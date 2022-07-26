Congestioni

5

INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper

Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato?

Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE

Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CONGESTIONI.

Aiuta ad identificare appena una CONGESTIONE si e' formata, rilasciando un segnale acustico ed un alert box.

In questo modo l'attenzione del TRADER viene richiamata sul grafico e puo' fare TRADING.


TRADING con l'INDICATORE DI CONGESTIONI:

Questo Indicatore avvisa immediatamente appena una nuova congestione viene creata, su qualsiasi timeframe che hai impostato.

Una volta identificata, disegna una linea orizzontale dal massimo della measuring bar ed una linea orizzontale dal minimo della measuring bar.

In questo modo avrai visivamente il supporto e la resistenza della CONGESTIONE in atto.

Puoi cosi' scegliere di fare TRADING all'interno della CONGESTIONE, oppure seguire la rottura della congestione, quando una barra chiude rompendo la resistenza o il supporto e seguire il prossimo TREND in atto. 


COME ATTIVARE L'INDICATORE DI CONGESTIONI:

1. Acquistalo ed Installalo sul Tuo terminale

2. Metti l'indicatore su ogni grafico e su qualsiasi timeframe dei titoli che vuoi seguire.

3. Attendi gli ALERT; ne arriveranno molti!

4. Fai TRADING seguendo le rotture della congestione oppure in SWING TRADING all'interno della congestione.

5. Metti lo STOP LOSS appena sotto la linea dell'indicatore piu' lontana al prezzo di apertura del Tuo TRADE.

6. Prendi profitto secondo il Tuo TARGET o chiudi il TRADE quando si verifica una nuova CONGESTIONE.


INFORMAZIONI TECNICHE

l'indicatore puo 'essere installato solo su METATRADER 4.

La licenza e' per uso illimitato e permette fino a 10 installazioni sui PC dell'utente senza limiti di tempo.

La DEMO si puo' usare solo con lo STRATEGY TESTER e non puo' essere messa sui grafici, per usarla sui grafici in REAL TIME e' necessario acquistare il prodotto.


Recensioni 1
ningio
39
ningio 2022.09.04 13:20 
 

Grazie veramente, è un super indicatore che consente un vero salto di qualità nell'operatività quotidiana di trading. Consente vere e proprige entrate chirurgiche usato nei vari tf. Grazie

Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicatori
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicatori
L'Oscillatore dell'Indice di Precisione (Pi-Osc) di Roger Medcalf di Precision Trading Systems La Versione 2 è stata attentamente rielaborata per essere estremamente veloce nel caricarsi sul tuo grafico e sono state apportate alcune altre migliorie tecniche per migliorare l'esperienza. Il Pi-Osc è stato creato per fornire segnali di sincronizzazione del trading accurati progettati per individuare punti di esaurimento estremi, i punti ai quali i mercati vengono costretti a recarsi solo per eli
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicatori
Segnale GoldRush Trend Arrow L'indicatore GoldRush Trend Arrow Signal fornisce un'analisi precisa e in tempo reale dei trend, pensata appositamente per gli scalper ad alta velocità e a breve termine nel mercato XAU/USD. Progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto, questo strumento mostra frecce direzionali che indicano chiari punti di ingresso, consentendo agli scalper di navigare con sicurezza nelle condizioni di mercato volatili. L'indicatore è composto da frecce di avviso PRIMA
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema non tenta di prevedere
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicatori
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Predictive Levels
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Market predictive price levels are key technical analysis tools is my finest invention through mathematics to predict automatically next price is where to reach after break any levels. A unique name quality it automatically calculate price range its my own invention according price value to predict what's is next price came than after it not fixed levels like Fibonacci or pivots Its Naveen's Predictive Levels .used to forecast where an asset's price might find support (stop falling) or resistanc
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Trend Harmony MTF Trend and Phase Visualizer MT4
Andras Salamon
Indicatori
TREND HARMONY MT4 –  Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader4 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe Trend Indicator – your ultimate MT4 trend visualization indicator. Are you tired of missing trading opportunities or consistently e
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre un approccio totalmente innovativo. È ideale per chi desidera valutare in anticipo come funziona il segnale con un TP-SL specifico e in quali COPPIE/TF dà le migliori prestazioni. La strategia Hit Rate Top Bottom Signal è uno strumento fondamentale per ogni tipo di trader e di trading poiché non solo emette segnali precisi senza repaint , indicando chiaramente quando operare e in quale direzione, ma tiene anch
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicatori
We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab and Key level wedge into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, making it easy to see higher timeframe zones easily on the current timeframe by just clicking the desired timefra
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicatori
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicatori
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicatori
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indicatori
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicatori
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicatori
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Precision Oscillator – Un approccio raffinato all’analisi del trend Il Trend Precision Oscillator è un indicatore sviluppato per offrire una lettura approfondita e ad alta risoluzione del comportamento del prezzo nei mercati finanziari. Progettato con un’architettura algoritmica proprietaria, l’indicatore analizza la struttura del movimento del prezzo tenendo conto di volatilità, dinamiche direzionali e micro-oscillazioni interne, restituendo un’uscita precisa su una scala che varia da -10
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicatori
Stop Trading Random Signals. Start Trading with Real Confluence Are you tired of indicators that repaint, give conflicting signals, and leave you more confused than confident? The Quantum Regime Indicator is a professional, standalone trading tool designed for serious traders who demand a systematic edge. It solves the biggest problem in technical analysis— false signals —by using a powerful multi-engine framework. Every signal is confirmed by a confluence of market conditions , ensuring you onl
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicatori
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
SuperTrend MTF
Yu Fan Zhang
Indicatori
The SuperTrend MTF indicator is an excellent trend tracking indicator . It can not only display SuperTrend trends within the timeframe of the chart, but also set up to display SuperTrend trends for larger time frames simultaneously . This will be beneficial for grasping trends at a larger time scale and predicting future trends . At the same time, the price of the trend line can also be displayed at a glance, making it easy to observe. Input parameters :  ATR period used at chart timeframe     
Rispondi alla recensione