Risk Manager Utility mt5

Esta es una utilidad RISK MANAGER para MetaTrader. Para activarla, después de descargarla, debe habilitar todos los controles de autotrading en MetaTrader, al igual que con EXPERT ADVISORS. El usuario debe introducir los ajustes de control como se indica en las propiedades del indicador, que inicialmente tienen los datos por defecto. RISK MANAGER realizará controles y mostrará alertas emergentes cuando determinados comportamientos superen los ajustes introducidos por el usuario. Es gratuito; utilícelo, pruébelo, desarróllelo o aporte ideas. Es sólo una utilidad; el programador no asume ninguna responsabilidad por un uso inadecuado. La utilidad permite introducir ciertos valores máximos y mínimos, como el saldo de la cuenta de operaciones y el número de operaciones diarias, y proporciona alertas si se superan estos límites.
Otros productos de este autor
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
SPREADEX es un indicador para MT4 y MT5 que indica la distancia del ACTIVO al GP. El GP es el precio del valor real del ACTIVO subyacente obtenido por estimación. El GP es como un imán, atrae el precio del ACTIVO con alta probabilidad y dentro del mismo día de negociación. Así, SPREADEX indica qué activos están más alejados del GP en ese momento en tiempo real. Proporcionando un punto de vista al TRADER sobre qué activos centrarse y buscar posibles señales de reversión de precios para tener oper
FREE
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Indicadores
SPREADEX es un indicador para MT4 y MT5 que indica la distancia del ACTIVO al GP. El GP es el precio del valor real del ACTIVO subyacente obtenido por estimación. El GP es como un imán, atrae el precio del ACTIVO con alta probabilidad y dentro del mismo día de negociación. Así, SPREADEX indica qué activos están más alejados del GP en ese momento en tiempo real. Proporcionando un punto de vista al TRADER sobre qué activos centrarse y buscar posibles señales de reversión de precios para tener oper
FREE
Risk Mananger Utility
Stefano Frisetti
Utilidades
Esta es una utilidad RISK MANAGER para MetaTrader. Para activarla, después de descargarla, debe habilitar todos los controles de autotrading en MetaTrader, al igual que con EXPERT ADVISORS. El usuario debe introducir los ajustes de control como se indica en las propiedades del indicador, que inicialmente tienen los datos por defecto. RISK MANAGER realizará controles y mostrará alertas emergentes cuando determinados comportamientos superen los ajustes introducidos por el usuario. Es gratuito; uti
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicadores
Hedge Trading Monitor es mi indicador que monitoriza de un vistazo la diferencia o ratio entre dos activos útil para operaciones de cobertura. Cómo utilizarlo + descargar el indicador + aplicar el indicador en un gráfico abierto + puedes cambiar los activos actuando en los ajustes. Distribución + se distribuye sólo en MQL5.vom + licencia gratuita (FREE)
FREE
Hedge Trading Monitor
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicadores
Hedge Trading Monitor es mi indicador que monitoriza de un vistazo la diferencia o ratio entre dos activos útil para operaciones de cobertura. Cómo utilizarlo + descargar el indicador + aplicar el indicador en un gráfico abierto + puedes cambiar los activos actuando en los ajustes. Distribución + se distribuye sólo en MQL5.vom + licencia gratuita (FREE)
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicadores
Este indicador es muy útil para negociar rangos y ayuda a identificar la siguiente TENDENCIA. Todo operador sabe que cualquier mercado permanece el 80% del tiempo en rangos de negociación y sólo el 20% del tiempo en TENDENCIA; este indicador ha sido construido para ayudar a los operadores a negociar rangos de negociación. Ahora, en lugar de esperar a la siguiente TENDENCIA, puede NEGOCIAR en rangos de negociación con este indicador simple pero muy eficaz. OPERACIONES con el INDICADOR CONGESTION
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indicadores
DESCRIPCIÓN El INDICADOR DE CAOS ha sido desarrollado para ser utilizado para la ESTRATEGIA DE COMERCIO DE CAOS, como se describe en el libro. El libro está en lengua italiana solamente y se puede obtener solamente en mi Web site indicado abajo. DATOS RECOGIDOS Y MOSTRADOS EN LOS GRÁFICOS El INDICADOR DEL CAOS se aplica fácilmente a cualquier gráfico y a cualquier activo, y es un FACILITADOR DEL TRADING, ya que identifica inmediatamente los siguientes elementos en cualquier gráfico: - El GP (=
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilidades
GESTOR DE CONTROL DE RIESGOS Ahora puede tener el mismo control sobre la gestión de riesgos que las grandes salas de contratación, los inversores institucionales y los fondos de cobertura. La gestión del riesgo es una operación fundamental para su corretaje. Elija la exposición al riesgo máxima deseada en porcentaje para su cuenta, establézcala en el GESTOR DE CONTROL DE RIESGO, el EA comprobará y se asegurará de que nunca la supere. Si ignora el riesgo de las operaciones y las deja abiertas,
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN Con el EA CHAOS ALGO TRADING, ya no necesita adivinar la dirección de los precios, puede beneficiarse cuando los precios se mueven tanto al alza como a la baja desde el momento en que activa el EA en su cuenta de trading. El EA ALGO TRADING fue creado para automatizar completamente la ESTRATEGIA DE TRADING DEL CAOS, dejando la única OPERACIÓN ABIERTA y OPERACIÓN CERRADA al EA, y manteniendo para el TRADER sólo la decisión de cuándo activarla o cerrarla. El EA se utiliza mejor en buc
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
Indicadores
Atención: cuidado con las estafas, TRENDMAESTRO sólo se distribuye a través del mercado MQL5.com. nota: este indicador es para METATRADER4, si desea la versión para METATRADER5 este es el enlace: https: //www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la v
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
TRENDALGO es un EA que utiliza la INTELIGENCIA ARTIFICIAL para operar de forma 100% automática y como su nombre indica es un EA SEGUIDOR DE TENDENCIAS, funciona bien en ACTIVOS QUE ESTÁN EN TENDENCIA. La IA se utiliza para identificar el momento en el que los volúmenes, la volatilidad y el momentum explotan, según una ecuación propietaria creada por mí que tiene en cuenta estos valores como datos objetivos y nunca utiliza ningún indicador. TRENDALGO abre una nueva OPERACIÓN y la sigue ajustando
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilidades
IA de TRADEX ¡Imagina poder evitar el costo del deslizamiento en cada OPERACIÓN! Es un coste inevitable que se aplica a casi todas las operaciones ejecutadas a precios de mercado. El término “slippage” describe la diferencia entre el precio de la orden y el precio de ejecución de una operación, en promedio es 1 pip o 10 puntos básicos, pero a veces es mayor. TRADEX AI hace exactamente eso: evita el deslizamiento en cada orden que usted abre, ahorrándole de inmediato el costo del deslizamiento,
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilidades
GESTOR DE CONTROL DE RIESGOS Ahora puede tener el mismo control sobre la gestión de riesgos que las grandes salas de contratación, los inversores institucionales y los fondos de cobertura. La gestión del riesgo es una operación fundamental para su corretaje. Elija la exposición al riesgo máxima deseada en porcentaje para su cuenta, establézcala en el GESTOR DE CONTROL DE RIESGO, el EA comprobará y se asegurará de que nunca la supere. Si ignora el riesgo de las operaciones y las deja abiertas,
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilidades
IA de TRADEX ¡Imagina poder evitar el costo del deslizamiento en cada OPERACIÓN! Es un coste inevitable que se aplica a casi todas las operaciones ejecutadas a precios de mercado. El término “slippage” describe la diferencia entre el precio de la orden y el precio de ejecución de una operación, en promedio es 1 pip o 10 puntos básicos, pero a veces es mayor. TRADEX AI hace exactamente eso: evita el deslizamiento en cada orden que usted abre, ahorrándole de inmediato el costo del deslizamiento,
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
