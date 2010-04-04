Risk Manager Utility mt5

Questa e' una utilita' di RISK MANAGER per metatrader5.

per attivarla, dopo averla scaricata, bisogna attivare tutti i controlli di autotrading su metatrader, come per gli EXPERT ADVISORS.

L'utente deve inserire delle impostazioni di controllo come indicato nelle proprieta' dell'indicatore, che inizialmente ha dei dati di default.

RISK MANAGER fara' dei controlli e fara' apparire dei pop up alert quando certi comportamenti sono oltre le impostazioni inserite dall'utente.

E' gratuita, fatene uso, provatela sviluppatela o fornite idee, e' solo una utilita', il programmatore non assume responsabilita' sull'utilizzo improrio.

L'utilita' permette di inserire alcuni valori massimi e minimi come il saldo del conto trading, il numero dei trade giornalieri eseguiti e fornisce degli alert se questi limiti si sorpassano.


