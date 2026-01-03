Max Ribbon

ATTENZIONE: Questo indicatore è distribuito ESCLUSIVAMENTE su MQL5.com



================================================================================
MAX RIBBON ver 1.00

L&#39;indicatore che ti mostra il TREND in modo chiaro e inequivocabile!

================================================================================

DESCRIZIONE

MAX RIBBON è un indicatore di trend avanzato che combina due sistemi di ribbon
(nastri) per identificare con precisione la direzione del mercato:

• MaxRib2 (Ribbon Veloce): Reattivo ai movimenti di breve periodo, ideale per
catturare inversioni rapide e conferme di trend.

• MaxRib3 (Ribbon Lento): Filtra il rumore di mercato e mostra il trend
principale, perfetto per operazioni di medio-lungo termine.

L'algoritmo proprietario utilizza una combinazione di:
✅ Triple Exponential Smoothing
✅ Analisi del Momentum
✅ Filtro di Trend Adattivo

Il risultato è un ribbon che cambia colore in modo fluido:
VERDE = Trend RIALZISTA
ROSSO = Trend RIBASSISTA

================================================================================

COME FARE TRADING

SEGNALI DI ENTRATA:
• LONG: Quando il ribbon passa da ROSSO a VERDE
• SHORT: Quando il ribbon passa da VERDE a ROSSO

CONFERMA TREND:
• Trend FORTE: MaxRib2 e MaxRib3 dello stesso colore
• Trend in TRANSIZIONE: MaxRib2 e MaxRib3 di colori diversi (attendi conferma)

USCITA:
• Chiudi la posizione quando il ribbon cambia colore
• Oppure usa il ribbon opposto come trailing stop

STRATEGIA CONSIGLIATA:
1. Usa MaxRib3 per identificare il trend principale
2. Usa MaxRib2 per timing di entrata
3. Entra LONG solo quando entrambi sono VERDI
4. Entra SHORT solo quando entrambi sono ROSSI

================================================================================

⚙️ IMPOSTAZIONI

INPUT DISPONIBILI:

• ShowMaxRib3 (true/false): Mostra/nascondi il ribbon lento

ASSET COMPATIBILI:
✅ Forex (tutte le coppie)
✅ Indici (DAX, S&amp;P500, NASDAQ, ecc.)
✅ Materie Prime (Gold, Silver, Oil, ecc.)
✅ Criptovalute (BTC, ETH, ecc.)
✅ Azioni

TIMEFRAME CONSIGLIATI:
• Scalping: M5, M15
• Intraday: M30, H1
• Swing: H4, D1

================================================================================

DISTRIBUZIONE E SUPPORTO

LICENZA:
• Abbonamento 6 mesi
• Attivazioni multiple consentite

SUPPORTO:
• Assistenza tecnica per i primi 30 giorni dall&#39;acquisto
• Canale YouTube: Scipio Trading Room
• Contatto: attraverso MQL5.com

VIDEO TUTORIAL

Guarda il video completo su come utilizzare MAX RIBBON sul canale YouTube

di Scipio Trading Room!

================================================================================

⚠️ DISCLAIMER

Il trading comporta rischi significativi. MAX RIBBON è uno strumento di analisi
tecnica e non garantisce profitti. Utilizzare sempre una corretta gestione del
rischio e del capitale.

================================================================================
Altri dall’autore
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS vicini e fissi  + adatta SL e TP alla volatilita' della giornata + SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trad
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Risk Manager Utility mt5
Stefano Frisetti
Utilità
Questa e' una utilita' di RISK MANAGER per metatrader5. per attivarla, dopo averla scaricata, bisogna attivare tutti i controlli di autotrading su metatrader, come per gli EXPERT ADVISORS. L'utente deve inserire delle impostazioni di controllo come indicato nelle proprieta' dell'indicatore, che inizialmente ha dei dati di default. RISK MANAGER fara' dei controlli e fara' apparire dei pop up alert quando certi comportamenti sono oltre le impostazioni inserite dall'utente. E' gratuita, fatene uso,
FREE
Risk Mananger Utility
Stefano Frisetti
Utilità
Questa e' una utilita' di RISK MANAGER per metatrader. per attivarla, dopo averla scaricata, bisogna attivare tutti i controlli di autotrading su metatrader, come per gli EXPERT ADVISORS. L'utente deve inserire delle impostazioni di controllo come indicato nelle proprieta' dell'indicatore, che inizialmente ha dei dati di default. RISK MANAGER fara' dei controlli e fara' apparire dei pop up alert quando certi comportamenti sono oltre le impostazioni inserite dall'utente. E' gratuita, fatene uso,
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Hedge Trading Monitor
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato? Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CO
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indicatori
DESCRIZIONE L'INDICATORE DEL CHAOS e' stato sviluppato come facilitatore di TRADING e come indicatore per seguire la STRATEGIA DI TRADING DEL CHAOS, descritta nel libro disponibile solo in lingua italiana. Il libro si puo' ottenere solo tramite il mio sito, indicato in fondo a questa pagina. DATI VISIBILI SUI GRAFICI L'indicatore del CHAOS puo' essere applicato a qualsiasi grafico di qualsiasi titolo, sia FOREX, AZIONI, INDICI, COMMODITIES ecc.... E' molto utile perche' appena applicato su un
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai que
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Experts
DESCRIZIONE Con l'utilizzo del CHAOS ALGO TRADING EA, trading automatico, non dovrai piu' indovinare la direzione dei prezzi , ma potrai prendere profitto dalle oscillazioni, in qualsiasi direzione esse avverranno. Il CHAOS ALGO TRADING EA e' stato creato per AUTOMATIZZARE il TRADING CON LA STRATEGIA DEL CHAOS , lasciando al TRADER solo la decisione di quando attivare la STRATEGIA e quando scollegare l'AUTOTRADING. Questo EA funziona in AUTOLEARNING , quindi puo' andare avanti da solo senza int
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER4, se vuoi la versione per  METATRADER5 questo e' il link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108123 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i vol
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Experts
TRENDALGO e' un EA che utilizza INTELLIGENZA ARTIFICIALE per fare trading 100% in automatico e come dice il nome e' un EA TREND FOLLOWING, funziona bene sugli ASSET che sono in TREND. LAI e' usata per identificare il momento in cui esplodono i volumi, la volatilita' e il momentum, secondo un'equazione proprietaria da me creata che prende in considerazioni questi valori come dati oggettivi e non utilizza nessun indicatore mai. TRENDALGO  apre un nuovo TRADE e lo segue aggiustando continuamente ST
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenz
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i draw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicatori
ATTENZIONE: Questo indicatore è distribuito ESCLUSIVAMENTE su MQL5.com Versione MT4:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 Versione MT5:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ================================================================================ MAX RIBBON ver 1.00 L'indicatore che ti mostra il TREND in modo chiaro e inequivocabile! ================================================================================ DESCRIZIONE MAX RIBBON è un indicatore di trend
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione