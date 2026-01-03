Max Ribbon
- Indicatori
- Stefano Frisetti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ATTENZIONE: Questo indicatore è distribuito ESCLUSIVAMENTE su MQL5.com
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/160363
Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/160410
MAX RIBBON ver 1.00
L'indicatore che ti mostra il TREND in modo chiaro e inequivocabile!
DESCRIZIONE
MAX RIBBON è un indicatore di trend avanzato che combina due sistemi di ribbon
(nastri) per identificare con precisione la direzione del mercato:
• MaxRib2 (Ribbon Veloce): Reattivo ai movimenti di breve periodo, ideale per
catturare inversioni rapide e conferme di trend.
• MaxRib3 (Ribbon Lento): Filtra il rumore di mercato e mostra il trend
principale, perfetto per operazioni di medio-lungo termine.
L'algoritmo proprietario utilizza una combinazione di:
✅ Triple Exponential Smoothing
✅ Analisi del Momentum
✅ Filtro di Trend Adattivo
Il risultato è un ribbon che cambia colore in modo fluido:
VERDE = Trend RIALZISTA
ROSSO = Trend RIBASSISTA
COME FARE TRADING
SEGNALI DI ENTRATA:
• LONG: Quando il ribbon passa da ROSSO a VERDE
• SHORT: Quando il ribbon passa da VERDE a ROSSO
CONFERMA TREND:
• Trend FORTE: MaxRib2 e MaxRib3 dello stesso colore
• Trend in TRANSIZIONE: MaxRib2 e MaxRib3 di colori diversi (attendi conferma)
USCITA:
• Chiudi la posizione quando il ribbon cambia colore
• Oppure usa il ribbon opposto come trailing stop
STRATEGIA CONSIGLIATA:
1. Usa MaxRib3 per identificare il trend principale
2. Usa MaxRib2 per timing di entrata
3. Entra LONG solo quando entrambi sono VERDI
4. Entra SHORT solo quando entrambi sono ROSSI
⚙️ IMPOSTAZIONI
INPUT DISPONIBILI:
• ShowMaxRib3 (true/false): Mostra/nascondi il ribbon lento
ASSET COMPATIBILI:
✅ Forex (tutte le coppie)
✅ Indici (DAX, S&P500, NASDAQ, ecc.)
✅ Materie Prime (Gold, Silver, Oil, ecc.)
✅ Criptovalute (BTC, ETH, ecc.)
✅ Azioni
TIMEFRAME CONSIGLIATI:
• Scalping: M5, M15
• Intraday: M30, H1
• Swing: H4, D1
DISTRIBUZIONE E SUPPORTO
LICENZA:
• Abbonamento 6 mesi
• Attivazioni multiple consentite
SUPPORTO:
• Assistenza tecnica per i primi 30 giorni dall'acquisto
• Canale YouTube: Scipio Trading Room
• Contatto: attraverso MQL5.com
VIDEO TUTORIAL
Guarda il video completo su come utilizzare MAX RIBBON sul canale YouTube
di Scipio Trading Room!
⚠️ DISCLAIMER
Il trading comporta rischi significativi. MAX RIBBON è uno strumento di analisi
tecnica e non garantisce profitti. Utilizzare sempre una corretta gestione del
rischio e del capitale.
