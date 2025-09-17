Devises / GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar
1.34666 USD 0.00856 (0.63%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GBPUSD a changé de -0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.34632 USD et à un maximum de 1.35594 USD pour 1 GBP.
Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GBPUSD Nouvelles
GBPUSD on the Community Forum
Applications de Trading pour GBPUSD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (474)
Présentation Quantum Emperor EA , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
Améliorez votre stratégie de trading avec le Big Candle Scanner Dashboard MT5, un tableau de bord multi-actifs polyvalent conçu pour détecter des bougies haussières et baissières surdimensionnées sur de nombreux paires de devises et timeframes, signalant des changements de momentum potentiels ou des pics de volatilité. Ancré dans des techniques classiques d'analyse de bougies popularisées par des traders comme Steve Nison dans les années 90 à travers son travail sur les graphiques en bougies jap
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
L' indicateur New York Range est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts ICT (Inner Circle Trader) , le trading Smart Money et les méthodes d'action des prix institutionnels . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre 12h00 et 14h00 GMT , une période critique qui coïncide avec la clôture de Londres et l'ouverture de New York . Il identifie les plus hauts et les p
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis Quantum StarMan, le membre électrisant et le plus frais de la famille Quantum EA . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques : AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Range quotidien
1.34632 1.35594
Range Annuel
1.20997 1.37876
20 septembre, samedi