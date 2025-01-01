Mercato Azionario degli Stati Uniti - Simboli e Quotazioni

La sezione Azioni copre le azioni delle più grandi aziende mondiali di tutti i principali settori economici: Tecnologia, Finanza, Immobiliare, Energia, Materiali di Base, Servizi di Comunicazione, Beni di Consumo Ciclici, Beni di Consumo Difensivi, Salute, Industriale e Servizi Pubblici. Le azioni, come Apple, Tesla, JPMorgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson e Prologis, consentono agli investitori e ai trader di valutare la salute dell'economia globale, analizzare le tendenze del settore e trovare opportunità di investimento in diversi segmenti di mercato.