Trend Flow Oscillator
- Indicatori
- Joas Da Silva Veiga
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
trend,trend gostergesi,momentum,osilator,histogram,trend gucu,piyasa akisi,trend onayi,yukselis,dusus,teknik analiz
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator è un indicatore di flusso e momentum del mercato, sviluppato per aiutare il trader a identificare in modo chiaro la forza e la direzione del movimento, con semplicità e lettura visiva immediata.
È particolarmente efficace sui grafici a 5 minuti (M5), dove i cambiamenti di flusso avvengono più frequentemente.
✅ Cosa fa
- Identifica il cambiamento e la continuità del flusso compratore e venditore
- Mostra accelerazione e decelerazione del movimento
- Aiuta a confermare ingressi a favore del trend
- Visualizza il flusso in un istogramma separato, facile da interpretare
- Funziona come oscillatore di momentum direzionale
👤 A chi è destinato
- Trader discrezionali
- Scalper e day trader (soprattutto in M5)
- Chi cerca conferma del flusso, non segnali automatici
- Trader che operano trend e pullback
- Utenti che preferiscono indicatori puliti e oggettivi
⚙️ Come usarlo
- Utilizzarlo preferibilmente sul grafico M5
- Osservare l’istogramma:
- Barre blu (Flow Up) → il flusso compratore sta aumentando
- Barre rosse (Flow Down) → il flusso venditore sta aumentando
-
- Più grande è la barra, maggiore è il momentum
Usa l’indicatore per:
- Confermare ingressi nella direzione del trend
- Evitare operazioni contro il flusso dominante
- Validare breakout e continuazioni di movimento
Combinare con:
- Price Action
- Supporti e resistenze
- Struttura di mercato
📌 Suggerimento: non usarlo da solo. È un indicatore di conferma, non un segnale unico.
❌ Cosa NON fa
- ❌ Non è un robot di trading
- ❌ Non apre né chiude operazioni
- ❌ Non prevede il mercato
- ❌ Non sostituisce la gestione del rischio
- ❌ Non garantisce profitti
⚠️ Avviso di rischio
Il trading nei mercati finanziari comporta un alto rischio.
I risultati passati non garantiscono risultati futuri.
Utilizza sempre una corretta gestione del rischio, testa in demo e opera in modo consapevole.
L’indicatore è uno strumento di supporto decisionale, non una promessa di guadagno.
