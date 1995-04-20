Inside Bar Pattern mg
Индикатор Crypto_Forex Паттерн ВНУТРЕННЕГО бара для MT4.
- Индикатор "ВНУТРЕННИЙ бар" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию.
- Индикатор обнаруживает паттерны ВНУТРЕННЕГО бара на графике:
- Бычий ВНУТРЕННИЙ бар - Сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Медвежий ВНУТРЕННИЙ бар - Сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- Не перерисовывается, не задерживается, высокий коэффициент R/R (вознаграждение/риск).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Паттерн ВНУТРЕННЕГО бара" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
