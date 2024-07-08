Price Action Candlestick Patterns
- Indicatori
- Davit Beridze
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 11 luglio 2024
Indicatore di Pattern Candlestick per MetaTrader 4 (MT4)
Questo indicatore personalizzabile identifica i principali pattern candlestick rialzisti e ribassisti, aiutando i trader nell'analisi tecnica e nel processo decisionale.
Caratteristiche principali:
- Rilevamento dei pattern:
- Rialzisti: Martello, Engulfing rialzista, Stella del mattino, Tre soldati bianchi, Harami rialzista, Martello rovesciato.
- Ribassisti: Shooting Star, Engulfing ribassista, Stella della sera, Tre corvi neri, Harami ribassista, Impiccato.
- Personalizzazione: Attiva o disattiva specifici pattern in base alla strategia. Le frecce indicano i pattern (blu per rialzisti, rosso per ribassisti), con dimensioni e spaziatura regolabili.
- Integrazione della Media Mobile (MA): Linea MA opzionale, completamente personalizzabile (periodo, metodo, timeframe).
- Sistema di allerta: Avvisi tramite messaggi sullo schermo, suoni, notifiche push ed e-mail per i pattern rilevati.
Rilevamento di più pattern:
- Convergenza: Mostra più pattern su una singola candela per segnali più forti.
- Convergenza rialzista: Più frecce blu indicano un forte movimento al rialzo.
- Convergenza ribassista: Più frecce rosse segnalano un forte movimento al ribasso.
- Pattern misti: Pattern rialzisti e ribassisti contemporaneamente indicano indecisione del mercato.
Questo indicatore migliora il trading evidenziando chiaramente i punti di inversione e di continuazione del mercato, contribuendo a migliorare le performance complessive.
HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.