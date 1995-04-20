TMA Stochastic

TMA Stochastic è un indicatore basato sull'oscillatore stocastico e sull'indicatore delle bande tma, questo indicatore si basa su una strategia di inversione.

Periodo di tempo consigliato: 15 e oltre

Impostazioni consigliate: valori più bassi per lo scalping, valori più alti per lo swing trading

================================================== =====================

Parametri:

  2. Storia tma: quante barre indietro per mostrare le bande tma sullo stocastico

  4. Periodo K (stocastico)

  6. Periodo D (stocastico)
  7. Periodo S (stocastico)
  8. periodo tma

  10. tma spostamento

  12. Deviazione tma estrema: la deviazione della banda lontana

  14. deviazione tma: la deviazione della banda interna
