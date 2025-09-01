Scipio Bot Gold mt5

Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso.





Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono:

+ nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire

+ apre 1 solo trade alla volta

+ usa sempre STOP LOSS vicini e fissi

+ adatta SL e TP alla volatilita' della giornata

+ SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trading in automatico senza alcun intervento del TRADER. + this EA is optimized for brokers with two decimals i.s. 0000.00 if your broker has 3 decimals i.e. 0000.000 pls contact me via email.

Segui i nostri TRADE dal vivo in diretta sul nostro canale YOUTUBE ogni giorno alle 9:00 e alle 15:30:

Per Prima cosa VERIFICA il comportamento e i risultati con METATRADER STRATEGY TESTER per backtest: I risultati sono certi e verificabili con un servizio che fornisce lo storico al 99.90% professionale www.tickstory.com.





SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla.





La logica di questo EA e' quella di identificare nelle prime ore e seguire il TREND di giornata, cercando di prendere il massimo vantaggio fino a chiusura dei mercati.

Per far questo SCIPIO non usa nessun indicatore noto, utilizza un EDGE che ho trovato negli anni basandosi solo sui prezzi e sul comportamento dei prezzi.





COME FARE TRADING

+ Questo EA è creato per essere utilizzato esclusivamente su un asset: GOLD. L'utilizzo su altri asset e' possibile ma non e' supportato da noi.

+ SCIPIO EA non apre piu' di 1 trade al giorno e non va mai overnight, quindi i costi di trading (spread e swap) sono quasi zero.

+ è sufficiente mettere l'EA sul grafico, attivare AUTOTRADING e non serve fare altro.

+ SCIPIO BOT GOLD apre e chiude i trade con modalita' 100% automatica 365/7/24 mom serve nessun intervento del TRADER.

+ non ci sono impostazioni da scegliere, non e' un BOT interpretabile, e' un EA 100% automatico.

+ si può usare su qualsiasi timeframe perché l'operatività è la stessa su ogni timeframe, il risultato finale non cambia.

+ scegliere con attenzione il lotto da usare perché questo Ea userà sempre lo stesso lottaggio (default = 0.01).

+ il lotto si può impostare dall'interfaccia impostazioni e cambiare quando si vuole.

+ è consigliato tenere SCIPIO EA attivo e il PC acceso sempre, volendo si può usare una VPS.

+ volendo il TRADER può chiudere manualmente i TRADE, l'Ea non ne aprirà altri.





IMPOSTAZIONI E INPUT

+ le impostazioni DEFAULT vanno bene sempre, non serve ottimizzare nulla.

+ e' solo necessario impostare il lotto con cui fara' trading (default = 0.01) usera' sempre questo, non aumenta in automatico.

+ non ci sono impostazioni che il trader deve scegliere, e' fire&forget automatic trading.





DISTRIBUZIONE

+ funziona su MT4 e MT5

+ creato per GOLD esclusivamente, l'utilizzo su altri asset non e' da noi supportato.

+ e' completamente bug free.

+ diamo supporto sul prodotto ma non sulle VPS.

- incluse: 5 attivazioni

