Binary ATMx
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Binary atm è un indicatore di segnali di opzioni binarie che si basa su 2 pezzi, il primo ha la forma di una linea colorata che indica la direzione del trend e detta le vendite solo sugli acquisti, il secondo è un segnale di ingresso a forma di punto che si accende su BAR OPEN e non si ridipinge mai e non è ritardato.
MODO D'USO:
Attendi che un punto di vendita appaia sulla barra aperta Se la barra precedente aveva un colore della linea di vendita rispetto all'apertura di una vendita, la tua scadenza è la stessa chiusura della candela
Attendi che un punto di acquisto appaia sulla barra aperta Se la barra precedente aveva un colore della linea di acquisto che apri un acquisto, la tua scadenza è la stessa chiusura della candela
Parametri:
Periodo del segnale di ingresso
Periodo della linea di filtro
Moltiplicatore di linea del filtro
Avvisi
Colori
