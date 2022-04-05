Risk Mananger Utility

Questa e' una utilita' di RISK MANAGER per metatrader.

per attivarla, dopo averla scaricata, bisogna attivare tutti i controlli di autotrading su metatrader, come per gli EXPERT ADVISORS.

L'utente deve inserire delle impostazioni di controllo come indicato nelle proprieta' dell'indicatore, che inizialmente ha dei dati di default.

RISK MANAGER fara' dei controlli e fara' apparire dei pop up alert quando certi comportamenti sono oltre le impostazioni inserite dall'utente.

E' gratuita, fatene uso, provatela sviluppatela o fornite idee, e' solo una utilita', il programmatore non assume responsabilita' sull'utilizzo improrio.

L'utilita' permette di inserire alcuni valori massimi e minimi come il saldo del conto trading, il numero dei trade giornalieri eseguiti e fornisce degli alert se questi limiti si sorpassano.

Prodotti consigliati
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilità
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilità
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
BOA Burn Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Experts
Fully automatic expert for Binary Options trading at Grand Capital broker https://clck.ru/3GEm6E . I think there is no need to explain all the advantages of Binary options trading in MT4 to knowledgeable people, I will name the most important advantages: 1) No loss of precious time when switching from MT4 to broker in the browser; 2) A variety of indicators and scripts for MT4; 3) The ability to trade automatically. In most cases, the ADVISER closes the position from the first trade, but the ma
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilità
Puoi aprire un trade manualmente (one click) e questo EA penserà a posizionare SL E TP. SL e TP vengono inseriti in base ai Pips che specifichi nella schermata di input. Puoi anche scegliere SL e TP monetari. SL e TP vengono definiti in base al prezzo medio ponderato (PMC), quindi se apri una nuova operazione SL e TP verranno aggiornati in base al nuovo PMC. Il PMC non è unico, ma differenziato tra operazioni buy e operazioni sell (informazione utile solo se apri operazioni di segno opposto sul
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Indicatori
--- FREE VERSION - WORKS ONY ON EURUSD ------------------------------------------------------------------- This is a unique breakout strategy that is used for determination of the next short term trend/move. The full system is available on MQL5 under the name "Forecast System". Here is the link -->  https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest is not possible, because calculations are done based on the data of all timeframes/periods. Therefore I propose you use the technolo
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Descrizione dell’Expert Advisor: Candle Cross DCR Candle Cross DCR è un Expert Advisor completamente automatizzato per MetaTrader 5. Genera segnali di trading precisi quando una candela attraversa una media mobile esponenziale. Può anche usare un filtro DCR opzionale, composto da DeMarker, CCI e RSI, per confermare o bloccare i segnali. Logica della strategia Un segnale di ingresso si genera quando una candela chiude al di là della EMA: Acquisto se la candela chiude sopra l’EMA e la precedente
FREE
BinaryFortune
Andrey Spiridonov
3.83 (6)
Indicatori
The BinaryFortune indicator has been developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The algorithm of the indicator analyzes numerous factors before generating a signal. The indicator is installed in the conventional way. The indicator consists of an information window, which displays the name of the trading instrument, support and resistance levels, and the signal itself ( BUY , SELL or WAIT ). A signal is accompanied by a sound and a pop-up Alert. Advantages of the in
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicatori
Indicatore Smart FVG MT4 – Rilevamento Avanzato del Fair Value Gap per MetaTrader 4 L'indicatore Smart FVG per MetaTrader 4 offre rilevamento, monitoraggio e avvisi professionali dei Fair Value Gap (FVG) direttamente sui tuoi grafici. Combina un filtro basato sull'ATR con una logica sensibile alla struttura per eliminare il rumore, adattarsi alla liquidità e mantenere solo gli squilibri più rilevanti per decisioni operative precise. Vantaggi principali Rilevamento accurato degli FVG: individua
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicatori
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
QualifiedEngulfing è la versione gratuita dell'indicatore ProEngulfing . ProEngulfing è la versione a pagamento dell'indicatore Advance Engulf. Scaricalo qui. Qual è la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento di ProEngulfing ? La versione gratuita ha un limite di un segnale al giorno. Presentazione di QualifiedEngulfing - Il tuo indicatore professionale per i modelli Engulf su MT4 Sblocca la potenza della precisione con QualifiedEngulfing, un indicatore all'avanguardia pro
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilità
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Indicatori
MACD Crossover Arrows & Alert is a MT4 (MetaTrader 4) indicator and it can be used with any forex trading systems / strategies for additional confirmation of trading entries or exits on the stocks and currencies market. This mt4 indicator provides a   BUY signal   if the MACD main line crosses above the MACD   signal  line . It also displays a   Sell signal   if the   MACD main line crosses  below the MACD   signal  line . STRATEGY Traders can use the MACD signal alerts from a higher time frame
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilità
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experts
This EA trades in a completely random fashion with customizable lotsize, stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Good for rebate generation Customizable SL, TP and lotsize Great for benchmarking tests against other EAs Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Trading is FIFO (NFA) Compliant Input Parameters Stoploss: Stop-loss for orders in pips Takeprofit: Take-profit for orders in
FREE
Tetris
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilità
The Tetris — the most famous time killer is now on MT. Game develops active logic, attention and speed of decision making. This is a classic version of the game, no frills, but you can still adjust the size of the glass, the scale of the game, the color of the figures, and the desired speed. The game is made as an indicator. Control Keys: 'WASD' or 'Cursor' or 'NUMPAD'. S — Start new game. C — Continue previous game. P — pause on / off. Space  — drop a figure. Esc— exit to menu.
FREE
Binary Options Trade Simulator
Oleg Pechenezhskiy
Utilità
This utility allows you to check and improve your binary options trading skills. This is an indicator, not an Expert Advisor. Therefore, you do not need to remove your active EA from the chart. Inputs Expiry, min - option expiration time; InfoPanel background color - info panel background color; InfoPanel text color - info panel text color; InfoPanel text fontsize - info panel font size.
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilità
Il Risk/Reward Tool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per rivoluzionare il modo in cui pianifichi, visualizzi ed esegui le operazioni in MetaTrader 4. Che tu sia un trader discrezionale che apprezza una gestione precisa del rischio o uno sviluppatore di strategie che ha bisogno di testare visivamente le configurazioni di trading, questo strumento fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'interfaccia elegante e intuitiva. A differenza dei calcolatori di posizione di base,
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilità
Scopri la Copia Istantanea dei Trade con il rivoluzionario X2 Copy MT4. Con soli 10 secondi di configurazione, otterrai uno strumento potente per sincronizzare i trade tra terminali MetaTrader su un singolo computer Windows o VPS con una velocità senza precedenti - inferiore a 0,1 secondi. Sia che tu stia gestendo più account, seguendo segnali o scalando la tua strategia, X2 Copy MT4 si adatta al tuo flusso di lavoro con una precisione e un controllo senza pari. Smetti di aspettare — inizia a co
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilità
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilità
Auto Grid:  creazione automatizzata di ordini a griglia basata sulle tue operazioni esistenti. Automatizza strategie di trading complesse   con sistemi a griglia sofisticati che rilevano nuove posizioni e creano automaticamente array di ordini ottimizzati. Utilità multifunzionale : 66+ funzionalità, incluso lo strumento Auto Grid  |   contattami  per qualsiasi domanda  |   Versione MT5 A. Rilevamento e Monitoraggio Intelligente delle Operazioni: Scansione di simbolo specifico o portafoglio comp
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilità
L'Expert Advisor   ripete   operazioni e posizioni un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 4   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali   ! Aumenta il numero di altri EA. Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di Stop Loss, Take Profit, utilizzo di trailing stop. Versione MT5 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     C
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilità
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilità
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilità
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilità
Copiatrice->Interazione dell'interfaccia comoda e veloce, gli utenti possono utilizzarla subito       ->>>> Si consiglia di utilizzarlo su computer Windows o VPS Windows Caratteristiche: Impostazioni di copy trading diversificate e personalizzate: 1. È possibile impostare diverse modalità di lotto per diverse fonti di segnale 2. È possibile impostare diverse fonti di segnale per il copy trading forward e reverse 3. I segnali possono essere impostati con commenti 4. Se calibrare il lotto in base
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilità
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilità
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Altri dall’autore
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS vicini e fissi  + adatta SL e TP alla volatilita' della giornata + SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trad
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Risk Manager Utility mt5
Stefano Frisetti
Utilità
Questa e' una utilita' di RISK MANAGER per metatrader5. per attivarla, dopo averla scaricata, bisogna attivare tutti i controlli di autotrading su metatrader, come per gli EXPERT ADVISORS. L'utente deve inserire delle impostazioni di controllo come indicato nelle proprieta' dell'indicatore, che inizialmente ha dei dati di default. RISK MANAGER fara' dei controlli e fara' apparire dei pop up alert quando certi comportamenti sono oltre le impostazioni inserite dall'utente. E' gratuita, fatene uso,
FREE
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Hedge Trading Monitor
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato? Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CO
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indicatori
DESCRIZIONE L'INDICATORE DEL CHAOS e' stato sviluppato come facilitatore di TRADING e come indicatore per seguire la STRATEGIA DI TRADING DEL CHAOS, descritta nel libro disponibile solo in lingua italiana. Il libro si puo' ottenere solo tramite il mio sito, indicato in fondo a questa pagina. DATI VISIBILI SUI GRAFICI L'indicatore del CHAOS puo' essere applicato a qualsiasi grafico di qualsiasi titolo, sia FOREX, AZIONI, INDICI, COMMODITIES ecc.... E' molto utile perche' appena applicato su un
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai que
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Experts
DESCRIZIONE Con l'utilizzo del CHAOS ALGO TRADING EA, trading automatico, non dovrai piu' indovinare la direzione dei prezzi , ma potrai prendere profitto dalle oscillazioni, in qualsiasi direzione esse avverranno. Il CHAOS ALGO TRADING EA e' stato creato per AUTOMATIZZARE il TRADING CON LA STRATEGIA DEL CHAOS , lasciando al TRADER solo la decisione di quando attivare la STRATEGIA e quando scollegare l'AUTOTRADING. Questo EA funziona in AUTOLEARNING , quindi puo' andare avanti da solo senza int
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER4, se vuoi la versione per  METATRADER5 questo e' il link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108123 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i vol
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Experts
TRENDALGO e' un EA che utilizza INTELLIGENZA ARTIFICIALE per fare trading 100% in automatico e come dice il nome e' un EA TREND FOLLOWING, funziona bene sugli ASSET che sono in TREND. LAI e' usata per identificare il momento in cui esplodono i volumi, la volatilita' e il momentum, secondo un'equazione proprietaria da me creata che prende in considerazioni questi valori come dati oggettivi e non utilizza nessun indicatore mai. TRENDALGO  apre un nuovo TRADE e lo segue aggiustando continuamente ST
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenz
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i draw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione