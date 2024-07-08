Price Action Candlestick Patterns

5

Indicatore di Pattern Candlestick per MetaTrader 4 (MT4)

Questo indicatore personalizzabile identifica i principali pattern candlestick rialzisti e ribassisti, aiutando i trader nell'analisi tecnica e nel processo decisionale.

Caratteristiche principali:

  • Rilevamento dei pattern:
    • Rialzisti: Martello, Engulfing rialzista, Stella del mattino, Tre soldati bianchi, Harami rialzista, Martello rovesciato.
    • Ribassisti: Shooting Star, Engulfing ribassista, Stella della sera, Tre corvi neri, Harami ribassista, Impiccato.
  • Personalizzazione: Attiva o disattiva specifici pattern in base alla strategia. Le frecce indicano i pattern (blu per rialzisti, rosso per ribassisti), con dimensioni e spaziatura regolabili.
  • Integrazione della Media Mobile (MA): Linea MA opzionale, completamente personalizzabile (periodo, metodo, timeframe).
  • Sistema di allerta: Avvisi tramite messaggi sullo schermo, suoni, notifiche push ed e-mail per i pattern rilevati.

Rilevamento di più pattern:

  • Convergenza: Mostra più pattern su una singola candela per segnali più forti.
    • Convergenza rialzista: Più frecce blu indicano un forte movimento al rialzo.
    • Convergenza ribassista: Più frecce rosse segnalano un forte movimento al ribasso.
    • Pattern misti: Pattern rialzisti e ribassisti contemporaneamente indicano indecisione del mercato.

Questo indicatore migliora il trading evidenziando chiaramente i punti di inversione e di continuazione del mercato, contribuendo a migliorare le performance complessive.


Recensioni 5
danmar
2143
danmar 2024.07.25 15:13 
 

HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.

lauro1956
5742
lauro1956 2024.07.25 09:58 
 

Compilation of candles there are many indicators. But this one adds intelligence and effectiveness. A new way of dealing with the subject

Prodotti consigliati
Pin Bar and Outside Bar patterns mp
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Pin Bar & Outside Bar Patterns" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "Pin Bar & Outside Bar Patterns" è molto potente per il trading di Price Action. - L'indicatore rileva i pattern Pin Bar e Outside Bar sul grafico: - Pattern rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "Pin Bar & Outside Bar Pa
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
High Quality Candlestick Pattern Filter
Vo Mai Chi
Indicatori
There are many candlestick patterns but only a few are actually worth knowing. Candlestick Pattern Filter detects and marks the most reliable candlestick patterns. Remember that these patterns are only useful when you understand what is happening in each pattern. They should be combined with other forms of technical analysis for best result. These patterns are included: Hammer / Hanging Man Inverted Hammer / Shooting Star Bullish / Bearish Engulfing Piercing Line / Dark Cloud Cover Morning Star
FREE
Price Bars and Chart Patterns
Chingiz Gavryushkaev
Indicatori
Индикатор Price Bars and Chart Patterns основан на трех баровых паттернах:  Double Key Reversal Bar Popgun Multiple Inside Bar Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  выставляет значки на покупку - зеленый цвет, и на продажу - красный цвет. Значки выставляются согласно сформированным баровым моделям после их подтверждения. Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  работает на всех тайм-фреймах.Входные параметры отсутствуют. Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  самостоятельно проделывает р
Breakout Bar pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Breakout Bar Pattern" per MT4, senza ridisegnazione, senza ritardo. - L'indicatore "Breakout Bar Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action. - L'indicatore rileva i pattern Breakout Bar sul grafico: - Pattern Breakout Bar rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern Breakout Bar ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Reversal pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva il Doji Reversal pattern sul grafico in cui la candela Doji è al centro del pattern e l'ultima candela è breakout one: - Bullish Doji Reversal pattern - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish Doji Reversal pattern - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, disp
Candlestick Patterns MT4
Denis Luchinkin
5 (3)
Indicatori
Candlestick Patterns MT4 is a simple and convenient indicator able to define 29 candle patterns. Advantages Defines and highlights 29 candle patterns; Estimated trading direction is shown as an arrow; Each candlestick pattern can be disabled in the settings; The indicator can be used as an arrow indicator in EAs. Parameters TextSize - chart text size; TextColor - chart text color; Alert - enable/disable alerts; ---------- Candlestick Patterns ------------- - settings separator; AdvanceBlock ;
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicatori
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
GND Patterns Candle
Nguyen Dang Giang
Indicatori
Price action is among the most popular trading concepts. Candlestick patterns are essential tools for every price action trader. A candlestick pattern is a one or sometimes multi-bar price action pattern shown graphically on a candlestick chart that price action traders use to predict. Input Parameters On Alert - true/false (displays a message in a separate window). Patterns Reverse - true/false (allow displaying the backward candle patterns). Max Bar - numbers of bars. Parameters in chart Can
Evening Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Evening Star Pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "Evening Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sull'azione dei prezzi. - L'indicatore rileva i pattern ribassisti "Evening Star" sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo indicatore gemello, il "Morning Star Pattern" rialzista (segui il link qui sotto). - L'ind
Shooting Star pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Shooting Star Pattern" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "Shooting Star Pattern" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action. - L'indicatore rileva pattern Shooting Star ribassisti sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "Shooting Star Pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza. // Ottimi robot e indi
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicatori
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
Inside Bar Pattern mf
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex INSIDE Bar Pattern per MT4. - L'indicatore "INSIDE Bar" è un indicatore molto potente per il trading Price Action. - L'indicatore rileva i pattern INSIDE Bar sul grafico: - Bullish INSIDE Bar - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Bearish INSIDE Bar - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Nessuna rielaborazione, nessun ritardo, rapporto R/R elevato (ricompensa/rischio). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - L'indicatore "INSIDE
Bearish Engulfing
Zaky Hamdoun
Indicatori
Introduction and Description The indicator displays an arrow whenever a " Bearish Engulfing " is detected. The latter usually indicates the beginning of a downward trend. A bearish engulfing pattern is a technical chart pattern that signals lower prices to come. The pattern consists of an up candlestick followed by a large down candlestick that eclipses or "engulfs" the smaller up candle. The pattern can be important because it shows sellers have overtaken the buyers and are pushing the price mo
FREE
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicatori
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" per MT4. - L'indicatore "Doji Breakout pattern" è puro trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo; - L'indicatore rileva la rottura del pattern Doji nella direzione del trend in cui la candela Doji si trova al centro del pattern e l'ultima candela è la prima rottura: - Pattern Doji Breakout rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Pattern Doji Breakout ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi im
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
LordAdvancedPivot
Igor Pereira Calil
Indicatori
The LordAdvancedPivot Indicator is an indicator for META TRADER 4, with the function of analyzing the main daily channels of the currency pair, known as RESISTANCE, SUPPORT and PIVOT (center), to determine the levels at which market sentiment can change from "bullish" "to" low ". Pivot points can be points that correspond to trend lines, Fibonacci levels, moving averages, previous highs / lows or closings and many more indicators, depending on the trader's philosophy. LordAdvancedPivot has 7
BE auto
Muhammad Ridzuan Mohd Radzali
5 (2)
Indicatori
Indicator automatically draw bullish and bearish engulfing without any rules. Bearish and Bullish engulf is well known area for supply and demand area marking. This indicator can be used in any strategy that required supply demand zone. Show Last Engulf : Enable this option to show unfresh engulfing  Candle to calculate : set 0 will load all history bar and can use up more memory Bearish Engulfing Colour : Pick any colour that suit Bearish Engulfing Colour  : Pick any colour that suit -Use this
FREE
Double Hammer and Shooting Star patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Doppio Martello e Stella Cadente" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "Doppio Martello e Stella Cadente" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action. - L'indicatore rileva il Doppio Martello rialzista e la Doppia Stella Cadente ribassista sul grafico: - Doppio Martello rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Doppio Martello ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Dispone d
Double Shooting Star pattern m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Pattern Doppia Stella Cadente" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi. - L'indicatore "Pattern Doppia Stella Cadente" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action. - L'indicatore rileva un pattern raro ma efficace: Doppia Stella Cadente ribassista sul grafico: - Pattern Doppia Stella Cadente ribassista - Segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Dispone di avvisi integrati per PC e dispositivi mobili. - L'indicatore "Pattern Doppia Stel
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicatori
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicatori
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicatori
Easy Trade Indicator – Your Path to Profitable Trades! Work any Time Frame! Maximize your profits with precise and assertive trades! ️ Trade with comfort – the indicator does the analysis and you only open the order in the direction in which the indicator shows you!  Exclusive panel with past trade counter and accuracy tracking! Simplify your analysis, boost your performance, and trade with confidence! Get it now and take your trading to the next level
Future Candle One Candle
Denis Luchinkin
Indicatori
Future Candle One Candle is an arrow indicator of candlestick patterns, based on the calculation of historical statistics. It identifies and calculates patterns consisting of one candle. Advantages of the indicator Gives information about the next candle right now; The indicator values are based on statistical data on the history of the current instrument; Forecasts and displays the result of trading based on its signals; The colors of the indicator have been selected for a comfortable operatio
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indicatori
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Sharp Price Change Monitor
Sergei Kazaritskii
Indicatori
Sharp Price Change Monitor Indicator-informer informs any sharp change in the price of the selected financial instrument.   It also takes and  the characteristics of  'Japanese candles' (the ratio 'shadow'/'body' %)  and  into account 'oversold'/'overbought' (RSI - called as a subroutine: the graph is not drawn - if necessary, connect the chart manually).  Threshold values are set by parameters (you can change them "on the go" as many times as you want).Reports on the screen, mobile device (ph
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (71)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Indicatori
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
All Currency Strength Meter Crypto Exotic Metals
Emir Revolledo
3.5 (6)
Indicatori
Think of the rarest pair you can think of. And I assure you that this indicator can compute it's strength. This Currency Meter will literally calculate any currency pairs, either it is the Major Pairs, Metals, CFD's, Commodities, Crypto Currency like Bitcoin/BTC or Ethereum/ETH and even stocks. Just name it and you will get it! There is no currency pair this Currency Meter can solve. No matter how rare or exotic is that currency, it will always be solved by this Currency meter which on a real-ti
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT4 è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al 100% non ridipinto che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici, azioni.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche He
Divergence Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicatori
Divergence and Convergence are important harbingers of reversals in stock markets. The Divergence Sync indicator is designed to automatically search for divergences on a large number of indicators with different parameters. The search for divergences is carried out on these indicators: (CCI, CHO, DeMarker, MACD, MFI, Momentum, OBV, OsMA, RSI, Stochastic, WPR, Awesome Oscillator ). To search for divergences, you can use one technical indicator or search simultaneously on any number of indicator
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicatori
Your success as a forex trader depends on being able to identify when a currency or currency pair is oversold or overbought. If it is strong or weak. It is this concept which lies at the heart of forex trading. Without the Quantum Currency Strength indicator, it is almost impossible. There are simply too many currencies and too many pairs to do this quickly and easily yourself. You need help! The Quantum Currency Strength indicator has been designed with one simple objective in mind. To give you
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Indicatori
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Altri dall’autore
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore è progettato per i grafici live, non per il tester. L’indicatore PRO Trend Divergence è uno strumento avanzato di analisi tecnica progettato per rilevare le divergenze di continuazione del trend – un segnale che indica la probabile prosecuzione della tendenza attuale. A differenza degli indicatori tradizionali, che si concentrano sui cambiamenti di tendenza, questo strumento consente ai trader di individuare le situazioni in cui la tendenza rimane forte, anche durante lievi rit
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Auto Optimized RSI è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del R
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicatori
Auto Optimized MFI è un indicatore auto-adattivo che si regola automaticamente in base al tuo mercato e timeframe, utilizzando simulazioni di trading reale su dati storici. A differenza degli indicatori tradizionali che si basano su soglie fisse come 80/20, questo strumento si adatta al comportamento reale di prezzo e volume per individuare zone di acquisto e vendita più efficaci. Come funziona Analizza le candele storiche su un intervallo personalizzabile ed esegue simulazioni di entrata e usci
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indicatori
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indicatori
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Auto Optimized Bollinger Bands MT5
Davit Beridze
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indicatori
Pattern 1 2 3 Basato su Candele Il Pattern 1 2 3 Basato su Candele è un indicatore che individua configurazioni di inversione ad alta probabilità basate sulla classica struttura di prezzo 1-2-3, utilizzando la formazione delle candele e i punti di swing. Mostra segnali solo dopo la conferma della rottura , riducendo i falsi segnali e le entrate premature. Caratteristiche principali: Rilevamento basato sulle candele di pattern 1-2-3 rialzisti e ribassisti confermati Disegna linee di tendenza tra
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indicatori
MTF Chart PRO: Analisi Multi-Timeframe con Modelli, S/R e Avvisi Panoramica MTF Chart PRO è un indicatore avanzato per MetaTrader 4 che sovrappone candele personalizzabili da più timeframe direttamente sul tuo grafico attuale, consentendo un'analisi Multi-Timeframe (MTF) senza soluzione di continuità e senza dover cambiare finestra. Ideale per i trader di forex, azioni e criptovalute, combina la visualizzazione delle candele con linee di supporto/resistenza (S/R) integrate, livelli automatici d
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.5 (20)
Indicatori
Prova "Chart Patterns All in One" in modalità demo e ricevi un bonus. Inviami un messaggio dopo averlo testato in modalità demo per ricevere il tuo bonus. Lascia un commento dopo l'acquisto per ricevere 8 indicatori di alta qualità come bonus. L'indicatore Chart Patterns All-in-One aiuta i trader a visualizzare vari modelli di grafici comunemente utilizzati nell'analisi tecnica. Questo indicatore supporta l'identificazione dei possibili comportamenti del mercato, ma non garantisce la redditivit
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indicatori
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
SpeedAngle
Davit Beridze
Indicatori
L' Indicatore SpeedAngle  è uno strumento avanzato per MetaTrader 4, progettato per calcolare gli angoli dei movimenti di prezzo, offrendo segnali visivi dinamici e avvisi personalizzabili. Aiuta i trader a identificare rapidamente inversioni di trend e cambiamenti di momentum. Funzionalità principali Analisi del trend basata sugli angoli: Calcola gli angoli su un periodo definito dall'utente per visualizzare direzione e velocità del movimento dei prezzi. Visualizzazione dinamica: Mostra un cerc
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indicatori
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indicatori
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indicatori
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicatori
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indicatori
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Experts
Steady Ranger EA – Trading Intelligente e Sicuro sui Canali Backtest: Utilizza i set file forniti (sezione commenti) in modalità "Solo Prezzi di Apertura". Video: Guarda con sottotitoli per una comprensione completa. Perché scegliere Steady Ranger EA? Un sistema di trading a lungo termine con gestione del rischio, progettato per stabilità e sicurezza, evitando promesse di profitti irrealistici. Protezione Multi-Livello dello Stop: Combina stop-loss per operazione con un limite di "perdita comple
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indicatori
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indicatori
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Experts
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indicatori
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indicatori
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Gli acquirenti dell'indicatore riceveranno gratuitamente un EA basato sull'indicatore Fiter come bonus. (Guarda il video per vedere l'EA in azione.) Commenta per ottenere l'EA. Fiter è un indicatore ibrido che combina una media mobile esponenziale (EMA) con una linea RSI modulata dall'ATR (gialla), insieme a una media mobile tradizionale (rossa). L'incrocio di queste due linee genera segnali di trading significativamente più fluidi e affidabili rispetto all'approccio classico con due medie mob
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indicatori
Panoramica dell'indicatore MRA Index Offerta bonus: Ricevi "MRA Index EA" gratuitamente con l'acquisto dell'indicatore. Strategia di ottimizzazione: Per lo scalping, ottimizzo i parametri in base agli ultimi 12 mesi e li utilizzo per il mese successivo. Questo approccio si è dimostrato molto efficace. Nota importante: Le impostazioni predefinite sono solo a scopo di visualizzazione e non sono ottimizzate per la redditività. Le linee guida corrette per l'ottimizzazione sono fornite esclusivamente
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indicatori
La versione demo non è utile. Non capirai nulla guardando i numeri lampeggianti. Questo è un dashboard. Cerca di capire il concetto e ti aiuterò per il resto. I simboli devono essere separati da virgole (,) ed essere inseriti nei parametri esattamente come visualizzati dal tuo broker, in modo che vengano riconosciuti nel dashboard. Questi simboli verranno utilizzati per l'analisi da parte dell'indicatore. Con un solo clic puoi aprire qualsiasi coppia di valute e qualsiasi intervallo di tempo
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indicatori
L'indicatore "Candle Info" per MetaTrader 4 (MT4) aiuta i trader ad analizzare e visualizzare le principali formazioni di candele direttamente sul grafico. Rileva formazioni come Massimi più alti (HH), Minimi più bassi (LL), Minimi più alti (HL) e Massimi più bassi (LH), fornendo informazioni sulle tendenze di mercato e sui potenziali movimenti dei prezzi.     Funzioni principali: - Formazioni di candele: Identifica e etichetta HH, LL, HL, LH, oltre a combinazioni come HH & HL (trend rialzist
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Experts
Contattami dopo l'acquisto per dettagli importanti! Panoramica del Robot: Un Approccio Statistico al Trading Algoritmico Questa offerta non è solo un Expert Advisor; si tratta di acquisire una metodologia comprovata per il trading automatizzato di successo a lungo termine. Questo sistema completo è progettato per fornirti un framework robusto per una redditività costante nei mercati finanziari. La filosofia centrale dietro questo robot di trading è semplice ma profonda: il mercato è un'entità st
Filtro:
สุกิจฏิพันธ์
224
สุกิจฏิพันธ์ 2024.07.26 07:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Davit Beridze
10786
Risposta dello sviluppatore Davit Beridze 2024.07.27 14:42
you are welcome. thanks
danmar
2143
danmar 2024.07.25 15:13 
 

HI i already have some tools for candle patterns but i read the reviews and was interested. after a response of the seller i decide to give a chance and i am the one who is lucky because it is excellent and accurate especially on quick time frame where i trade. The seller answer quickly. very good even excellent tool which give the parameters to see arrow where we want. Well done. i have 2 tools of Davit and they are good and at a nice price. Thank you.

Davit Beridze
10786
Risposta dello sviluppatore Davit Beridze 2024.07.27 14:42
thanks
lauro1956
5742
lauro1956 2024.07.25 09:58 
 

Compilation of candles there are many indicators. But this one adds intelligence and effectiveness. A new way of dealing with the subject

Davit Beridze
10786
Risposta dello sviluppatore Davit Beridze 2024.07.27 14:41
thank you
Joerg Fiebiger
1033
Joerg Fiebiger 2024.07.18 17:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Davit Beridze
10786
Risposta dello sviluppatore Davit Beridze 2024.07.27 14:41
you are welcome thanks
digitaltrading76
33
digitaltrading76 2024.07.11 14:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Davit Beridze
10786
Risposta dello sviluppatore Davit Beridze 2024.07.27 14:40
thanks
Rispondi alla recensione