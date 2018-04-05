Ultimate Arbitrage Machines
- Versione: 5.10
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statistical and triangular arbitrage, and adapts to market conditions with spread/slippage-sensitive execution and continuous market regime detection.
Core Features Outline:
-
Dynamic Threshold Adjustment:
-
Auto-calibrates Z-Score entry/exit.
-
Optimizes statistical significance.
-
Adaptive Risk Management:
-
Intelligent TP/SL positioning.
-
Multi-factor position sizing (volatility, confidence, liquidity).
-
Multi-Strategy Execution:
-
Simultaneous statistical and triangular arbitrage.
-
Cross-pair correlation analysis.
-
Real-Time Market Adaptation:
-
Spread/slippage-sensitive execution.
-
Liquidity-adjusted orders.
-
Continuous market regime detection.
-
Core Arbitrage Strategies:
-
Statistical Arbitrage:
-
Mean-Reversion Logic (Z-Scores, lookback).
-
Cointegration Testing (Engle-Granger, Johansen).
-
Triangular Arbitrage:
-
3-Currency Loop Detection.
-
Latency-optimized execution.
-
Broker liquidity adjustment.
