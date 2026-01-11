Slayer Binary

슬레이어 바이너리는 이진 옵션 1캔들 스트라이크 화살표 표시기입니다. 이 지표는 성배를 찾는 사람들을 위한 것이 아닙니다. 일반적으로 거래에 있어 비현실적인 접근법이기 때문입니다. 이 지표는 꾸준한 성공률을 제공하며, 자금 관리와 일일 목표와 함께 사용하면 더욱 신뢰할 수 있습니다. 이 지시기에는 아래에 나열된 여러 기능이 포함되어 있습니다:

기능
재도색 없음: 지시기는 활력을 다시 칠하지 않습니다;화살표가 주어지면, 가격이 반대 방향으로 움직여도 그 화살표는 그 자리에 머무릅니다.
통계 패널: 전체 승률 %와 연속된 최대 손실-승리 신호 등 지표 성능 통계를 보여주는 패널
다이버전스 기반 검증된 논리: 이 지표는 다이버전스 전략을 사용해 매수/매도 화살표를 결정합니다.
6개 이상의 추가 필터: 인디케이터에는 승률을 높이고 무제한 콤보를 테스트할 수 있는 다양한 필터가 있습니다.
거래는 어떻게 하나요?
단순히 상승 화살표가 인쇄될 때 콜/매수를 열고, 현재 사용 중인 그 시간대의 다음 캔들에 거래를 마감하면 됩니다... 매도/풋 신호는 반대입니다.
일일 목표, 예를 들어 3명의 승자가 있다가 거래를 중단하는 경우, 일일 목표를 설정하면 지표가 매우 강력한 도구가 됩니다.
지원?
이 지표는 고객 요청에 따라 지속적으로 업데이트되며, 저는 고객 의견을 믿으며 항상 개선될 것입니다.

