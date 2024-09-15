Trendalgo AI MT4

TRENDALGO e' un EA che utilizza INTELLIGENZA ARTIFICIALE per fare trading 100% in automatico e come dice il nome e' un EA TREND FOLLOWING, funziona bene sugli ASSET che sono in TREND.

LAI e' usata per identificare il momento in cui esplodono i volumi, la volatilita' e il momentum, secondo un'equazione proprietaria da me creata che prende in considerazioni questi valori come dati oggettivi e non utilizza nessun indicatore mai.

TRENDALGO apre un nuovo TRADE e lo segue aggiustando continuamente STOP LOSS e TAKE PROFIT, segue i trade profittevoli per massimizzare il profitto e chiude i trade non profittevoli per minimizzare la perdita.


FARE TRADING con TRENDALGO

Per attivare TRENDALGO e' sufficiente metterlo su un ASSET, impostare il size / lotto e clicca re ON, la strategia sara' attiva e attendera' il primo segnale di TRADE.

Il segnale di nuovo trade e' semplice ed immediato: alla prima barra verde apre un BUY/LONG alla prima barra rossa uno SHORT, mentre le barre grigie e bianche significano nessun segnale e quindi attesa.

Quindi la prima barra colorata e' quella di esplosione di volumi e/o volatilita' ed e' quella che da il segnale che posso decidere di seguire.

Per chiudere il TRADE TRENDALGO imposta uno STOP LOSS che non si vefe sul grafico perche' e' aggiustato dall'intelligenza artificiale a seconda della volatilita' del momento secondo un'equazione proprietaria che in generale prevede STOP LOSS e TP piu lunghi se la volatilita' e' in aumento.asciare al TRADER in pieno controllo del TRADE in caso volesse intervenire.

Questo ALGORITMO puo' essere usato su tutti gli asset quotati, futures, azioni, forex, commodities, crypto, bond, qualsiasi asset.


IMPOSTAZIONI e INPUT

Le impostazioni DEFAULT vanno bene per tutti gli ASSET e non si cambiano, sul grafico c'e' l'interfaccia utente dove si puo' impostare: il lotto o size + attivare ON/OFF la strategia e CLOSE e' un bottone shut down, chiude il trade e disattiva la strategia manualmente per lQuesto EA funziona su qualsiasi asset: FOREX, INDICI AZIONARI, AZIONI, COMMODITIES, CRYPTO, su qualsiasi asset quotato dal tuo broker.

TIMEFRAME: questo EA e' sensibile al TIMEFRAME scelto sul grafico perche' alla chiusura di ogni barra l'Ea prendera' una decisione che puo' essere : NUOVO TRADE oppure ATTESA oppure SPOSTARE SL E TP oppure chiusura del TRADE.

NON CAMBIARE MAI IL TIMEFRAME quando c'e' un TRADE APERTO perche' cambiando il TIMEFRAME l'ALGO si disattiva (OFF) e chiude tutti i TRADE sull'ASSET.

O e' sufficiente metterlo su un asset, scegliere il TIMEFRAME, le impostazioni nell'interfaccia sul grafico stesso e cliccare ON, TRENDALGO cosi' e' attivato ed aspetta il prossimo TRADE.

Il TIMEFRAME H1 e' quello che statisticamente ha il migliore winrate sulla maggioranza degli asset, ma il timeframe puo' essere impostato liberamente dal TRADEr a seconda della sua strategia.


DISTRIBUZIONE

- in tutte le licenza sia di noleggio e di acquisto sono incluse: 5 attivazioni per utente su 10 pc diversi di proprieta' dell'acquirente

- nessuna scadenza temporale per le installazioni se si acquista.

- YOUTUBE Channel: https://www.youtube.com/c/SFSCALPER

- per contatti: sfscalper.com@gmail.com



THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
