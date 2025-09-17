CotationsSections
Devises / GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar

1.34666 USD 0.00856 (0.63%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GBPUSD a changé de -0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.34632 USD et à un maximum de 1.35594 USD pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.34632 1.35594
Range Annuel
1.20997 1.37876
Clôture Précédente
1.3552 2
Ouverture
1.3549 2
Bid
1.3466 6
Ask
1.3469 6
Plus Bas
1.3463 2
Plus Haut
1.3559 4
Volume
47.650 K
Changement quotidien
-0.63%
Changement Mensuel
-0.18%
Changement à 6 Mois
4.30%
Changement Annuel
0.70%
