Pico Scalper Catalin Zachiu 1 (1) Experts

Pico Scalper è un consulente esperto che utilizza valori di prezzo di supporto e resistenza personalizzabili per aprire nuove negoziazioni. I livelli di supporto e resistenza possono essere personalizzati selezionando il numero di candele (parametro "Livello") da cui l'esperto ottiene i valori di prezzo più alti e più bassi. I valori più alti e più bassi del prezzo vengono disegnati dall'esperto sul grafico come linee blu e rosse e questi livelli cambiano quando l'indicatore stocastico lo detta