Scipio Bot Gold mt5

Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com

Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso.


Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono:
+ nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire
+ apre 1 solo trade alla volta
+ usa sempre STOP LOSS vicini e fissi 
+ adatta SL e TP alla volatilita' della giornata

+ SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trading in automatico senza alcun intervento del TRADER.

+ this EA is optimized for brokers with two decimals i.s. 0000.00 if your broker has 3 decimals i.e. 0000.000 pls contact me via email.


Segui i nostri TRADE dal vivo in diretta sul nostro canale YOUTUBE ogni giorno alle 9:00 e alle 15:30: 

Per Prima cosa VERIFICA il comportamento e i risultati con METATRADER STRATEGY TESTER per backtest: I risultati sono certi e verificabili con un servizio che fornisce lo storico al 99.90% professionale www.tickstory.com

SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla.

La logica di questo EA e' quella di identificare nelle prime ore e seguire il TREND di giornata, cercando di prendere il massimo vantaggio fino a chiusura dei mercati.
Per far questo SCIPIO non usa nessun indicatore noto, utilizza un EDGE che ho trovato negli anni basandosi solo sui prezzi e sul comportamento dei prezzi.

COME FARE TRADING
+ Questo EA è creato per essere utilizzato esclusivamente su un asset: GOLD. L'utilizzo su altri asset e' possibile ma non e' supportato da noi.
+ SCIPIO EA non apre piu' di 1 trade al giorno e non va mai overnight, quindi i costi di trading (spread e swap) sono quasi zero.
+ è sufficiente mettere l'EA sul grafico, attivare AUTOTRADING e non serve fare altro.
+ SCIPIO BOT GOLD apre e chiude i trade con modalita' 100% automatica 365/7/24 mom serve nessun intervento del TRADER.
+ non ci sono impostazioni da scegliere, non e' un BOT interpretabile, e' un EA 100% automatico.
+ si può usare su qualsiasi timeframe perché l'operatività è la stessa su ogni timeframe, il risultato finale non cambia.
+ scegliere con attenzione il lotto da usare perché questo Ea userà sempre lo stesso lottaggio (default = 0.01).
+ il lotto si può impostare dall'interfaccia impostazioni e cambiare quando si vuole.
+ è consigliato tenere SCIPIO EA attivo e il PC acceso sempre, volendo si può usare una VPS.
+ volendo il TRADER può chiudere manualmente i TRADE, l'Ea non ne aprirà altri.

IMPOSTAZIONI E INPUT
+ le impostazioni DEFAULT vanno bene sempre, non serve ottimizzare nulla.
+ e' solo necessario impostare il lotto con cui fara' trading (default = 0.01) usera' sempre questo, non aumenta in automatico.
+ non ci sono impostazioni che il trader deve scegliere, e' fire&forget automatic trading.

DISTRIBUZIONE
+ funziona su MT4 e MT5
+ creato per GOLD esclusivamente, l'utilizzo su altri asset non e' da noi supportato.
+ e' completamente bug free.
+ diamo supporto sul prodotto ma non sulle VPS.
- incluse: 5 attivazioni 
- per contatti: sfscalper.com@gmail.com


Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Informazioni su APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media . Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite. Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Strategia di trading Operativo in live da 4 mesi Dopo l'acquisto, tutti i prodotti rimarranno gratuiti per sempre.  Scarica file di configurazione Oro M1 | Conto ECN: Compatibile con qualsiasi broker Il Jackal EA si basa su una strategia di breakout multilivello e intelligente che combina una gestione avanzata del rischio e del profitto per adattarsi alla dinamica del mercato. 1. Strategia della trappola di breakout Una volta confermate le condizioni di mercato, l’EA
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline è un EA che opera con un perfezionamento di una strategia semplice basata su RSI + bollinger bands + ATR principalmente su Oro, EU e GU . L'EA è stata partorita con " equity protect " settabile manualmente che va a proteggere il capitale dai drawdown. Cosa significa?  Se stai pensando di utilizzarla per passare una challenge puoi farlo perché grazie a questa "feature" sei coperto dalla classica regola del DD giornaliero. Esempio: su un account da 100k puoi settare una copertura a -4%.
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.15 (107)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Experts
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
Experts
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experts
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Gold Trend X
Thang Chu
Experts
This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Gold Trend X  is a multi systems - multi timeframes EA that trades gold exclusively. It has several internal systems to define trends and will try to follow intraday momentum with good Reward to risk ratio. This is one of the rare gold EA that have average profit > average loss and therefore have good risk management and very sustainable in the lon
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experts
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Pearl Robot
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
