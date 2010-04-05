Gold Important Sniper Level MT4

 Offerta Limitata: Solo 10 copie rimaste – Affrettatevi, ne restano solo 10! 

 Prezzo Attuale: 489 | Prossimo Prezzo:599| Prezzo Finale: $1299
 Segnale in Diretta: Clicca per vedere le performance del conto reale!

Perché scegliere Gold Important Sniper Level MT4?

Sei stanco dell'analisi manuale, delle opportunità perse o dei trade negativi? O hai subito perdite devastanti a causa di strategie aggressive durante la volatilità del mercato? Gold Important Sniper Level MT4 è un EA intelligente progettato per il trading di XAUUSD, che cattura ogni opportunità minimizzando il rischio attraverso algoritmi precisi e analisi multidimensionale.

Caratteristiche Principali

  •  Strategia Multi-Indicatore
    Integra 20+ indicatori avanzati, come:

    • Heiken Ashi (smussamento del trend)

    • Ichimoku (analisi del trend e supporto/resistenza)

    • TEMA (Medie Mobili Esponenziali Triple)

    • ATR, ADX, Bande di Bollinger, Canali di Keltner e altro
      Fornisce una copertura completa di trend, volatilità, supporto/resistenza e analisi del momentum.

  •  Precisione Assoluta
    L'EA utilizza algoritmi proprietari per identificare livelli di trading ad alta probabilità nei mercati dell'oro, ottimizzando entrate, take-profits e stop-loss per la massima efficienza.

  •  Gestione del Rischio e Impostazioni di Profitto Flessibili
    Supporta take-profits ampi, trailing stops, stop-loss dinamici e una gestione avanzata del denaro – perfetto per trader conservativi e aggressivi.

  •  Controllo Intelligente del Tempo
    Permette di fermare il trading nei fine settimana, chiudere i trade giornalmente e personalizzare gli orari di trading, dandoti controllo totale sul tuo programma.

  •  Gestione Intelligente del Denaro
    Regola automaticamente le dimensioni dei lotti in base al saldo del conto, partendo da soli $1,000 per una crescita composta stabile.

  •  Altamente Personalizzabile
    Dalla gestione del capitale ai parametri di rischio, l'EA è completamente personalizzabile per adattarsi al tuo stile di trading.

Il Nostro Vantaggio

  • Allineamento al Trend: L'analisi Walk-Forward garantisce stabilità, evitando l'overfitting.

  • Risparmio di Tempo: Monitoraggio automatico 24/5 del mercato dell'oro.

  • Aumento dei Rendimenti: Strategie ottimizzate e strumenti di gestione del rischio robusti.

  • Controllo Totale: L'alta flessibilità ti permette di mantenere il controllo sui tuoi trade.

A chi è rivolto?

  • Trader dell'Oro: Ideale per gli appassionati di XAUUSD.

  • Trader Principianti: Facile da usare e adatto ai principianti.

  • Trader Professionisti: Completa le strategie manuali o semi-automatiche.

  • Investitori Istituzionali: Aumenta la tolleranza agli errori e si integra perfettamente con altre strategie.

Nota Importante

  • Ideale per l'Uso a Lungo Termine: Si consiglia un periodo minimo di valutazione di 3-6 mesi.

  • Mentalità da Investitore: Affrontalo con una mentalità da “investitore”, non da “speculatore”.

Avvertenza sui Rischi

Il trading comporta rischi significativi e i risultati passati non sono indicativi di risultati futuri.
Opera responsabilmente, solo con fondi che puoi permetterti di perdere. Regola le impostazioni regolarmente per adattarti ai cambiamenti del mercato e ridurre i rischi durante i periodi di volatilità.

Agisci Ora!



