Binary ATMx

Binary atm è un indicatore di segnali di opzioni binarie che si basa su 2 pezzi, il primo ha la forma di una linea colorata che indica la direzione del trend e detta le vendite solo sugli acquisti, il secondo è un segnale di ingresso a forma di punto che si accende su BAR OPEN e non si ridipinge mai e non è ritardato.

MODO D'USO:

Attendi che un punto di vendita appaia sulla barra aperta Se la barra precedente aveva un colore della linea di vendita rispetto all'apertura di una vendita, la tua scadenza è la stessa chiusura della candela

Attendi che un punto di acquisto appaia sulla barra aperta Se la barra precedente aveva un colore della linea di acquisto che apri un acquisto, la tua scadenza è la stessa chiusura della candela

==============================

Parametri:

Periodo del segnale di ingresso

Periodo della linea di filtro

Moltiplicatore di linea del filtro

Avvisi

Colori

==============================
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicatori
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Scalping Histogram Pro mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Histogram Pro" per MT4, senza ridisegno. - L'indicatore Scalping Histogram Pro può essere utilizzato per la ricerca di segnali di ingresso nella direzione principale del momentum dei prezzi dopo una piccola correzione di prezzo. - L'indicatore Scalping Histogram Pro può essere disponibile in 2 colori: arancione per il momentum ribassista e verde per quello rialzista. - Quando si vedono almeno 10 barre consecutive dell'istogramma dello stesso colore, significa
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicatori
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Indicatori
This is a Sharkfin Arrows Indicator. Detailed explanation and TDI extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 About: This Indicator finds the Shark Fin Pattern. It will show an arrow in the current bar if RSI sha
FREE
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
Major Trend Histogram mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Major_Trend_Histogram" per MT4, senza ridisegno. - Indicatore Major_Trend_Histogram progettato per individuare trend davvero significativi. - L'indicatore può essere di 2 colori: rosa per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati). - Rileva i trend nelle fasi iniziali, molto più efficiente di qualsiasi media mobile standard. - Major_Trend_Histogram può essere combinato con qualsiasi altro metodo di trading: Price Action, VSA e alt
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicatori
L'indicatore mostra segnali basati sull'oscillatore RSI terminale sul grafico. È possibile filtrare i segnali ripetuti. Qui l'oscillatore viene utilizzato per cercare un segnale inverso. È raccomandato come punto di ingresso nelle strategie swing e nel trading dai livelli. È disponibile una dashboard multi-valuta. Con esso, puoi facilmente passare da un grafico all'altro. Nelle discussioni sui prodotti, è possibile suggerire un algoritmo in cui è possibile incorporare un dashboard. Parametri
FREE
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Night Ghost - Indicatore a freccia per opzioni binarie. Questo è un assistente affidabile per te in futuro! - Nessun ridisegno sul grafico -Funziona alla grande su tutte le coppie di valute! -Precisione dell'indicatore fino al 90% (soprattutto di notte) -Non c'è bisogno di impostare per molto tempo (impostato perfettamente per le opzioni binarie) - Segnali non in ritardo - La comparsa di un segnale sulla candela corrente -Perfetto per il periodo M1 (non più!) - Colore della candela ad
