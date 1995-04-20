TMA Stochastic
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.0
TMA Stochastic è un indicatore basato sull'oscillatore stocastico e sull'indicatore delle bande tma, questo indicatore si basa su una strategia di inversione.
Periodo di tempo consigliato: 15 e oltre
Impostazioni consigliate: valori più bassi per lo scalping, valori più alti per lo swing trading
================================================== =====================
Parametri:
- Storia tma: quante barre indietro per mostrare le bande tma sullo stocastico
- Periodo K (stocastico)
- Periodo D (stocastico)
- Periodo S (stocastico)
- periodo tma
- tma spostamento
- Deviazione tma estrema: la deviazione della banda lontana
- deviazione tma: la deviazione della banda interna