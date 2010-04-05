Scipio Ea

Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com

SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla.


Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW.

Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHORT) basandosi sul comportamento degli ultimi giorni.

Nota: su tester strategia questo Ea funziona solo come esempio, poiche' si basa su tick by tick e dipende dalla qualita' dello storico del broker.


COME FARE TRADING
+ è sufficiente mettere l'EA sul grafico, attivare AUTOTRADING e non serve fare altro.
+ questo EA è creato per essere utilizzato su USDJPY, gli altri asset non sono supportati
+ si può vedere su qualsiasi timeframe perché l'operatività è la stessa su ogni timeframe, il risultato finale non cambia.
+ i risultati si hanno se si ha pazienza giorno dopo giorno, sul medio periodo.
+ scegliere con attenzione il lotto da usare perché questo Ea userà sempre lo stesso lottaggio.
+ il lotto si può impostare dall'interfaccia impostazioni e cambiare quando si vuole.
+ è consigliato tenere SCIPIO EA attivo e il PC acceso dalle ore 00.00 ora di londra fino alla sera, volendo si può usare una VPS.
+ il TRADER può chiudere manualmente i TRADE, l'Ea non ne aprirà altri, ma è consigliato avere pazienza e lasciare fare apertura e close all'EA.

IMPOSTAZIONI E INPUT
+ le impostazioni DEFAULT vanno bene sempre, non serve ottimizzare nulla.
+ usando la AI questo BOT si auto-ottimizza al periodo corrente di volta in volta
+ unica impostazione: il lotto da usare su ogni trade, a seconda del saldo del tuo conto.

DISTRIBUZIONE
+ funziona su MT4 e MT5
+ creato per USDJPY ma lavora su tutti i forex pairs l'utilizzo su altri asset e' da noi supportato.
- incluse: 5 attivazioni 
- per contatti: sfscalper.com@gmail.com
Altri dall’autore
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Spreadex per TrendMaestro
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato? Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CO
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indicatori
DESCRIZIONE L'INDICATORE DEL CHAOS e' stato sviluppato come facilitatore di TRADING e come indicatore per seguire la STRATEGIA DI TRADING DEL CHAOS, descritta nel libro disponibile solo in lingua italiana. Il libro si puo' ottenere solo tramite il mio sito, indicato in fondo a questa pagina. DATI VISIBILI SUI GRAFICI L'indicatore del CHAOS puo' essere applicato a qualsiasi grafico di qualsiasi titolo, sia FOREX, AZIONI, INDICI, COMMODITIES ecc.... E' molto utile perche' appena applicato su un
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai que
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Experts
DESCRIZIONE Con l'utilizzo del CHAOS ALGO TRADING EA, trading automatico, non dovrai piu' indovinare la direzione dei prezzi , ma potrai prendere profitto dalle oscillazioni, in qualsiasi direzione esse avverranno. Il CHAOS ALGO TRADING EA e' stato creato per AUTOMATIZZARE il TRADING CON LA STRATEGIA DEL CHAOS , lasciando al TRADER solo la decisione di quando attivare la STRATEGIA e quando scollegare l'AUTOTRADING. Questo EA funziona in AUTOLEARNING , quindi puo' andare avanti da solo senza int
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER4, se vuoi la versione per  METATRADER5 questo e' il link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108123 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  opi
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Experts
TRENDALGO e' un EA che utilizza INTELLIGENZA ARTIFICIALE per fare trading 100% in automatico e come dice il nome e' un EA TREND FOLLOWING, funziona bene sugli ASSET che sono in TREND. LAI e' usata per identificare il momento in cui esplodono i volumi, la volatilita' e il momentum, secondo un'equazione proprietaria da me creata che prende in considerazioni questi valori come dati oggettivi e non utilizza nessun indicatore mai. TRENDALGO  apre un nuovo TRADE e lo segue aggiustando continuamente ST
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i draw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  o
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS vicini e fissi  + adatta SL e TP alla volatilita' della giornata + SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trad
