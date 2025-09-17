통화 / GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar
1.34666 USD 0.00856 (0.63%)
부문: 통화 베이스: Pound Sterling 수익 통화: US Dollar
GBPUSD 환율이 당일 -0.63%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 GBP당 저가 1.34632 USD와 고가 1.35594 USD로 거래되었습니다
영국 파운드 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 영국 파운드 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GBPUSD News
GBPUSD on the Community Forum
GBPUSD을 위한 트레이딩 애플리케이션
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호: 여기를 클릭하세요 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1937. 최종 가격 : $3987 — 10회 구매마다 가격이 $100 인상됩니다. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp은 매우 정확한 진입을 통해 빠르게 수익을 추구하는 단기 양방향 스캘핑 시스템입니다. Scalp Unscalp 실시간 신호가 곧 출시됩니다! 현재 가격은 곧 인상될 예정입니다. 한정된 가격 199 USD 그리드 없음, 마틴게일 없음. 각 거래는 개별적으로 진입됩니다 가상 동적 추적 정지 시스템이 포함된 고정 손절매 가능 인터랙티브 거래 패널 및 정밀한 로트 크기 설정 추천 차트: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD 시간 프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 이 금액의 계좌 통화당 0.01 로트 최대 스프레드 - 포지션 오픈 허용 최대 스프레드 설정 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋 자동 계산 주말 보유 비활성화 - 활성화 또는 비활성화 사용자 정의 손절매 - 손절매 값 입력 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버 코멘트 - 주문 코멘트
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (474)
소개 Quantum Emperor EA는 유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan 를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 이상 성장 검증 신호: 내 프로필을 확인하세요 MT4 버전 : 여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널: 여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Big Candle Scanner Dashboard MT5
Biswarup Banerjee
거래 전략을 강화하세요. Big Candle Scanner Dashboard MT5는 여러 통화 쌍과 시간 프레임에서 대형 강세 및 약세 캔들을 감지하는 다재다능한 멀티 자산 대시보드로, 잠재적 모멘텀 변화나 변동성 스파이크를 신호합니다. 1990년대 Steve Nison 같은 트레이더가 일본 캔들 차트 작업을 통해 대중화한 고전 캔들 분석 기술에 뿌리를 둔 이 도구는 큰 가격 움직임을 활용하려는 외환 및 암호화 애호가의 필수품이 되었습니다. 동적 시장에서 트렌드 시작, 브레이크아웃 또는 반전을 식별하는 데 널리 사용되며, 대형 캔들이 주요 트렌드를 앞서는 경우가 많습니다—조기 진입 기회, 고거래량 움직임을 확인하여 리스크 관리 개선, 자동 스캔으로 화면 시간 감소 등의 이점을 제공하며, 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 이상적이며 외환 쌍, 지수, 금 (XAUUSD) 같은 상품, BTCUSD 같은 암호화폐에 적합합니다. Big Candle Scanner Dashboard
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
뉴욕 레인지 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 개념, 스마트 머니 거래, 그리고 기관 가격 행동 기법을 적용하는 트레이더를 위해 개발된 세션 기반 분석 도구입니다. 뉴욕 세션에 맞춰 특별히 설계된 이 지표는 런던 종가 와 뉴욕 시가가 겹치는 중요한 시점인 12:00 에서 14:00(GMT) 사이의 가격 범위를 포착합니다. 세션 최고가와 최저가를 파악하고, 공정가치 갭(FVG)을 감지하며, 잠재적인 유동성 스윕 구역을 강조하여 트레이더가 마켓 메이커의 움직임, 세션 레인지 이탈, 그리고 되돌림 기회를 정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은 뉴욕 킬존 과 런던 뉴욕 세션이 겹치는 동안 발생하는 시장 구조 변화 와 축적 또는 분배 패턴을 이해하는 데 중점을 둡니다. 이 지표는 구조 붕괴(BOS), 시장 구조 변화(MSS), 변위 캔들, 불균형
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는 Quantum EAs 제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버 , Quantum StarMan 입니다. 저는 AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등 최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
일일 변동 비율
1.34632 1.35594
년간 변동
1.20997 1.37876
- 이전 종가
- 1.3552 2
- 시가
- 1.3549 2
- Bid
- 1.3466 6
- Ask
- 1.3469 6
- 저가
- 1.3463 2
- 고가
- 1.3559 4
- 볼륨
- 47.650 K
- 일일 변동
- -0.63%
- 월 변동
- -0.18%
- 6개월 변동
- 4.30%
- 년간 변동율
- 0.70%
20 9월, 토요일