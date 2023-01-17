Chaos Algo Trading EA

DESCRIZIONE

Con l'utilizzo del CHAOS ALGO TRADING EA, trading automatico, non dovrai piu' indovinare la direzione dei prezzi, ma potrai prendere profitto dalle oscillazioni, in qualsiasi direzione esse avverranno.

Il CHAOS ALGO TRADING EA e' stato creato per AUTOMATIZZARE il TRADING CON LA STRATEGIA DEL CHAOS, lasciando al TRADER solo la decisione di quando attivare la STRATEGIA e quando scollegare l'AUTOTRADING.

Questo EA funziona in AUTOLEARNING, quindi puo' andare avanti da solo senza intervento del TRADER;

comunque sappiamo per esperienza che nessun EA (BOT, ALGORITMO, TRADING AUTOMATICO) funziona bene sia nei momenti di TRADING RANGE che nei momenti di RALLY o MARK DOWN dei prezzi.

Questo EA e' stato realizzato per funzionare al meglio durante le fasi di TRADNG RANGE, aprendo e chiudendo numerosi TRADE tutti in profitto, lasciando aperti i TRADE in attesa, e tenendoli bilanciati come un PERFECT HEDGE, proprio come la STRATEGIA DEL CHAOS.

Quindi a seguito di molti mesi di TEST abbiamo verificato che i migliori risultati si hanno quando il TRADER attiva l'EA in un momento di TRADING RANGE e poi lo disattiva quando i prezzi completano il LOOP con il ritorno al GP (= GIUSTO PREZZO) o al prezzo di apertura del primo TRADE.

Per maggiori info visionate il VIDEO fornito qui sotto.  


INPUTS / INSERIMENTO DI DATI

DISTANCE: la massima distanza dove l'Ea apre nuovi TRADES (esempio: 300 sono 300 punti base. Condsiglio da 200 a 500 basis points)

TP: la massima distanza dove ogni singolo TRADE viene chiuso in profitto (consiglio: deve essere minore o uguale a DISTANCE....da 200 a 500 basis points)

STOP LOSS: Questo e' lo STOP LOSS per ogni singolo TRADE. Consiglio: io lo tengo a 0 perche' i TRADE sono in HEDGE e c'e' la funzione STOP LOSS IN MONEY 

TAKE PROFIT IN MONEY: Money management: chiudera' tutti i TRADE e disattivera' l'ALGO su un grafico quando raggiunge il target impostato (es: 200 = 200$)

STOPLOSS IN MONEY: Risk Control:  chiudera' tutti i TRADE e disattivera' l'ALGO su un grafico quando raggiunge il target impostato (ex: 500 = 500 usd)

AUTOLOOP: se attivato devono essere impostati anche TAKE PROFIT IN MONEY e STOP LOSS IN MONEY . aprira' un nuovo loop appena uno e' chiuso, in continuazione. Suggerimento= io non lo utilizzo. Utilizzatelo se utile solo dopo molti backtest.


L'ALGO TRADING EA funziona in autolearning e a cicli (loop), apre e chiude TRADE di continuo, mantenendo un bilancio tra LONG & SHORT, come la STRATEGIA DEL CHAOS, quindi non necessita di input o dati;

L'UTENTE dovra' inserire IL NUMERO DI LOTTI da utilizzare in ogni TRADE, prima di attiva il TRADING AUTOMATICO, poiche' l'EA aprira' TRADE sempre con lo stesso lottaggio mentre e' attivo. quando l'EA e' disattivato o il LOOP e' chiuso, si potra' cambiare il lottaggio se si desidera.

Nessun altro particolare input o selezione e' necessaria, facile da usare.


FUNZIONALITA'

Multiasset : l'EA puo' essere utilizzato su qualsiasi titolo tradato, e' importante ricordare che si tratta di un PERFECT HEDGE o di una strategia in SWING TRADING, non e' un TREND FOLLOWER, EA.

Multipli EA: potete attivare infiniti EA contemporaneamente su tutti gli ASSET che volete.

SCELTA MIGLIORE e' sul FOREX, ed in particolare sulle coppie: EURUSD + EURGBP + USDCHF + USDCAD + AUDUSD + AUDNZD

PROVA GRATIS la DEMO sul TESTER STRATEGIA del tu MT4, fai test illimitati su tutti gli asset, ma segui i nostri consigli come in video per verificare la funzionalita'.

DEPOSITO CONSIGLIATO: 2000 euro per attivare l'EA su 2 o 3 titoli con size 0,02 oppure 0,03.

GARANZIA DOWNLOAD ILLIMITATO per gli acquirenti e fino a 10 download per utente per poterlo attivare su tutto gli MT4 che ha e su tutti i PC; se in futuro cambiera' il PC, nessun problema, i 10 DOWNLOAD non scadono mai.


CONTATTI

My website is: https://sfscalper.com

My twitter: https://twitter.com/SFscalper

My YOUTUBE Channel: https://www.youtube.com/c/SFSCALPER


Recensioni 3
iosonoalexender Trade Anomalo
28
iosonoalexender Trade Anomalo 2024.08.05 10:25 
 

Appena installato da due giorni, dopo un po' di testing sto provando su conto live su coppia eurgbp. Non è per niente male più avanti aggiungerò altre coppie.

Marco Russo
307
Marco Russo 2023.01.27 13:39 
 

Il Chaos Algo Trading è un EA spettacolare, basato su una strategia semplice ma allo stesso molto articolata e profittevole. Consente di mantenere dei livelli di DD molto bassi ma allo stesso tempo raggiungere degli obiettivi di profitto molto considerevoli! Stefano è una persona disponibilissima ad ogni chiarimento e sempre molto presente. Credo che il prezzo del prodotto sia anche sottostimato rispetto al suo effettivo valore. Diventerà sicuramente uno degli EA più utilizzati nel mio trading plan. Complimenti a Stefano per la sua creazione eccezionale!

