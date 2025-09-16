通貨 / GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar
1.34971 USD 0.00551 (0.41%)
セクター: 通貨 ベース: Pound Sterling 利益通貨: US Dollar
GBPUSDの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1GBPあたり1.34848USDの安値と1.35594USDの高値で取引されました。
英国ポンドvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、スターリングポンド価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GBPUSD News
GBPUSD on the Community Forum
1日のレンジ
1.34848 1.35594
1年のレンジ
1.20997 1.37876
- 以前の終値
- 1.3552 2
- 始値
- 1.3549 2
- 買値
- 1.3497 1
- 買値
- 1.3500 1
- 安値
- 1.3484 8
- 高値
- 1.3559 4
- 出来高
- 16.979 K
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- 0.05%
- 6ヶ月の変化
- 4.54%
- 1年の変化
- 0.93%
