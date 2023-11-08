nota: questo indicatore e' per METATRADER4, se vuoi la versione per METATRADER5 questo e' il link: https://www.mql5.com/it/market/product/108123

TRENDMAESTRO ver 2.4



TRENDMAESTRO riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo.







DESCRIZIONE



TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno opiu' di questi dati e quindi il momento in cui i prezzi hanno forte probabilita' di seguire un nuovo TREND.

TRENDMAESTRO non sbaglia un colpo, identifica sempre un nuovo TREND sul nascere senza errore.

Questo indicatore facilita la lettura dei grafici su METATRADER; su una sola finestra si possono richiamare 28 grafici dei FOREX MAJOR 8, i piu' interessanti per me, e si possono analizzare con un click, qualsiasi sia la strategia di trading o l'analisi tecnica che si utilizza.





FARE TRADING con TRENDMAESTRO



Il segnale e' semplice ed immediato: alla prima barra verde posso valutare un LONG alla prima barra rossa uno SHORT, mentre le barre grigie e bianche significano nessun segnale e quindi attesa.

Quindi la prima barra colorata e' quella di esplosione di volumi e/o volatilita' ed e' quella che da il segnale che posso decidere di seguire.

Posso decidere se aprire un nuovo TRADE LONG alla chiusura della prima barra VERDE e un nuovo TRADE SHORT alla chiusura della prima barra ROSSA.

Per chiudere il TRADE posso mettere il TP o SL sulle palline bianche oppure se voglio un TRADE piu' rapido posso chiudere il TRADE alla prima barra biancha o grigia dopo che sono entrato.





IMPOSTAZIONI e INPUT

Le impostazioni DEFAULT vanno bene per tutti gli ASSET, questo indicatore puo' essere usato su tutti gli asset quotati, futures, azioni, forex, commodities, crypto, bond, qualsiasi asset.

Di DEFAULT la lista comprende 28 FOREX pairs, ma e' possibile modificare la lista sulle impostazioni dell'INDICATORE ed aggiungere AZIONI, COMMODITIES ecc..ecc...





DISTRIBUZIONE

- in tutte le licenza sia di noleggio e di acquisto sono incluse: 10 attivazioni per utente su 10 pc diversi di proprieta' dell'acquirente

- nessuna scadenza temporale per le installazioni se si acquista.

- YOUTUBE Channel: https://www.youtube.com/c/SFSCALPER



- per contatti: sfscalper.com@gmail.com















