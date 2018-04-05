Ultimate Arbitrage Machines

The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statistical and triangular arbitrage, and adapts to market conditions with spread/slippage-sensitive execution and continuous market regime detection.

Core Features Outline:

  • Dynamic Threshold Adjustment:

  • Auto-calibrates Z-Score entry/exit.

  • Optimizes statistical significance.

  • Adaptive Risk Management:

  • Intelligent TP/SL positioning.

  • Multi-factor position sizing (volatility, confidence, liquidity).

  • Multi-Strategy Execution:

  • Simultaneous statistical and triangular arbitrage.

  • Cross-pair correlation analysis.

  • Real-Time Market Adaptation:

  • Spread/slippage-sensitive execution.

  • Liquidity-adjusted orders.

  • Continuous market regime detection.

  • Core Arbitrage Strategies:

  • Statistical Arbitrage:

  • Mean-Reversion Logic (Z-Scores, lookback).

  • Cointegration Testing (Engle-Granger, Johansen).

  • Triangular Arbitrage:

  • 3-Currency Loop Detection.

  • Latency-optimized execution.

  • Broker liquidity adjustment.


Ultimate Arbitrage Machines: Advanced Dual Arbitrage Expert Advisor 


