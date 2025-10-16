Break Out Explosion MT5
- Indicatori
- Hamed Dehgani
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Simboli: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, USDCHF, XAUUSD
Timeframe: M15, H1, H4, D1
Caratteristiche principali: Nessun repaint, nessun ritardo, segnale direzionale, conferme multiple
Sicurezza: I segnali includono stop loss, take profit e rispettano la regola rischio/rendimento
Include: Expert Advisor gratuito (Dopo aver acquistato questo prodotto, inviami uno screenshot tramite messaggio privato. Ti invierò personalmente il file EA.)
È disponibile un gruppo di supporto nella chat della comunità MQL5. Unisciti al gruppo di supporto per condividere idee, fare domande o discutere strategie di trading con altri utenti.Informazioni su Break Out Explosion
Break Out Explosion è un sistema di trading completo progettato per identificare forti segnali di breakout nella direzione del trend principale del mercato.
Funziona rilevando rotture di piccole linee di tendenza allineate con la tendenza principale, garantendo configurazioni ad alta probabilità e logica chiara.
Ogni configurazione segue tre semplici passaggi:
Si forma un’onda direzionale.
Avviene un ritracciamento (percentuale personalizzabile).
Una piccola linea di tendenza si rompe nella direzione del trend principale.
Questo indicatore fornisce segnali accurati in tempo reale senza ritardi o repaint.
Suggerisce automaticamente uno stop loss ottimale basato sui recenti livelli swing e offre tre livelli dinamici di take profit.
Dashboard intuitiva integrata con opzioni regolabili.
Fibonacci rialzista/ribassista personalizzabile per visualizzare i ritracciamenti.
Impostazioni di stop loss basato su swing o fisso.
Fino a 3 obiettivi di take profit personalizzabili.
Filtro media mobile per operare solo nella direzione del trend.
Break Out Explosion combina logica professionale e interfaccia intuitiva — ideale per trader che apprezzano precisione, struttura e semplicità nella loro strategia.