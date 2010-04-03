Spreadex per TrendMaestro

SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP.

il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima.

Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading.

Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale.

Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per avere trade convenienti verso il GP.


Se usato con TRENDMAESTRO , SPREADEX dara' l'indicazione dell'ASSET che ha eseguito un impulso eccessivo e poi il TRADER guardera' questo asset su TRENDMAESTRO in attesa di un segnale di inversione dei prezzi per entrare in TRADE.


video su come scaricare e installare SPREADEX su MT4 e MT5: https://youtu.be/4xfHQxAF21M

Prodotti consigliati
HeikenAshi
Vasile Verdes
Indicatori
Heiken Ashi Pro – Strumento personalizzabile per la visualizzazione dei trend Heiken Ashi Pro è un indicatore per MetaTrader 4 che crea candele Heiken Ashi personalizzate utilizzando una vasta gamma di impostazioni configurabili. Grazie all’impiego di medie mobili avanzate e formule di calcolo prezzo, l’indicatore si adatta a diversi stili analitici. Caratteristiche principali: Include 34 tipi di medie mobili, tra cui SMA, EMA, HMA, KAMA, JMA, TEMA, DEMA, McGinley, Super Smoother, Gaussian, Lagu
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicatori
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicatori
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicatori
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
Indicatori
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
Heiken Ashi Smoothed Alert
Jan Flodin
4.3 (10)
Indicatori
Questo indicatore può inviare avvisi quando si verifica un cambiamento di colore Heiken Ashi Smoothed. Combinato con le tue regole e tecniche, questo indicatore ti permetterà di creare (o migliorare) il tuo potente sistema. Caratteristiche Può inviare tutti i tipi di avvisi. Possibilità di ritardare di una barra l'avviso per confermare il cambio colore (tendenza). Parametri di input Attendi la chiusura della candela:       'vero o falso'. Impostandolo su 'true' ritarderà l'avviso all'apertura de
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Che cos'è lo Schaff Trend Cycle? Lo Schaff Trend Cycle (STC) è un indicatore di tipo oscillatore progettato per rilevare tempestivamente i cambiamenti di tendenza. A differenza degli indicatori tradizionali come le medie mobili o il MACD, lo STC combina cicli di mercato e momentum per identificare in modo più chiaro l'inizio e la fine di una tendenza. Caratteristiche principali Segnali chiari di inversione di tendenza: la linea del ciclo sale durante un trend rialzista e scende durante un trend
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Indicatori
For those who like trend the Force will be a very useful indicator. This is because it is based on the famouse ADX, which measure the strenght of a trend, but without its 3 confusing lines. Force has its very simple interpretation: if the histogram is above zero level the trend is up, otherwise it is down. You can use it to find divergences too, which is very profitable. If you have any doubt or suggestion, please, contact me. Enjoy! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/41928 T
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicatori
Profilo del mercato Forex (FMP in breve) Cosa non è: FMP non è il classico display TPO con codice alfabetico, non mostra il calcolo generale del profilo dati del grafico e non segmenta il grafico in periodi e non li calcola. Cosa fa : Soprattutto, l'indicatore FMP elaborerà i dati che risiedono tra il bordo sinistro dello spettro definito dall'utente e il bordo destro dello spettro definito dall'utente. L'utente può definire lo spettro semplicemente tirando ciascuna estremità dell'indicatore
FREE
Ava Ffx Signal
Nirundorn Promphao
Indicatori
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in H1 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of H1 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe H1: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exam
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Triangular Breakout
Stephen Reynolds
Indicatori
The Triangular Breakout looks for when there is a volume spike followed by a 3 bar break. It then draws arrow when price breaks out of the recent high or low of the 3 bar pattern. We also look for triangles that form when price fractals converge. It also will draw arrows when price breaks out of the recent high or low of this triangle pattern. There are alerts set for when either we get a 3 bar break or triangle or when we get an arrow.   According to DOW theory triangles are really moments
FREE
The Day Scalping System
Anton Iudakov
3 (5)
Indicatori
Scalping indicator. It takes into account volatility, price movement in the local interval and the direction of the current trend. Recommended timeframe - M5. Advantages: Low volatility when a signal appears ensures minimal movement against an open position. The indicator does not redraw its signals. There are alert signals. It is a great tool for day trading. Settings: Name Description Period Indicator period Range of each bar in the period (pp.) The maximum size of each candle in the indicato
FREE
The Crossing
Anton Iudakov
5 (2)
Indicatori
+ 2 bonus strategies! Alerts! I recommend watching my advisor -   Night Zen EA The indicator combines the most popular moving average strategies: Simple moving average crossover. Moving average crossover relative to the position of the slower moving average. 2 bonus strategies : The crossing of the fast moving average with the calculation of the opening prices of the slow moving average with the calculation of the closing prices taking into account the slower moving average. (The settings for th
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Indicatori
The StrikePin indicator is a technical, analytical tool designed to identify trend reversals and find optimal market entries.  The StrikePin indicator is based on the pin bar pattern, which is the Price Action reversal pattern. An entry signal, in a trending market, can offer a very high-probability entry and a good risk to reward scenario. Be careful: the indicator is repainting since it is looking for highest high and lowest lows.  You should avoid to use it in experts but you can use it in
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Indicatori
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
QualifiedEngulfing è la versione gratuita dell'indicatore ProEngulfing . ProEngulfing è la versione a pagamento dell'indicatore Advance Engulf. Scaricalo qui. Qual è la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento di ProEngulfing ? La versione gratuita ha un limite di un segnale al giorno. Presentazione di QualifiedEngulfing - Il tuo indicatore professionale per i modelli Engulf su MT4 Sblocca la potenza della precisione con QualifiedEngulfing, un indicatore all'avanguardia pro
FREE
Multi Moving Average
Stefanus Wardoyo
Indicatori
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
Matrix Series Flower Indicator MT4
Lorentzos Roussos
Indicatori
L'indicatore Flower è uno strumento di analisi tecnica utilizzato principalmente per identificare i trend e supportare le strategie di scalping o di trading intraday. L'indicatore Flower è un indicatore di trend basato sull'analisi tecnica e sulla dinamica dei prezzi. Segnala visivamente i trend utilizzando fiori colorati: i fiori blu indicano un trend rialzista, mentre i fiori rossi indicano un trend ribassista. Ogni livello può fungere da supporto e resistenza (osservare i livelli +/- 200 e
FREE
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Indicatori
Bitcoin 999  - is a trend indicator that automatically analyzes the market and provides information about the trend and each of its changes, as well as giving signals for entering trades without redrawing! The indicator uses each candle, analyzing them separately. referring to different impulses - up or down impulse. Exact entry points into transactions for currencies, crypto, metals, stocks, indices!  Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indicatori
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
Absolute currency strength for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Indicatori
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Infinity Predictor MA mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
5 (1)
Indicatori
Infinity Predictor MA Infinity Predictor MA is a next‑generation forecasting indicator that transforms the traditional Moving Average into a powerful predictive tool. Unlike standard MAs that only smooth past data, this indicator projects the moving average line up to 40 bars into the future, giving traders a unique perspective on potential market direction. The engine behind Infinity Predictor MA combines multiple advanced regression models to capture both smooth trends and sudden market shi
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicatori
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Hedge Trading Monitor
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
Hedge Trading Monitor e' il mio indicatore che monitora a colpo d'occhio la differenza o il ratio tra due asset utili per fare Hedge trading. Come si utilizza + scaricare l'indicatore  + applicare l'indicatore su un grafico aperto + si possono cambiare gli asset agendo nelle impostazioni. Distribuzione + e' distribuito solo su MQL5.vom + licenza gratuita (FREE)
FREE
Spreadex per TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
SPREADEX e' un indicatore per MT4 e MT5 che indica la distanza dell'ASSET dal GP. il GP e' il prezzo del vero valore dell'ASSET sottostante ottenuto per stima. Il GP e' come una calamita, attira il prezzo dell'ASSET con alta probabilita' ed all'interno della stessa giornata di trading. Quindi SPREADEX indica quali sono gli asset piu distanti dal GP al momento in tempo reale. Fornendo un punto di vista al TRADER su quali asset concentrarsi e cercare eventuali segnali di inversione dei prezzi per
FREE
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Indicatori
INDICATORE DI CONGESTIONI by Simone Deg e SFScalper Per definizione il mercato e' per il 20% del tempo in TREND e per l'80% del tempo in TRADING RANGE; cosa fare durante questo 80% del tempo a mercato? Con questo indicatore invece di attendere i momenti di TREND, potrai fare SWING TRADING nelle congestioni ed identificare le uscite dalle congestioni in maniera automatica, efficiente, immediata e potrai decidere se aprire o meno un TRADE Questo Indicatore e' molto utile per fare TRADING nelle CO
Chaos Indicator
Stefano Frisetti
Indicatori
DESCRIZIONE L'INDICATORE DEL CHAOS e' stato sviluppato come facilitatore di TRADING e come indicatore per seguire la STRATEGIA DI TRADING DEL CHAOS, descritta nel libro disponibile solo in lingua italiana. Il libro si puo' ottenere solo tramite il mio sito, indicato in fondo a questa pagina. DATI VISIBILI SUI GRAFICI L'indicatore del CHAOS puo' essere applicato a qualsiasi grafico di qualsiasi titolo, sia FOREX, AZIONI, INDICI, COMMODITIES ecc.... E' molto utile perche' appena applicato su un
Risk Controller mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i ddraw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai que
Chaos Algo Trading EA
Stefano Frisetti
3.67 (3)
Experts
DESCRIZIONE Con l'utilizzo del CHAOS ALGO TRADING EA, trading automatico, non dovrai piu' indovinare la direzione dei prezzi , ma potrai prendere profitto dalle oscillazioni, in qualsiasi direzione esse avverranno. Il CHAOS ALGO TRADING EA e' stato creato per AUTOMATIZZARE il TRADING CON LA STRATEGIA DEL CHAOS , lasciando al TRADER solo la decisione di quando attivare la STRATEGIA e quando scollegare l'AUTOTRADING. Questo EA funziona in AUTOLEARNING , quindi puo' andare avanti da solo senza int
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
Indicatori
Attenzione alle truffe, questo indicatore e' distribuito esclusivamente su MQL5.com nota: questo indicatore e' per METATRADER4, se vuoi la versione per  METATRADER5 questo e' il link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108123 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i vol
Trendalgo AI MT4
Stefano Frisetti
Experts
TRENDALGO e' un EA che utilizza INTELLIGENZA ARTIFICIALE per fare trading 100% in automatico e come dice il nome e' un EA TREND FOLLOWING, funziona bene sugli ASSET che sono in TREND. LAI e' usata per identificare il momento in cui esplodono i volumi, la volatilita' e il momentum, secondo un'equazione proprietaria da me creata che prende in considerazioni questi valori come dati oggettivi e non utilizza nessun indicatore mai. TRENDALGO  apre un nuovo TRADE e lo segue aggiustando continuamente ST
Tradex no slippage
Stefano Frisetti
5 (1)
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenz
Risk Control Mgr
Stefano Frisetti
Utilità
RISK CONTROL MANAGER Adesso potrai finalmente utilizzare la stessa tecnologia di CONTROLLO DEL RISCHIO che utilizzano le Trading room, gli investitori istituzionali e gli hedge funds. Controllare le oscillazioni, i draw down e gestire il rischio e' fondamentale se vuoi essere un TRADER profittevole. Segli e imposta il massimo valore di rischio che desideri avere sul Tuo account in percentuale (5%, 10% o altro); il RISK CONTROL MANAGER controllera' e si assicurera' che non raggiungerai mai quel
Tradex No Slippage MT5
Stefano Frisetti
Utilità
Immagina di poter evitare il costo dello slippage su ogni TRADE! E' un costo inevitabile che viene applicato quasi ad ogni trade eseguito a prezzi di mercato. Il termine “slippage”, letteralmente “slittamento”, descrive la differenza tra il prezzo di ordine e di esecuzione di un'operazione, in media e' di 1 pip ovvero 10 punti bnase ma a volte e' superiore. TRADEX AI fa proprio questo, evita lo slippage su ogni ordine che aprirai , facendo risparmiare subito il costo dello slippage che a volte
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS vicini e fissi  + adatta SL e TP alla volatilita' della giornata + SCIPIO EA e' veramente un EA che fa trad
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione