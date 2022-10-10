Risk Controller mgr

RISK CONTROL MANAGER

Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds.
Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole.
Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel valore di rischio.
Ignorar eil rischio di TRADING, lasciando TRADE aperti in perdita senza controllo, potenzialmente porta ad una catastrofica esposizione al rischio e conseguenze incalcolabili.

RISK CONTROL MANAGER risolve il controllo del rischio di trading, controllando in automatico che il tuo account non ecceda la tua desiderata percentuale di draw down massimo.

Come Funziona:
1) scarica la versione completa.
2) trova l'EA nella cartella CONSIGLIERI ESPERTI del tuo METATRADER e spostalo su un grafico aperto qualsiasi.
3) imposta la percentuale di STOP LOSS totale che desideri e anche il TAKE PROFIT.
4) attiva il TRADING AUTOMATICO sulla tua piattaforma.
5) il RISK MANAGER attendera' che tutti i TRADE sono chiusi per attivarsi sull'apertura dei nuovi TRADE.
6) Seguira' in REAL TIME ogni Trade che apri, su qualisasi titolo come Forex, Commodities, Azioni, Indici e anche Crypto.
7) calcolera' il risltato in TEMPO REALE indicandolo sul grafico sia in valore che in percentuale.
8) Una volta che il tuo account raggingera' il valor emassimo di STOP LOSS che hai impostato o il TAKE PROFIT, in automatico chiudera' tutti i TRADE aperti.

Come Utilizzarlo:
a) per controllare i tuo account di trading, non lasciar correre i loss, anche se non imposti STOP LOSS su tutti i TRADE, il RISK MANAGER controllera' che il massimo DRAW DOWN, la massima perdita non venga raggiunta.
b) molto utile per aiutarti a pasare i challenge delle PROP FIRM e per la gestione dei REAL ACCOUNT
c) suggeriamo di inserire come STOP LOSS MAX dal 5% al 10% e il TAKE PROFIT dal 10% al 15% cosi prenderai vantaggi di eventuali oscillazioni inaspettate e allo stesso temo eviterai di subirne i draw down.

- la DEMO funziona solo sul TESTER STRATEGIA, non sui grafici 
- disponibile per METATRADER 4 e METATRADER 5
- 10 attivazione per ogni licenza acquistata
- nessun limite di tempo per nuovi download su nuovi PC/laptops/workstations.
- funziona su qualsiasi MT4 e MT5 con qualsiasi Broker.

- funziona su qualsiasi titolo e qualsiasi timeframe.

- Ricorda quando cambi account sulla stessa MT4 o MT5 il bottone AUTOTRADING va OFF, devi cliccare di nuovo ON.

  

My website : https://sfscalper.com






Prodotti consigliati
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
Utilità
YPY Check Your Broker is a universal multifunctional software complex which uses primary tick data. It allows traders to perform comparative analysis of the trading conditions and execution quality, identify abnormal BID prices outside the indicative quotes. It also reflects the facts of redrawing bars in the terminal, spread extension, controls the leverage stop out level values, speed of execution and server connection breaks, maintains a detailed statistics on the slippages. The YPY Check You
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilità
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilità
MT4 to Telegram Pro/Copier è un potente Expert Advisor per MetaTrader 4, progettato per migliorare la tua esperienza di trading inviando notifiche di trading in tempo reale e rapporti completi tramite la piattaforma di messaggistica Telegram. Ideale per fornitori di segnali e formatori, questo strumento copia le operazioni effettuate manualmente o da altri EA nel tuo conto, offrendo avvisi personalizzabili, gestione avanzata delle operazioni e un dashboard intuitivo per informazioni sulle presta
FTMO Protector 7
Vyacheslav Izvarin
Utilità
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have   Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Bal
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Solo Sniper Pro mh
DMITRII GRIDASOV
Experts
L'EA "SOLO SNIPER PRO" è un potente sistema di scalping per la piattaforma MT4! L'elevato tasso di vincita si aggira intorno al 90%! Viene utilizzato il sistema di gestione del rischio basato sugli interessi composti! È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5. - Utilizza il file Set_file v25.17 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.17. - Le operazioni sono molto precise: circa il 90%. - Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o mar
AntiMartingale Execution
EMILIANO LOVATO
Utilità
AntiMartingale-Execution is a pyramidal Money Management system capable of increasing positions as equity increases using the positive margin of the transaction. It is possible to set the capital for each operation, the operating and maximum margins and the target level to be reached. Once the general trade settings have been made, it is possible to preview the grid of operations that will be activated by pressing the BUY / SELL button. If necessary, it is also possible to close all operations
Trade List
Sara Sabaghi
Utilità
ZIWOX TRADE LIST Description: Feeling weary with your small screen? and you need to close your trade list tab to have a larger perspective of chart? Require better management of your trade list? such as win rate, risk/reward ratio? Its a simple tools, but usefull. consolidate your trade list, active positions, opened positions and pending orders onto a distinct chart embellished with refined visuals. It contains with a lots of usefull information. Feautures: List your trades and positions sort
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Utilità
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilità
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
CTrend FX Ultimate MT4
Pierre Vachichin
Experts
CTrend FX Ultimate MT4 Expert Advisor Unlock Advanced Trading with Precision and Control! The CTrend FX Ultimate Expert Advisor (EA) is designed to provide traders with the flexibility to configure complex technical parameters and advanced trading strategies for optimized performance. CTrend FX Ultimate combines several trend-following, momentum-based, and fractal-based features to create a robust trading experience that aligns with individual market perspectives and risk tolerance. This is the
TradePad MT4
Tariq B Wijnants
Utilità
Whosa TradePad for MetaTrader 4 Do you trade in MetaTrader 4? Calculating Pips yourself and calculating your risk yourself is a thing of the past with our Tradepad. With this Tradepad you can place your trade in MetaTrader in no time. This Tradepad is fully equipped. Automatically calculates your risk which you can enter in percentages and amount of dollars. Check the video to see all the features! (The video is in Dutch, but you can see the features) This TradePad only works with a new password
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
Project Oro
Giacomo Donati
Experts
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Project Oro is a trading algorithm project that I began approximately six years ago. After countless painful and excruciating hours of coding, it is finally ready to be released to the public. The Expert Advisor (EA) is built on a proprietary and unique technique that analyzes the behavior and movement of candlesticks and the price action within the gold market. It searches for short windows of opportunity to strike and exits tr
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
EA Gold EZIndy
Mr Kraisit Chompungam
Experts
Advantages of EA Gold EZIndy: You get profit from trading every day It can work with other EAs and trading systems The EA has a trading panel that allows the trader to open trades manually. All trades, opened through the trading panel, are managed by the EA and are closed with profit automatically How to set up EA Gold EZIndy: Simply add the EA to the XAUUSD 4H chart and activate the auto-trading function in the Expert Advisor and in the MetaTrader terminal To activate the news filter, you n
Trading Control Pad
Sukunthakan Ngernbamrung
Utilità
Trading Control Pad is a useful tool for all traders. To send BUY/SELL, pending order, modify and automatic setting SL and TP in one click by the current symbol. The Trading Control Pad can help you being comfortable and quickly trading.  Pad can help you automatic and manual partially close some lot at the target, breakeven and trailing stop. The Trading Control Pad features / Functionality Showing the currency pair, the total positions, the number of buy and sell orders. Standard tools for op
Rebatron
Agus Santoso
Experts
Blog MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron f
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilità
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilità
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilità
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilità
Elliott Wave Counter è un pannello per il markup manuale rapido e intuitivo delle onde di Elliott. Si può selezionare un colore e un livello di segni. Sono inoltre disponibili funzioni per la rimozione dell'ultimo markup e dell'intero markup effettuato dallo strumento. Il markup viene eseguito con un clic. Fai clic cinque volte: ottieni cinque onde! Elliott Wave Counter sarà un ottimo strumento sia per i principianti che per gli analisti professionisti delle onde di Elliott. Guida all'installazi
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilità
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilità
Telegram Publisher Agent   è un componente aggiuntivo che consente ai trader di inviare segnali ai propri canali e gruppi Telegram in tempo reale. Con messaggi personalizzabili, schermate di grafici e altre funzionalità, lo strumento aiuta i trader a condividere le loro intuizioni e strategie di trading con i loro follower. Lo strumento presenta anche un bellissimo design con interruttore a tema chiaro e scuro, offrendo agli utenti un'esperienza di trading estetica e funzionale. Telegram Publish
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Utilità
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then the system will zoom in to genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilità
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilità
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilità
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Currencies Cleaner
Francesco Rubeo
Utilità
Currencies Cleaner panel will give you an overview of all the most traded market's currencies in a single click. First of all the panel will refresh all your charts, opening them four times in all timeframes needed. 1 - CURRENCIES It uses a complex algorithm to study the movement of 17 different indicators. It means that the algorithm not only "reads" the actual value of an indicator, but also creates a probability of success using the position of this value on the indicator and the last moveme
Strx Trendline Break and Bounce Trader
Francesco Strappini
Utilità
Buy or rent it and request a copy of the Antimartingale EA for free  Trendline based utility, you design your trendlines or horizontal lines, the EA opens trades for you Possibility to trade on break and/or bounce events Indipendent break and bounce settings Configurable market, stop and limit orders T1T2 Logic to lock profits and minimize losses Trailing Stop Loss Max Spread check Notifies you when your trendlines are crossed No strange trendline name or syntax, you decide the color of tr
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilità
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Writing SWAP
Denis Danilov
Utilità
This utility records the swap, which allows you to monitor and analyze the changes in the swap. The program writes a file with the swap data for every pair selected in the Market Watch. The data are recorded to a csv file at the specified time, the file is located in <terminal root directory>/MQL4/Files. File format: Date Day Time Currency pair Long-swap Short-swap 16.01.2018 Mon 23:30 EURNOK -34.81 27.14 16.01.2018 Mon 23:30 EURDKK -0.022 -0.032 16.01.2018 Mon 23:30 EURGBP -2.38 0.15 To start r
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilità
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilità
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilità
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilità
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilità
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilità
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Altri dall’autore
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Hedge Trading Monitor
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato? Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CO
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indicatori
DESCRIZIONE L'INDICATORE DEL CHAOS e' stato sviluppato come facilitatore di TRADING e come indicatore per seguire la STRATEGIA DI TRADING DEL CHAOS, descritta nel libro disponibile solo in lingua italiana. Il libro si puo' ottenere solo tramite il mio sito, indicato in fondo a questa pagina. DATI VISIBILI SUI GRAFICI L'indicatore del CHAOS puo' essere applicato a qualsiasi grafico di qualsiasi titolo, sia FOREX, AZIONI, INDICI, COMMODITIES ecc.... E' molto utile perche' appena applicato su un
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Experts
DESCRIZIONE Con l'utilizzo del CHAOS ALGO TRADING EA, trading automatico, non dovrai piu' indovinare la direzione dei prezzi , ma potrai prendere profitto dalle oscillazioni, in qualsiasi direzione esse avverranno. Il CHAOS ALGO TRADING EA e' stato creato per AUTOMATIZZARE il TRADING CON LA STRATEGIA DEL CHAOS , lasciando al TRADER solo la decisione di quando attivare la STRATEGIA e quando scollegare l'AUTOTRADING. Questo EA funziona in AUTOLEARNING , quindi puo' andare avanti da solo senza int
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER4, se vuoi la versione per  METATRADER5 questo e' il link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108123 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i vol
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Experts
TRENDALGO e' un EA che utilizza INTELLIGENZA ARTIFICIALE per fare trading 100% in automatico e come dice il nome e' un EA TREND FOLLOWING, funziona bene sugli ASSET che sono in TREND. LAI e' usata per identificare il momento in cui esplodono i volumi, la volatilita' e il momentum, secondo un'equazione proprietaria da me creata che prende in considerazioni questi valori come dati oggettivi e non utilizza nessun indicatore mai. TRENDALGO  apre un nuovo TRADE e lo segue aggiustando continuamente ST
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenz
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i draw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS vicini e fissi  + adatta SL e TP alla volatilita' della giornata + SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trad
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione