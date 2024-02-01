StalkeR Arrow

5

    StalkeR Arrow è un indicatore a freccia che fornisce segnali di acquisto e vendita sulla barra aperta/intra bar, questo indicatore si basa su modelli di azione dei prezzi e frattali


    questo indicatore fornisce tp e sl per ogni segnale di acquisto e vendita, tp e sl sono sotto forma di linee sopra e sotto ciascun segnale, si estendono fino alla formazione di un nuovo segnale


    questo indicatore dispone di un pannello/dashboard di backtest che fornisce statistiche di vincita/sconfitta dei segnali storici, questo indicatore non viene ridisegnato o ridisegnato.




    Parametri:


    StalkeR Period: periodo della freccia, il numero più alto darà meno segnali


    spread: utilizzerà il valore dello spread in punti per calcolare le vincite e le perdite sul pannello


    Stoploss ATR x: valore SL nella moltiplicazione atr


    Takeprofit ATR x: valore TP nella moltiplicazione atr


    Periodo ATR: periodo atr da utilizzare per calcolare tp e sl in base


    TP/SL Colori e larghezza delle linee


    Colore e larghezza delle frecce


    Posizione del pannello/cruscotto.


    avvisi/e-mail/notifiche

    Recensioni 4
    ffsss
    1108
    ffsss 2024.02.26 17:01 
     

    Good developer, really kind and helpful.

    Mark Vaines
    2116
    Mark Vaines 2024.02.13 03:12 
     

    Looks good so far it would be useful if you could set the panel date so the win loss rate could reset to when you opened the chart. so it did not have historical data and you could monitor the win lose rate from a specific time.

    For example, the win lose date was set to zero when you opened the chart, in this way you could monitor the win lose rate form a date of your choosing.

    7.0 Update Brilliant forward test in real time ......very nice addition very well done

    May has well add a time daily time filter for signals in the next update for example only show signal between 02:00 - 0400

    jjjb
    1828
    jjjb 2024.02.07 16:24 
     

    The author very helpful and willing to develop the indicator further - So far im impressed with the accurcy job well done

    Prodotti consigliati
    BinaryScalping
    Andrey Spiridonov
    Indicatori
    BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
    Manuscript mt4
    Artur Razhabov
    Indicatori
    Manuscript is a time-tested indicator, many tests have been conducted in its use, I will tell all buyers my recommendations on using forex, cryptocurrency or binary options This indicator gives a signal exactly at the close of the candle of the selected period The arrow does not disappear after the signal, you can set up email notifications I recommend using it on the period H1,H4,daily If you are aware of its work, you will be able to trade in a plus In the future I will give you my recomm
    Ideal Pips
    Yaroslav Varankin
    Indicatori
    Reliable Tool for the Financial Market This tool delivers high-performance results in trading on financial markets. Advantages: Fast and Accurate Signals: The arrow signals of this tool are easily and accurately analyzed, providing quality signals that you can rely on. No Repainting: This tool does not have any repainting, ensuring reliable trading signals. Quality Guarantee: If any signal repainting is detected, which we cannot correct, we will refund your money without commission. Recommendat
    BinarySniperZ
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Binary Sniper è un indicatore mt4 che fornisce segnali di acquisto e vendita per il trading di opzioni binarie, questo indicatore ha un approccio diverso, per il trading di opzioni binarie, questo indicatore non ridipinge né ritarda il segnale. REGOLE DI INGRESSO: 1. CHIAMA (ACQUISTA), Quando una candela rossa si chiude con il colore binario della barra di precisione sul verde dopo che era rossa. (primo cambio di colore) 2. PUT (VENDITA), quando una candela verde si chiude con il colore binario
    Non Repainting XY Trend
    Ramzi Abuwarda
    Indicatori
    Ecco la traduzione del testo "Unveiling the Non-Repainting XY Trend Indicator: Your Ultimate Guide to Forex and Binary Options Success" in italiano: Titolo: Svelare l'indicatore di tendenza XY non riverniciato: la tua guida definitiva al successo nel Forex e nelle opzioni binarie Nel mondo dinamico del trading Forex e delle opzioni binarie, è fondamentale rimanere all'avanguardia. I trader sono costantemente alla ricerca di strumenti che possano offrire loro un vantaggio competitivo, e uno di qu
    Smart Reversal Signal
    Evgeny Belyaev
    3 (2)
    Indicatori
    Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
    Energy Signal
    Pavlo Stoliar
    Indicatori
    a tool for working with binary options well identifies the trend and possible market reversals can be used for forex scalping it works very well on binary options if used with oblique levels or wave analysis, it will be a good assistant in determining the entry point recommended expiration time from 1-15 depending on the selected timeframe the next update will add the ability to customize the tool.
    Binary Options Momentum Signals
    Majeed Odubela
    Indicatori
    SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
    Limitless MT4
    Dmitriy Kashevich
    Indicatori
    Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
    Gladiator Signal
    Yaroslav Varankin
    Indicatori
    Gladiator Signal indicator for binary options can be used in the forex market... a signal appears when you open a new candle, we need to wait for it to close.. and at the time of opening a new one if the signal is to open a deal for one candle of the current timeframe works great on all time frames... in the settings you can enable turn off the alert and sound vision...
    King Binary Magnet Indicator
    Md Meraz Mahmud
    Indicatori
    This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
    Binary Strong Indication
    Ali Raza
    Indicatori
    Binary Strong Indication Indicator is Designed Based on 14 Different Strategies Based. You can Use Binary Strong Indication Indicator for Binary Option Trading or if you want you can Try it for Forex. Time-Frame : M1 Depend on your choice on which time frame you want to get Indication. Trade Time Duration: 60 Seconds or 5 Minutes Mostly we Used it for 60 seconds in iq option but you can use it for any binary broker. Input Parameters : HLB = 30 it means Highest & Lowest Point of 30 Bars. This Val
    BOA Cool Signals Indicator MT4
    Eugene Kendrick
    Indicatori
    Binary Options Assistant (BOA) COOL Signals Indicator provides signals based on the combination of: Fisher Oscillator & JRSX Indicator Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audib
    Scalping Entry Points
    Vitalyi Belyh
    Indicatori
    Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
    Binary Hacker Indicator
    Ramzi Abuwarda
    Indicatori
    Nel frenetico mondo dei mercati finanziari, ogni secondo conta e ogni decisione può determinare il successo o il fallimento di un'operazione. È qui che entra in gioco il Binary Hacker Indicator, uno strumento rivoluzionario che è destinato a trasformare il modo in cui i trader analizzano i movimenti dei prezzi, un minuto alla volta. Svelare la precisione nel trading: Il Binary Hacker Indicator non è un normale strumento di trading. Funziona come un analizzatore in tempo reale, sezionando ogni mi
    Scalping Channel mq
    DMITRII GRIDASOV
    Indicatori
    Indicatore Crypto_Forex "Scalping_Channel" per MT4. - Scalping Channel ha limiti di volatilità basati su ATR. - Ottimo da usare per lo scalping trading: - Entra nelle negoziazioni tramite l'ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale. - Considera voci rialziste quando si verifica un canale verde stabile verso l'alto e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini). - Considera voci ribassiste quando si verifica un canale rosso stabile verso il basso e
    BOA Burn Signals Indicator MT4
    Eugene Kendrick
    Indicatori
    Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hea
    Strategy for Binary Options Galaxy
    Ivan Frolov
    Indicatori
    This is a ready-made strategy for binary options! Support/resistance levels are used to form a signal, while a number of built-in indicators are applied to sort out incoming signals. An arrow appears during a signal formation. If the signal is active, then the arrow remains after the close of the bar; if the signal is not strong enough, the arrow disappears. With a small number of signals and a small trading time, you will not need to sit all day at the computer, especially since you can enable
    Binary Scanner PRO
    Roman Kucher
    Indicatori
    The newest indicator for binary options. The indicator looks for large market turns and gives out qualitative signals for 2 candles ahead. The indicator also works on Forex, but was developed initially under binary options. After the appearance of the arrow, you receive a notification by e-mail, PUSH notification to the phone or an allert at the terminal. Signals appear at the beginning of the new bar. Timeframe 1 hour. Expiration period 2 candles. More than 75% of signals are closed in posi
    Bruces Price Predictor Dashboard
    Bruce Webb
    Indicatori
    This is a Dashboard Indicator based on Bruce's Price Predictor Indicator . This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  I Recommend   www.CoinexxBroker.com  as a great broker and the one I personally use *Non-Repainting Dashboard Arrows *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Dashboard Arrow Entry Alerts *Dashboard Arrow Signals
    Mars 5 The Snake
    Marta Gonzalez
    Indicatori
    Mars 5     is a powerful indicator of   TREND   for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Trading Arrow Entry Alerts Pop
    Ideal Arrow Signal Pro
    Yaroslav Varankin
    Indicatori
    This tool has proven itself well when tested on the Forex market on the EUR/USD currency pair. We also tested this tool for Binary Options and was able to show good quality signals on the EUR/USD currency exchange. SIGNALS DO NOT RENDERY MOVE THE ARROW BY 1 CANDLE MAXIMUM THIS IS EXTREMELY RARE TO ENCOUNTER  The signals of this instrument are formed during the candlestick. It is worth entering the trade after closing the candle on which the signal was generated. The green arrow indicates the po
    Oscillator Trends
    Maryna Shulzhenko
    Indicatori
    The Oscillator Trend indicators are most useful in identifying trend decay. Nobody canceled the divergence. Correct use of this signal will give you a certain head start in the market. When working in flat. The principle of operation of the oscillator is based on the measurement of fluctuations. The indicator tries to determine the maximum or minimum of the next swing - an exit from the overbought and oversold zones. Do not forget that these signals are most interesting at the borders of the fl
    NostradamusMT4
    Andrey Spiridonov
    1 (1)
    Indicatori
    NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
    Signal From Level
    Yaroslav Varankin
    Indicatori
    Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
    King Binary Sure Shot BO
    Md Meraz Mahmud
    Indicatori
    The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
    Trend Admin
    Vitalii Zakharuk
    Indicatori
    The indicator is simple and clear, making the work of the trader as easy as possible and giving clear signals to enter the market. This indicator has two settings for the period. Which makes it more flexible. And at the same time, many false signals do not appear. The larger the period, the smoother the indicator itself will be. It can be used both independently and together with other indicators of technical analysis (including with oscillators), as well as with another same indicator (with
    The Hurricane Forex Cave indicator
    Paul Nicholas Clevett
    Indicatori
    The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
    FREE
    Powerful Binary Options
    Ellan Dirgantara Tholkhah
    Indicatori
    This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
    Good Signal
    Yaroslav Varankin
    Indicatori
    The indicator is designed for binary options and short-term transactions on Forex To enter a trade when a signal appears blue up arrow buy red down arrow sell signal For Forex enter on a signal exit on the opposite signal or take profit For binary options Enter on 1 candle, if the deal goes negative, set a catch on the next candle Works on all timeframes If you apply a filter like Rsi, you will get a good reliable strategy.. The algorithm is at the stage of improvement and will be further develo
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (98)
    Indicatori
    Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    5 (6)
    Indicatori
    Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Indicatori
    Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
    AMD Adaptive MA MT4
    Vincent Jose Proenca
    5 (1)
    Indicatori
    Media Mobile Adattiva AMD (AAMA) AAMA è un indicatore di media mobile adattiva per MetaTrader 4 che regola automaticamente la sua reattività in base alle condizioni di mercato. Caratteristiche principali: Media mobile adattiva basata sul Rapporto di Efficienza di Kaufman – reagisce rapidamente durante i trend e filtra il rumore nelle fasi laterali Rilevamento automatico delle 4 fasi di mercato AMD: Accumulazione, Markup (rialzo), Distribuzione, Markdown (ribasso) Adattamento alla volatilità tra
    IQ Star Lines
    INTRAQUOTES
    Indicatori
    First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
    MR Volume POC Levels 4
    Sergey Khramchenkov
    5 (3)
    Indicatori
    The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
    AX Forex Indicator MT4
    MQL TOOLS SL
    Indicatori
    The AX Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AX Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
    MR Reversal Patterns 4
    Sergey Khramchenkov
    5 (2)
    Indicatori
    In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indicatori
    Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
    NAM Order Blocks
    NAM TECH GROUP, CORP.
    3.67 (3)
    Indicatori
    MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicatori
    Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
    GoldRush Trend Arrow Signal
    Kirk Lee Holloway
    5 (2)
    Indicatori
    Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
    Dynamic Scalper System
    Vitalyi Belyh
    Indicatori
    L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
    DragonsTail Indicator MT4
    Maria Strudov
    Indicatori
    "Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
    Adaptive Volatility Range
    Stanislav Konin
    5 (3)
    Indicatori
    Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
    Super Signal Skyblade Edition MT4
    Shengzu Zhong
    Indicatori
    Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema non tenta di prevedere
    Elliott Wave Trend MT4
    Young Ho Seo
    4 (7)
    Indicatori
    Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
    Key level wedge pro
    Presley Annais Tatenda Meck
    5 (1)
    Indicatori
    We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
    Fractal Pattern Scanner MT4
    Young Ho Seo
    5 (2)
    Indicatori
    Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
    TPSpro RFI Levels
    Roman Podpora
    4.85 (27)
    Indicatori
    Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
    RelicusRoad Pro
    Relicus LLC
    4.63 (106)
    Indicatori
    Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
    Supreme Commander
    Ramon Sobrevals Arce
    4.13 (8)
    Indicatori
    The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
    Scientific trade
    Aleksey Ivanov
    5 (1)
    Indicatori
    An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
    Pro SMC Tool
    The Anh Pham
    Indicatori
    Welcome to the world of SMC (Smart Money Concepts) Trading, where we empower traders with the tools and knowledge to make smarter trading decisions. Our latest addition to our suite of trading tools is the SMC Trading Pro indicator, version 1.0. Key Features: Major Market Structure Identification with BODY break. Order Block must be in Major Swing ( not Small Swing ). Order Block with Fair Value Gap Detection. Order Block in Discount | Premium zone. Filter for only Bullish, Bearish or All Order
    PZ Harmonacci Patterns
    PZ TRADING SLU
    3.17 (6)
    Indicatori
    Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
    PTS Precision Index Oscillator V2
    PrecisionTradingSystems
    5 (1)
    Indicatori
    L'Oscillatore dell'Indice di Precisione (Pi-Osc) di Roger Medcalf di Precision Trading Systems La Versione 2 è stata attentamente rielaborata per essere estremamente veloce nel caricarsi sul tuo grafico e sono state apportate alcune altre migliorie tecniche per migliorare l'esperienza. Il Pi-Osc è stato creato per fornire segnali di sincronizzazione del trading accurati progettati per individuare punti di esaurimento estremi, i punti ai quali i mercati vengono costretti a recarsi solo per eli
    Grabber System
    Ihor Otkydach
    5 (2)
    Indicatori
    Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
    Quantum Breakout Indicator PRO
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (25)
    Indicatori
    Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,   Quantum Breakout PRO   è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di profitt
    Algo Pumping MT4
    Ihor Otkydach
    4.94 (16)
    Indicatori
    PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
    Hidden Cycles
    Lev Vladimirovic Marushkin
    5 (1)
    Indicatori
    Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-optimization.  Hidden Cycles is different. It’s the first and only MT4 indicator rooted in universal proportion and perfect relation — the invisible structure that governs all market behavior. Inspired by ideas from Fibonacci, Gann, and Murrey — and built as somethi
    Altri dall’autore
    Sure Reversal
    Abdulkarim Karazon
    5 (1)
    Indicatori
    SURE REVERSAL is a histogram overbought/oversold type indicator that gives key reversal points that indicates a bull or bear market movment this indicator is fusion between moving average and the rsi indicator ,this indicator is non repainter , and is not delayed . Parameters : Ma period  Ma Method Ma Price Sure Period (Rsi) Sure Price (Rsi) ==============
    Supreme HmaSignal
    Abdulkarim Karazon
    4.5 (2)
    Indicatori
    The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
    FREE
    ZHL Channel
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    basato sull'indicatore a zigzag, l'indicatore del canale alto basso a zigzag è uno strumento per avvisare il trader di un cambiamento di tendenza, è di grande utilità poiché avvisa tempestivamente di un cambiamento nella tendenza attuale, l'indicatore ha un'opzione su più intervalli di tempo per scambiare intervalli di tempo più alti o più bassi canale sull'intervallo di tempo corrente, questo indicatore è un'aggiunta al tuo sistema/strategia e può essere utilizzato come strumento autonomo per f
    FREE
    TMA Stochastic
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    TMA Stochastic è un indicatore basato sull'oscillatore stocastico e sull'indicatore delle bande tma, questo indicatore si basa su una strategia di inversione. Periodo di tempo consigliato: 15 e oltre Impostazioni consigliate: valori più bassi per lo scalping, valori più alti per lo swing trading ================================================== ===================== Parametri: Storia tma: quante barre indietro per mostrare le bande tma sullo stocastico Periodo K (stocastico) Periodo D (
    TMA StochasticLimited
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    TMA Stochastic is an indicator based on stochastic oscillator and tma bands indicator , this indicator is based on a reversal strategy . Recommended time frame : 15 and above  Recommended settings : lower values for scalping , higher values for swing trading  WORKS ONLY ON EURUSD , GET THE FULL VERSION :  https://www.mql5.com/en/market/product/108378 ======================================================================= Parameters :  tma history : how many bars back to show tma bands on stochas
    FREE
    Supreme Direction
    Abdulkarim Karazon
    4 (1)
    Indicatori
    Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
    FREE
    Supreme StochRsi
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
    FREE
    Supreme Stoploss
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
    FREE
    Ambitious Dragon EA
    Abdulkarim Karazon
    5 (1)
    Experts
    Ambitious Dragon EA è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di eurusd con un intervallo temporale di 1 milione. La logica alla base si basa sull'apertura degli ordini utilizzando una strategia mista, ciò significa che l'EA utilizza la logica di copertura insieme al tasso di vincita e perdita calcolato e quindi l'EA deciderà di aprire le operazioni o saltarle, poiché l'EA è una strategia mista ea, può avere un DD enorme se viene utilizzato il file di set aggressivo e avrà un
    Bands Sniper
    Abdulkarim Karazon
    5 (1)
    Indicatori
    Solo 10 copie al prezzo attuale, dopodiché il prezzo sarà di 90$ Basato sull'inviluppo e sul tma con le frecce, l'indicatore Bands Sniper è un indicatore multiuso in quanto mostra supporto e resistenza dinamici e fornisce anche segnali di ingresso come frecce di acquisto e vendita. Le impostazioni predefinite si basano su un intervallo di tempo di 1 ora, contattare dopo l'acquisto per la guida completa. Regole di ingresso: ACQUISTA: 1.Candle chiude sotto entrambe le bande          2.La can
    SuperOsma Arrow
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    SuperOsma Arrow è un indicatore supertrend basato su Osma che fornisce segnali di acquisto e vendita, l'indicatore non è ridisegnato e viene fornito con un dashboard che mostra le statistiche dei segnali. Tempi consigliati: 15 e oltre Acquista: la freccia Acquista appare sulla barra aperta, imposta tp e sl come disegnato sul grafico Vendi: la freccia di vendita appare sulla barra aperta, imposta tp e sl come disegnato sul grafico ===============================     La dashboard mostra le in
    BinaryMartini
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    un indicatore per il trading binario basato sul cross 3ma con macd, fornisce segnali di acquisto e vendita all'apertura della barra e non si ridipinge o si retrodipinge l'indicatore non si concentra su un tasso di vincita elevato poiché è stato creato per il trading con martingala, l'indicatore si concentra sul conteggio di segnali perdenti più bassi consecutivi. Strategia: Il deposito minimo è di 1000 unità, iniziamo la negoziazione con 1 unità (la dimensione della transazione è 1 unità per ogn
    Statistic Arrow
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Basato su 3 strategie incrociate di medie mobili, la freccia statistica fornisce segnali di acquisto e vendita con tp e sl nei punti disegnati sul grafico, viene fornito con un dashboard di test retrospettivo che mostra il tasso di vincita e quante operazioni sono state chiuse, quante hanno vinto, quante hanno persi, profitti finali realizzati, l'indicatore stampa la freccia lungo i lati tp e sl su BAR OPEN e fornisce un avviso preliminare. I parametri sono mostrati nella schermata delle impost
    Ambitious Donchian
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
    Supreme Arrow
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme Arrow è un indicatore a freccia per mt4 basato sulla strategia degli indicatori rsi e demarker. la strategia è adatta ai mercati in trend, ma funziona anche nei mercati in range, soprattutto se viene utilizzata per lo scalping Periodo consigliato: qualunque Componenti aggiuntivi consigliati: 200 SMA L'indicatore Supreme Arrow non viene ridipinto o retroverniciato e il segnale non viene ritardato
    Supreme Channel
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    basato sull'indicatore del canale TV atr, l'indicatore Supreme Channel è una banda dinamica di supporto e resistenza che dà al trader un suggerimento su una potenziale inversione della tendenza attuale. Intervallo di tempo consigliato: 15 milioni e oltre Impostazioni consigliate: predefinite, ma il trader può scegliere di modificare secondo necessità. Parametri: 1. Lunghezza del canale 2.Larghezza di banda (la distanza tra le due linee di canale) 3.Moltiplicatore (moltiplicatore del valor
    Supreme Diamond
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme Diamond è un indicatore multi-intervallo temporale basato sulla strategia di inversione e di trading di tendenza, l'indicatore non ridipinge o retrovernicia e i segnali non vengono ritardati, l'indicatore fornisce segnali di acquisto e vendita con avviso. l'indicatore ha 2 modalità di segnale che possono essere scelte dall'ingresso (usa la voce migliore come diamanti), se è impostato su vero l'indicatore filtrerà i segnali in modalità normale e fornirà il miglior segnale possibile come
    Supreme EmaCross
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme EmaCross è un indicatore basato su due medie mobili esponenziali incrociate, genera frecce di acquisto e vendita basate su ema cross e fornisce avvisi sull'apparizione del segnale, l'indicatore non si ridipinge o si retrodipinge e le frecce non vengono ritardate, l'indicatore ha un veloce Pannello di modifica del periodo ema in cui il trader può modificare i valori di ema senza accedere alle impostazioni dell'indicatore, il pannello è mobile. ===========================================
    Supreme TrendHisto
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme TrendHisto è un indicatore di tendenza che fornisce segnali di tendenza al rialzo e al ribasso, l'indicatore agisce come un istogramma, l'indicatore non si ridipinge/ritarda. Strategia Acquista operazione: incrocio dell'istogramma superiore a 0,65, apriamo un'operazione di acquisto, poiché per l'uscita puoi uscire quando l'istogramma raggiunge il livello di 0,70 o uscire bene. Vendi operazione: l'istogramma incrocia sotto -0,65, apriamo l'operazione di acquisto, poiché per l'uscita p
    Supreme MaColor
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme MaColor is an indicator based on moving average indicator , it gives up and down trend colors and it has different moving averages types and has multi time frame function , this indicator does not repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parameters : Timeframe (what time frame to use to draw Supreme Ma) Ma Period  Ma Type Ma Price (close/open...etc) Average Shift (Ma shift) Multi Time frame on/off ===============
    Supreme MaChannel
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme MaChannel is an indicator based on moving averages , the indicator gives dynamic support and resistance in bands format. Recommended for reversal traders , add it to your reversal strategy. Parameters :  Supreme MA Period : ma periods Supreme MA Price : close/open/high/low..etc Supreme MA Type : Simple/Exponential/Smoothed/Linear Weighted Deviation : bands deviation the distance between the two band lines
    Supreme Entry
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme Entry is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle open/close (depends what you set it to be from inputs) . this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , close on well or on opposite signal . Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon to your existing strategy ,
    Stoch Arrow
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    STOCH ARROW is a long short arrow signal type indicator that is based on standard stochastic oscillator this indicator has 3 methods of giving long and short signal that are as follow : 1.whenever stochastic lines cross 2.when a cross happens in overbought and oversold zones (short arrow on overbought zone cross , long arrow on oversold zone cross) 3.when stochastic lines leave overbought and oversold zones (short arrow on leave from overbought zone  , long arrow leave on oversold zone) this ind
    Supreme Trend
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
    FireArrow
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
    BinarySniperZ
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Binary Sniper è un indicatore mt4 che fornisce segnali di acquisto e vendita per il trading di opzioni binarie, questo indicatore ha un approccio diverso, per il trading di opzioni binarie, questo indicatore non ridipinge né ritarda il segnale. REGOLE DI INGRESSO: 1. CHIAMA (ACQUISTA), Quando una candela rossa si chiude con il colore binario della barra di precisione sul verde dopo che era rossa. (primo cambio di colore) 2. PUT (VENDITA), quando una candela verde si chiude con il colore binario
    Renko Star
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Renko Star è un indicatore di tipo freccia mt4 progettato per scambiare grafici renko, questo indicatore ha un dashboard di backtest che fornisce al trader informazioni utili come tasso di vincita e punti vinti, fornisce anche tp e sl nella moltiplicazione atr x, questo indicatore dà il suo segnale sulla barra aperta o intra bar e ha un segno giallo che segnerà il prezzo esatto in cui è stato dato il segnale, il modo per utilizzare questo indicatore è aprire un acquisto o una vendita secondo la
    SuperEntryx
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Super Entry è un indicatore di tipo freccia tutto in uno in cui fornisce segnali lunghi e brevi solo sui livelli tp e sl che si basano sul valore ATR e possono essere modificati e ottimizzati, questo indicatore fornisce un pannello di backtest che mostra il tasso di vincita e altre statistiche per dare una visione chiara di quanta precisione aspettarsi. questo indicatore non si ridipinge o si retrovernicia e il segnale arriva a barra aperta senza ritardo. Parametri: impostazioni: valori dell
    Gold Mystery
    Abdulkarim Karazon
    Experts
    L'ea Gold Mystery è un bot basato sul trading di tendenze che utilizza diversi indicatori personalizzati integrati nel suo codice per determinare le opportunità di acquisto e vendita, questo ea funziona alla grande sull'oro ed è testato su un timeframe di 5 milioni di oro, tuttavia può essere utilizzato su altre coppie ma sono necessari ulteriori test a ritroso. L'ea utilizza due metodi per chiudere un segnale: 1. TP/SL nella moltiplicazione del valore ATR, questo farà sì che l'ea imposti un
    Renko Masterx
    Abdulkarim Karazon
    Indicatori
    Renko Masterx è un indicatore di tipo freccia mt4 progettato per scambiare grafici renko, questo indicatore ha un dashboard di backtest che fornisce al trader informazioni utili come tasso di vincita e punti vinti, fornisce anche tp e sl nella moltiplicazione atr x, questo indicatore dà il suo segnale sulla barra aperta o intra bar, e ha un indicatore bianco che segnerà il prezzo esatto in cui è stato dato il segnale, il modo per utilizzare questo indicatore è aprire un acquisto o una vendita s
    Filtro:
    ffsss
    1108
    ffsss 2024.02.26 17:01 
     

    Good developer, really kind and helpful.

    Abdulkarim Karazon
    11556
    Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2024.02.26 17:29
    Thank you very much my friend . Please let me know if you need any help.
    Mark Vaines
    2116
    Mark Vaines 2024.02.13 03:12 
     

    Looks good so far it would be useful if you could set the panel date so the win loss rate could reset to when you opened the chart. so it did not have historical data and you could monitor the win lose rate from a specific time.

    For example, the win lose date was set to zero when you opened the chart, in this way you could monitor the win lose rate form a date of your choosing.

    7.0 Update Brilliant forward test in real time ......very nice addition very well done

    May has well add a time daily time filter for signals in the next update for example only show signal between 02:00 - 0400

    Abdulkarim Karazon
    11556
    Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2024.02.13 03:20
    Thank you very much , done .. this will be included in the next update i will add controlable period of backtesting in form of from xx.xx.xxx to xx.xx.xxxx.. and will make a reset mechanisim that gets set to true or false in indicator settings .
    jjjb
    1828
    jjjb 2024.02.07 16:24 
     

    The author very helpful and willing to develop the indicator further - So far im impressed with the accurcy job well done

    Abdulkarim Karazon
    11556
    Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2024.02.07 21:59
    Thank you my friend im glad to develope this indicator to the best .
    SkystheLimit 986
    5621
    SkystheLimit 986 2024.02.04 23:47 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    Abdulkarim Karazon
    11556
    Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2024.02.04 23:52
    thank you very much my friend , wish you profitable days :)
    Rispondi alla recensione