Gold News and Swing Trading
- Experts
- Kashif Peter
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Importante: leggere attentamente prima di acquistare
Questo EA può essere utilizzato sia per il News Trading che per lo Swing Trading, con diversi timeframe e impostazioni consigliati.
Nota: la strategia di trading a 1 minuto deve essere utilizzata solo durante specifici eventi di notizie ad alto impatto. Non utilizzarla nei normali giorni di trading, poiché potrebbe comportare perdite. In condizioni di mercato normali, si prega di fare affidamento sui timeframe a 4 ore e giornaliero per il trading.
Modalità di trading
News Trading → Utilizzare timeframe M1.
Swing Trading → Utilizzare timeframe H4 o giornaliero.
L'EA non inserisce ordini limite di acquisto/vendita. Invece, apre ordini di mercato dopo specifiche conferme.
Linee guida per il trading di notizie
Timeframe: 1 minuto.
Sessione: negoziare durante la sessione di New York.
Notizie da negoziare:
NFP
FOMC
ISM
Notizie "NON TRADING"
CPI
GDP
Note aggiuntive:
Come l'EA negozierà le notizie? Applica l'EA all'apertura di New York e lascia che il mercato si attivi.
Ogni operazione utilizza uno stop loss e un take profit fissi.
Il trailing stop non è raccomandato durante gli eventi di cronaca: l'elevata volatilità spesso attiva gli stop prima di invertire la tendenza.
Sono supportati solo lotti di dimensioni fisse (il dimensionamento automatico dei lotti è disabilitato).
I risultati migliori si ottengono con broker ECN/a basso spread quando si fa trading su M1.
Linee guida per lo swing trading
Per lo swing trading, non ci sono restrizioni relative a eventi di cronaca, ecc.
Intervalli di tempo: H4 e giornaliero.
Sessione: le impostazioni predefinite prevedono la sessione di New York, poiché le prestazioni sono più elevate durante gli orari di mercato statunitensi.
Filtro orario predefinito: è impostato sulla sessione di New York in base all'orario del server del tuo broker. Si prega di adattarlo al fuso orario del proprio broker.
Backtesting:
Eseguire un backtest approfondito sui giorni di notizie storiche su NFP, FOMC e ISM utilizzando M1 per il trading di notizie e H4 per lo swing trading. NON includere i giorni di CPI o PIL per il trading di notizie.
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi. Grazie!