Trend Flow Oscillator

📊 Trend Flow Oscillator


Trend Flow Oscillator è un indicatore di flusso e momentum del mercato, sviluppato per aiutare il trader a identificare in modo chiaro la forza e la direzione del movimento, con semplicità e lettura visiva immediata.
È particolarmente efficace sui grafici a 5 minuti (M5), dove i cambiamenti di flusso avvengono più frequentemente.

✅ Cosa fa

  • Identifica il cambiamento e la continuità del flusso compratore e venditore
  • Mostra accelerazione e decelerazione del movimento
  • Aiuta a confermare ingressi a favore del trend
  • Visualizza il flusso in un istogramma separato, facile da interpretare
  • Funziona come oscillatore di momentum direzionale

👤 A chi è destinato

  • Trader discrezionali
  • Scalper e day trader (soprattutto in M5)
  • Chi cerca conferma del flusso, non segnali automatici
  • Trader che operano trend e pullback
  • Utenti che preferiscono indicatori puliti e oggettivi

⚙️ Come usarlo

  • Utilizzarlo preferibilmente sul grafico M5
  • Osservare l’istogramma:
    • Barre blu (Flow Up) → il flusso compratore sta aumentando
    • Barre rosse (Flow Down) → il flusso venditore sta aumentando
  • Più grande è la barra, maggiore è il momentum
Usa l’indicatore per:
  • Confermare ingressi nella direzione del trend
  • Evitare operazioni contro il flusso dominante
  • Validare breakout e continuazioni di movimento
Combinare con:
  • Price Action
  • Supporti e resistenze
  • Struttura di mercato
📌 Suggerimento: non usarlo da solo. È un indicatore di conferma, non un segnale unico.

❌ Cosa NON fa

  • ❌ Non è un robot di trading
  • ❌ Non apre né chiude operazioni
  • ❌ Non prevede il mercato
  • ❌ Non sostituisce la gestione del rischio
  • ❌ Non garantisce profitti

⚠️ Avviso di rischio

Il trading nei mercati finanziari comporta un alto rischio.
I risultati passati non garantiscono risultati futuri.
Utilizza sempre una corretta gestione del rischio, testa in demo e opera in modo consapevole.
L’indicatore è uno strumento di supporto decisionale, non una promessa di guadagno.
