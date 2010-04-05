Scipio Ea
- Versione: 2.10
- Aggiornato: 5 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla.
Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW.
Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHORT) basandosi sul comportamento degli ultimi giorni.
Nota: su tester strategia questo Ea funziona solo come esempio, poiche' si basa su tick by tick e dipende dalla qualita' dello storico del broker.
COME FARE TRADING
+ è sufficiente mettere l'EA sul grafico, attivare AUTOTRADING e non serve fare altro.
+ questo EA è creato per essere utilizzato su USDJPY, gli altri asset non sono supportati
+ si può vedere su qualsiasi timeframe perché l'operatività è la stessa su ogni timeframe, il risultato finale non cambia.
+ i risultati si hanno se si ha pazienza giorno dopo giorno, sul medio periodo.
+ scegliere con attenzione il lotto da usare perché questo Ea userà sempre lo stesso lottaggio.
+ il lotto si può impostare dall'interfaccia impostazioni e cambiare quando si vuole.
+ è consigliato tenere SCIPIO EA attivo e il PC acceso dalle ore 00.00 ora di londra fino alla sera, volendo si può usare una VPS.
+ il TRADER può chiudere manualmente i TRADE, l'Ea non ne aprirà altri, ma è consigliato avere pazienza e lasciare fare apertura e close all'EA.
IMPOSTAZIONI E INPUT
+ le impostazioni DEFAULT vanno bene sempre, non serve ottimizzare nulla.
+ usando la AI questo BOT si auto-ottimizza al periodo corrente di volta in volta
+ unica impostazione: il lotto da usare su ogni trade, a seconda del saldo del tuo conto.
DISTRIBUZIONE
+ funziona su MT4 e MT5
+ creato per USDJPY ma lavora su tutti i forex pairs l'utilizzo su altri asset e' da noi supportato.
- incluse: 5 attivazioni
- YOUTUBE Channel: https://www.youtube.com/c/SFSCALPER
- per contatti: sfscalper.com@gmail.com