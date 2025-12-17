🐢 Turtle Bull Trend BTC: Sistema Istituzionale di Trend Following

⚠️ ATTENZIONE: Se state cercando uno scalper "Santo Graal" con un falso tasso di vincita del 99% che finirà per bruciare il vostro conto, questo EA non fa per voi. Questo sistema è progettato per trader professionisti con mentalità istituzionale, che puntano alla crescita a lungo termine e a un massiccio Rapporto Rischio/Rendimento.

Turtle Bull Trend BTC è un Expert Advisor di livello professionale, basato sulla logica centrale delle leggendarie "Regole delle Tartarughe" (Turtle Trading Rules), ma modernizzato e adattato specificamente per l'alta volatilità di Bitcoin. Abbiamo implementato un esclusivo Filtro SSL a 6 Pattern per filtrare i falsi breakout nei mercati laterali e catturare solo quelle tendenze massicce capaci di cambiare la vita.

📊 La Logica di Trading (Perché funziona?)

La maggior parte dei trader retail perde denaro perché "taglia i profitti e lascia correre le perdite". Questo sistema fa esattamente l'opposto:

Basso Tasso di Vincita (~20%): Siamo onesti. Questa è una strategia di Trend Following. Subirete serie di piccole perdite controllate.

Massiccio Rischio/Rendimento (1:10+): L'operazione vincente media è spesso 10 volte più grande della perdita media.

Il Risultato: Basta avere ragione solo il 20% delle volte. Un singolo grande trend di Bitcoin copre tutti i piccoli Stop Loss e genera un enorme extra-rendimento (Alpha).

🚀 Caratteristiche Principali

Dimensionamento della Posizione Istituzionale (Basato su ATR): Dimenticate di indovinare la dimensione dei lotti. L'EA calcola automaticamente il volume più sicuro in base al rischio definito (es. 1% per trade) e alla volatilità attuale del mercato (ATR) . Sicurezza: Include controlli rigorosi del margine prima di ogni ordine. Architettura a Doppio Sistema (Dual System Entry): La strategia esegue simultaneamente due sistemi "Turtle": Sistema 1 (Breakout a Breve Termine): Per entrare all'inizio assoluto di un movimento esplosivo.

Sistema 2 (Trend a Lungo Termine): Per garantire rientri sicuri durante i ritracciamenti di un trend maggiore . Triplo Livello di Protezione (Triple Safety Layer): Hard Stop Loss (Stop Fisso): Uno Stop Loss "duro" viene piazzato immediatamente all'apertura dell'ordine. Niente Martingala, niente posizioni in perdita lasciate aperte.

Trailing Stop Intelligente: Una volta che il prezzo si muove a vostro favore, lo Stop Loss segue il prezzo basandosi sull'ATR, blindando i profitti .

Monitoraggio Tick per Tick (Real-Time Tick Watch): A differenza di molti EA che controllano solo alla chiusura della candela, questo sistema monitora ogni singolo Tick. Anche in caso di "Flash Crash" sulle crypto, la protezione si attiva in millisecondi . Ottimizzato per Prop Firms (FTMO, ecc.): Grazie al controllo rigoroso del Drawdown e all'uso obbligatorio degli Stop Loss, è ideale per superare le challenge delle società di finanziamento (Prop Firms).

⚙️ Parametri di Input (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Gestione del Rischio) ===

AccountRiskPercent : Rischio per trade come % del capitale (Default: 1.0). Raccomandato: 0.5% - 2.0% .

PositionSizeMultiplier : Moltiplicatore della dimensione della posizione (Default: 1.0).

ATRMultLong / Short : Moltiplicatore ATR per lo Stop Loss iniziale (Default: 2.0).

ATRMult...Trail : Moltiplicatore ATR per il Trailing Stop.

=== Pattern Switches (Interruttori Pattern) ===

EnableP1 a EnableP6 : Abilita/Disabilita specifici pattern di entrata (Ottimizzato per BTC H1).

=== Trade Settings (Impostazioni di Trading) ===

MagicNumber : Identificativo unico dell'EA. Cambiatelo se usate l'EA su più grafici .

MaxSpreadPoints : Filtro di spread massimo (Default: 10000).

MinBarsWarmup : Numero minimo di barre per caricare gli indicatori (Default: 144).

💡 Raccomandazioni

Simbolo: BTCUSD (Bitcoin).

Timeframe: H1 (1 Ora).

Capitale: Minimo raccomandato $500 (o conto cent).

Psicologia: Questa è una strategia a lungo termine. Non giudicatela da una settimana di trading. I trend richiedono tempo per svilupparsi. Abbiate pazienza.

Nota dell'Autore: Ho costruito questo sistema per sopravvivere ai mercati orso (Bear Market) e prosperare durante i mercati toro (Bull Market). Se avete la disciplina di accettare piccole perdite, Turtle Bull Trend vi ricompenserà quando arriverà la grande onda.

