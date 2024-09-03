Smart Trading Copilot MT5
- Utilità
- Issam Kassas
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 3 ottobre 2024
Smart Trading Copilot:
È un assistente di trading intelligente che ti aiuterà nella gestione quotidiana delle tue operazioni. Lo Smart Trading Copilot è dotato di un pannello di trading intuitivo, con design moderno e tecnologia all'avanguardia.
Smart Trading Copilot offre numerose funzionalità:
1. Supporto per la gestione del rischio: calcola automaticamente la dimensione del lotto appropriata in base alla percentuale di rischio specificata e allo stop loss, aiutando i trader a gestire efficacemente i rischi.
2. Anteprima rischio-rendimento: mostra potenziali profitti e perdite prima dell'apertura delle operazioni, facilitando decisioni più informate.
3. Calcolo automatico della dimensione del lotto: regola automaticamente la dimensione del lotto in base allo stop loss e al rischio desiderato, garantendo una gestione coerente del rischio.
4. Gestione completa degli ordini: consente ai trader di aprire, modificare e chiudere vari tipi di ordini, inclusi ordini a mercato e pendenti, con facilità.
5. Breakeven e trailing stop: include funzioni di breakeven e trailing stop con un solo clic per garantire i profitti e minimizzare le perdite.
6. Nascondere SL/TP dai broker: protegge contro la "caccia agli stop" permettendo ai trader di nascondere i livelli di stop loss e take profit.
7. Calcolo delle commissioni e degli spread: fornisce informazioni sulle commissioni e sugli spread prima dell'apertura delle operazioni, aiutando i trader a comprendere i costi.
8. Filtro spread massimo: impedisce l'apertura delle operazioni quando lo spread è troppo elevato, proteggendo i trader da condizioni di mercato sfavorevoli.
9. Impostazioni di rischio personalizzabili: i trader possono scegliere di rischiare una percentuale del saldo o un saldo personalizzato, offrendo flessibilità nella gestione del rischio.
10. Commenti sulle operazioni: permette di aggiungere commenti alle operazioni per un miglior monitoraggio e organizzazione.
11. Flessibilità nella chiusura degli ordini: consente di chiudere tutti gli ordini o di chiudere selettivamente solo ordini di acquisto, vendita, vincenti o perdenti, con la possibilità di chiudere una parte del lotto.
12. Gestione degli ordini pendenti: offre opzioni semplici per eliminare tipi specifici di ordini pendenti e invertire le operazioni con un solo clic.
13. Gestione delle coppie preferite: include tre posizioni preferite e un menu a discesa per un accesso rapido alle coppie di mercato preferite.
14. Visualizzazione in tempo reale di spread e commissioni: mostra costantemente spread e commissioni in tempo reale, mantenendo i trader informati in ogni momento.
15. Tasto di scelta rapida per lo strumento di gestione del rischio: accesso rapido allo strumento di gestione del rischio con un tasto di scelta rapida (X), rendendo facile attivarlo e disattivarlo secondo necessità.
16. Pannello riducibile: il pannello può essere ridotto a icona e rapidamente accessibile con il passaggio del mouse, offrendo uno spazio di lavoro privo di ingombri.
17. Visualizzazione dell'ora locale e del server: mostra sia l'ora locale che quella del server insieme al conto alla rovescia delle barre, aiutando i trader a tenere traccia degli aspetti temporali della loro strategia.
Queste funzionalità rendono Smart Trading Copilot uno strumento potente per i trader che cercano di gestire le loro operazioni con precisione e facilità.
I'm using the Smart Trading Copilot script with great success. However, it's crashing. What should I do?