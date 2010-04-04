Risk Manager Utility mt5

Dies ist ein RISK MANAGER Dienstprogramm für MetaTrader. Um es zu aktivieren, müssen Sie nach dem Herunterladen alle Autotrading-Kontrollen auf MetaTrader aktivieren, wie bei EXPERT ADVISORS. Der Benutzer muss die in den Indikatoreigenschaften angegebenen Steuerungseinstellungen eingeben, die anfangs Standarddaten enthalten. RISK MANAGER führt Überprüfungen durch und zeigt Pop-up-Warnungen an, wenn bestimmte Verhaltensweisen die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen überschreiten. Es ist kostenlos; nutzen Sie es, probieren Sie es aus, entwickeln Sie es oder tragen Sie Ideen bei. Es ist nur ein Dienstprogramm; der Programmierer übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch. Das Dienstprogramm ermöglicht Ihnen die Eingabe bestimmter Höchst- und Mindestwerte, wie z. B. den Kontostand und die Anzahl der täglichen Handelsgeschäfte, und gibt Warnmeldungen aus, wenn diese Grenzen überschritten werden.

