで文字列パラメータ（sparam）として送られます。

10. マウスボタンのクリック領域を定義するための列挙とメソッドを修正しました。今ではすべてのコントロールで左マウスボタンクリック領域を追跡するにはENUM_MOUSE_STATE列挙が使われます。

11. 指標タイプのアプリケーションでのファイル名の長さの制限のため、ライブラリ内のリソースとして使用されるいくつかの画像ファイルの名前を変更しました。

12. また、いくつかの小規模な視覚改善と修正が行われました。検出されたエラーのいくつかはMetaTrader 4でのみ見られます。

更新版を検証するためのアプリケーション

それでは、上記の更新のすべての検証を可能にするアプリケーションを開発してみましょう。「エキスパート」と「指標」の2つのアプリケーションバージョンを作成します 。指標のグラフィカルインターフェイスはチャートサブウィンドウに配置されるためウィンドウ幅のチャートウィンドウ幅への自動フィッティングの検証だけではなく、要素が取り付けられているウィンドウに合わせてその幅を調整するかの検証も可能です。

現在存在するコントロールの種類はすべて、本格的なテストのためにグラフィカルインタフェースで実装される必要があります。できるだけスペース効率を上げるために、コントロールは別々のタブ（CTabs）に配置されます。コントロールのリストがかなり大きいので、作成メソッドの実装は別のファイルに配置するのが妥当でしょう。そのファイルをMainWindow.mqhと名付けましょう。これは、他のプロジェクトファイルが位置するフォルダに保存されます。以下のコードが示すように、これはカスタムクラスのボディの直後に接続される必要があります

#include <EasyAndFastGUI\Controls\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { }; #include "MainWindow.mqh"

Program.mqhはMainWindow.mqhと関連付けられるべきです。

#include "Program.mqh"

Program.mqhファイルでは、 すべてのコントロール作成メソッドが呼び出されるプログラムのグラフィカルインタフェースを作成するためのメインファイルのみを残すことが合理的です。

テストアプリケーションのグラフィカルインターフェイスには合計で8つのタブが含まれます。下のスクリーンショットは、コントロールの位置を示します。1番目のタブは、（ボタングループを含む）すべてのボタンの種類と垂直スクロールバー付きのリストを含みます。「Simple Button 3」には2つのモードがあります。有効にされた場合、プロセスの実行をシミュレートするプログレスバーコントロールが見えるようになります。

図3 1番目のタブのグラフィカルインタフェースのコントロールのグループ





「Simple Button 3」が有効にされると、ステータスバー領域にプログレスバーが表示されます（下記のスクリーンショットを参照）。

図4 プログレスバーコントロール





2~4番目のタブには異なる種類のテーブルが含まれます。

図5 2番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ

図6。3番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ

図7 4番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ





5番目のタブには折れ線グラフのコントロールが含まれます。操作に使われるメソッドはCProgramクラスで宣言されて実装されています。CProgram::OnTimerEvent()タイマーはランダムなシリーズを300ミリ秒ごとに生成します。

図8 5番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ





6番目と7番目のタブは、ツリービューとファイルナビゲーターだけでなく、様々な種類のコンボボックス、入力フィールドとチェックボックスを含みます。

図9 6番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ

図10 7番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ





7番目のタブには、カレンダー、ドロップダウンカレンダー、スライダー、デュアルスライダー、セパレータとカラーパレットのボタンのコントロールが含まれています。

図11 8番目のタブのグラフィカルインターフェースのコントロールのグループ





カラーパレットウィンドウをメインチャートウィンドウで作成したい場合は、作成メソッドで、フォームとそれに取り付けられるコントロールの両方にゼロインデックスを与えます。ここでは、フォームにはコントロールは1つだけ（カラーパレット）取り付けられています。下のスクリーンショットが最終結果を示します。

図12 メインチャートウィンドウでのカラーパレットコントロール





前述したように、検証には、同じグラフィカルインターフェースを持つもう1つのアプリケーション（エキスパート）も作成されました。

図13 エキスパートアプリケーションの検証





両アプリケーションタイプ（エキスパートと指標）はMetaTrader 4とMetaTrader 5の2つのプラットフォームのために実装されました。すべての必要なファイルは以下に添付されています。

おわりに

開発の現段階では、以下の図に示されたような結果が得られるはずです。

図14 開発の現段階でのライブラリの構造





興味をもったユーザの皆さんからの要求によって多数の修正と更新が実装されてきました。何かを欠いているか、アプリケーションを開発する際にライブラリに関連するバグを検出したら、記事へのコメント欄または個人的なメッセージを経由してコメントをお書きください。 喜んでお力になります。私はすでにライブラリーの次のバージョン（ビルド3）に取り組んでいます。ビルド3には多数の追加機能が存在し、ライブラリの新しいレベルが達成されています。