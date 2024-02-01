StalkeR Arrow
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 7.60
- Aggiornato: 29 marzo 2024
- Attivazioni: 15
StalkeR Arrow è un indicatore a freccia che fornisce segnali di acquisto e vendita sulla barra aperta/intra bar, questo indicatore si basa su modelli di azione dei prezzi e frattali
questo indicatore fornisce tp e sl per ogni segnale di acquisto e vendita, tp e sl sono sotto forma di linee sopra e sotto ciascun segnale, si estendono fino alla formazione di un nuovo segnale
questo indicatore dispone di un pannello/dashboard di backtest che fornisce statistiche di vincita/sconfitta dei segnali storici, questo indicatore non viene ridisegnato o ridisegnato.
Parametri:
StalkeR Period: periodo della freccia, il numero più alto darà meno segnali
spread: utilizzerà il valore dello spread in punti per calcolare le vincite e le perdite sul pannello
Stoploss ATR x: valore SL nella moltiplicazione atr
Takeprofit ATR x: valore TP nella moltiplicazione atr
Periodo ATR: periodo atr da utilizzare per calcolare tp e sl in base
TP/SL Colori e larghezza delle linee
Colore e larghezza delle frecce
Posizione del pannello/cruscotto.
avvisi/e-mail/notifiche
Good developer, really kind and helpful.