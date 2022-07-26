Congestioni
- Stefano Frisetti
INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper
Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato?
Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE
Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CONGESTIONI.
Aiuta ad identificare appena una CONGESTIONE si e' formata, rilasciando un segnale acustico ed un alert box.
In questo modo l'attenzione del TRADER viene richiamata sul grafico e puo' fare TRADING.
TRADING con l'INDICATORE DI CONGESTIONI:
Questo Indicatore avvisa immediatamente appena una nuova congestione viene creata, su qualsiasi timeframe che hai impostato.
Una volta identificata, disegna una linea orizzontale dal massimo della measuring bar ed una linea orizzontale dal minimo della measuring bar.
In questo modo avrai visivamente il supporto e la resistenza della CONGESTIONE in atto.
Puoi cosi' scegliere di fare TRADING all'interno della CONGESTIONE, oppure seguire la rottura della congestione, quando una barra chiude rompendo la resistenza o il supporto e seguire il prossimo TREND in atto.
COME ATTIVARE L'INDICATORE DI CONGESTIONI:
1. Acquistalo ed Installalo sul Tuo terminale
2. Metti l'indicatore su ogni grafico e su qualsiasi timeframe dei titoli che vuoi seguire.
3. Attendi gli ALERT; ne arriveranno molti!
4. Fai TRADING seguendo le rotture della congestione oppure in SWING TRADING all'interno della congestione.
5. Metti lo STOP LOSS appena sotto la linea dell'indicatore piu' lontana al prezzo di apertura del Tuo TRADE.
6. Prendi profitto secondo il Tuo TARGET o chiudi il TRADE quando si verifica una nuova CONGESTIONE.
INFORMAZIONI TECNICHE
l'indicatore puo 'essere installato solo su METATRADER 4.
La licenza e' per uso illimitato e permette fino a 10 installazioni sui PC dell'utente senza limiti di tempo.
La DEMO si puo' usare solo con lo STRATEGY TESTER e non puo' essere messa sui grafici, per usarla sui grafici in REAL TIME e' necessario acquistare il prodotto.
Grazie veramente, è un super indicatore che consente un vero salto di qualità nell'operatività quotidiana di trading. Consente vere e proprige entrate chirurgiche usato nei vari tf. Grazie