Risk Controller mgr
- Utilità
- Stefano Frisetti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
RISK CONTROL MANAGER
Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds.
Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole.
Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel valore di rischio.
Ignorar eil rischio di TRADING, lasciando TRADE aperti in perdita senza controllo, potenzialmente porta ad una catastrofica esposizione al rischio e conseguenze incalcolabili.
RISK CONTROL MANAGER risolve il controllo del rischio di trading, controllando in automatico che il tuo account non ecceda la tua desiderata percentuale di draw down massimo.
Come Funziona:
1) scarica la versione completa.
2) trova l'EA nella cartella CONSIGLIERI ESPERTI del tuo METATRADER e spostalo su un grafico aperto qualsiasi.
3) imposta la percentuale di STOP LOSS totale che desideri e anche il TAKE PROFIT.
4) attiva il TRADING AUTOMATICO sulla tua piattaforma.
5) il RISK MANAGER attendera' che tutti i TRADE sono chiusi per attivarsi sull'apertura dei nuovi TRADE.
6) Seguira' in REAL TIME ogni Trade che apri, su qualisasi titolo come Forex, Commodities, Azioni, Indici e anche Crypto.
7) calcolera' il risltato in TEMPO REALE indicandolo sul grafico sia in valore che in percentuale.
8) Una volta che il tuo account raggingera' il valor emassimo di STOP LOSS che hai impostato o il TAKE PROFIT, in automatico chiudera' tutti i TRADE aperti.
Come Utilizzarlo:
a) per controllare i tuo account di trading, non lasciar correre i loss, anche se non imposti STOP LOSS su tutti i TRADE, il RISK MANAGER controllera' che il massimo DRAW DOWN, la massima perdita non venga raggiunta.
b) molto utile per aiutarti a pasare i challenge delle PROP FIRM e per la gestione dei REAL ACCOUNT
c) suggeriamo di inserire come STOP LOSS MAX dal 5% al 10% e il TAKE PROFIT dal 10% al 15% cosi prenderai vantaggi di eventuali oscillazioni inaspettate e allo stesso temo eviterai di subirne i draw down.
- la DEMO funziona solo sul TESTER STRATEGIA, non sui grafici
- disponibile per METATRADER 4 e METATRADER 5
- 10 attivazione per ogni licenza acquistata
- nessun limite di tempo per nuovi download su nuovi PC/laptops/workstations.
- funziona su qualsiasi MT4 e MT5 con qualsiasi Broker.
- funziona su qualsiasi titolo e qualsiasi timeframe.
- Ricorda quando cambi account sulla stessa MT4 o MT5 il bottone AUTOTRADING va OFF, devi cliccare di nuovo ON.
