Inside Bar Pattern mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex INSIDE Bar Pattern per MT4.
- L'indicatore "INSIDE Bar" è un indicatore molto potente per il trading Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern INSIDE Bar sul grafico:
- Bullish INSIDE Bar - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish INSIDE Bar - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Nessuna rielaborazione, nessun ritardo, rapporto R/R elevato (ricompensa/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "INSIDE Bar Pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.