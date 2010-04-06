Inside Bar Pattern mg

Crypto_Forex Indicator INSIDE Bar Pattern pour MT4.





- L'indicateur "INSIDE Bar" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte les modèles de barres INSIDE sur le graphique :

- Barre INSIDE haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).

- Barre INSIDE baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).

- Pas de repeinture, pas de délai, ratio R/R élevé (récompense/risque).

- Avec alertes PC, mobile et e-mail.

- L'indicateur "INSIDE Bar Pattern" est excellent à combiner avec les niveaux de support/résistance.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.