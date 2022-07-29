Chaos Indicator
- Indicatori
- Stefano Frisetti
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
DESCRIZIONE
L'INDICATORE DEL CHAOS e' stato sviluppato come facilitatore di TRADING e come indicatore per seguire la STRATEGIA DI TRADING DEL CHAOS, descritta nel libro disponibile solo in lingua italiana. Il libro si puo' ottenere solo tramite il mio sito, indicato in fondo a questa pagina.
DATI VISIBILI SUI GRAFICI
L'indicatore del CHAOS puo' essere applicato a qualsiasi grafico di qualsiasi titolo, sia FOREX, AZIONI, INDICI, COMMODITIES ecc....
E' molto utile perche' appena applicato su un grafico, identifichera' in modo molto efficiente i seguenti dati:
- GP (= GIUSTO PREZZO) ovvero il prezzo del titolo secondo la STRATEGIA DEL CHAOS, al quale i prezzi ritorneranno con alta probabilita' entro la giornata di TRADING.
- RESISTENZE come: il MASSIMO delle 24 ore; il MASSIMO delle 72 ore, e AREA SELL ovvero AREA DI VENDITA DINAMICA, che viene ottenuto ed indicato attraverso formula proprietaria.
- SUPPORTI come: il MINIMO delle 24 ore; in MINIMO delle 72 ore, e AREA BUY ovvero AREA DI DOMANDA DINAMICA, che viene ottenuto ed indicato attraverso una formula proprietaria.
TRADING CON L'INDICATORE DEL CHAOS
La STRATEGIA EL CHAOS teorizza che con alta probabilita' i prezzi verranno attratti verso il GP almeno una volta durante la giornata di TRADING.
Fare TRADING utilizzando l'INDICATORE DEL CHAOS e' molto semplice ed e' sufficiente seguire queste regole:
VENDERE (SELL) quando il prezzo e' sopra il GP e appena sopra o vicino ad una o piu' RESISTENZE.
COMPRARE (BUY) quando il prezzo e' sotto il GP e appena sotto o vicino ad uno o piu' SUPPORTI.
Una volta aperto un TRADE si chiudera' quando il prezzo tornera' nelle prossimita' del GP; lo STOP LOSS verra' posizionato alla stessa distanza tra il punto di apertura del TRADE ed il GP.
COME ATTIVARE L'INDICATORE DEL CHAOS:
1. Acquistalo ed Installalo sul Tuo terminale
2. Metti l'indicatore su ogni grafico e su qualsiasi timeframe dei titoli che vuoi seguire.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
My website is: https://sfscalper.comMy twitter: https://twitter.com/SFscalper
My YOUTUBE Channel: https://www.youtube.com/c/SFSCALPER
INFORMAZIONI TECNICHE
l'indicatore funziona solo su METATRADER4.
Si può installare anche su macOS, senza avere necessità di macchine virtuali. L'installazione può essere eseguita con la versione MT4 x macOS. Per info e assistenza contattatemi sul sito web qui sopra.
La DEMO funziona solo in STRATEGY TESTER, non sui grafici, per metterlo sui grafici e' necessario l'acquisto.
La licenza e' valida per 10 installazioni dell'utente che acquista, senza limiti di tempo, su qualsiasi suo PC/notebook.