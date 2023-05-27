Trend Catcher with Alert
- Indicatori
- Issam Kassas
- Versione: 3.5
- Aggiornato: 5 giugno 2025
Il Cattura Tendenza (The Trend Catcher):
💡 Contattami ora per ottenere le migliori impostazioni e un REGALO GRATUITO 🎁
La strategia Trend Catcher con indicatore di allerta è uno strumento di analisi tecnica versatile che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una strategia dinamica Trend Catcher che si adatta alle condizioni di mercato, offrendo una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle proprie preferenze e tolleranza al rischio. L’indicatore aiuta a identificare le tendenze, segnala possibili inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per reagire prontamente al mercato.
Caratteristiche:
Identificazione delle tendenze: Segnala tendenze rialziste e ribassiste.
Inversioni di tendenza: Avvisa di possibili inversioni quando il colore delle candele cambia da rialzista a ribassista e viceversa.
Avvisi in tempo reale: Genera notifiche quando viene identificata una nuova tendenza.
Raccomandazioni:
Coppie di valute: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
Timeframe: M5, M10, M15, M30, H1.
Tipo di conto: Qualsiasi conto ECN o conto con spread basso.
Thank you. This is a very useful and helpful indicator. But could you please post version 2.5 of the indicator?