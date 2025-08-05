CryptoEdge Scalper

1

Questo expert advisor (EA) è un robot di trading completamente automatizzato e altamente specializzato, progettato per negoziare Bitcoin (BTCUSD) con precisione nel mercato delle criptovalute in costante attività. Funziona sul timeframe H1 (orario) e sfrutta l’ambiente cripto 24/7 analizzando il comportamento dei market maker (balene) e monitorando i flussi di smart money per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.

A differenza degli EA tradizionali del Forex, questo sistema è costruito appositamente per il panorama cripto, dove volatilità, picchi di volume e attività istituzionali determinano il movimento dei prezzi in tempo reale. Che tu sia un trader retail o parte di una prop firm focalizzata sulle criptovalute, questo EA offre un trading intelligente e adattabile sul bene digitale più liquido al mondo.

Vantaggi principali:

  • Focalizzato esclusivamente su BTCUSD, per una performance precisa su un singolo asset

  • Rileva attività di smart money e delle balene, ideale per interpretare i movimenti istituzionali

  • Funziona 24/7 senza interruzioni — perfettamente allineato alla natura continua del mercato crypto

  • Potenziale di trading ad alta frequenza con gestione del rischio integrata

  • Nessun utilizzo di strategie Grid o Martingala — massima sostenibilità

  • Protezione del capitale solida, con parametri di rischio personalizzabili

  • Pronto all'uso con impostazioni ottimizzate per l’implementazione immediata


input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763721

    ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to BTCUSD (Bitcoin) chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Prodotti consigliati
      Sniper Fx EA
      Fernando De Paljla Silva
      Experts
      Sniper Fx uses a confluence of several indicators with Price Action reading to identify specific patterns and generate Market Entry Signals . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Sniper Fx is for you. Sniper Fx does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, su
      Robo davi I
      Lucas Silvino Da Silva
      Experts
      Robô Davi I by Êxodo Capital is a professional system for traders created for the MT5 platform and optimized to work with MINI FUTURE INDEX (WIN) at B3 in BRAZIL. The system uses bias algorithms. After identifying the trend, the position is opened and the robot conducts the trade through a trailing stop that will be driven by the 13-period average. Maximum GAIN of 2200 pts. Main features Our setup has the option to use martingale, the EA has the option to customize. Presentation in the grap
      SemisScalpel
      Andriy Sydoruk
      Experts
      The   SemiScalpel   Expert Advisor is a semi-scalping system which analyzes the market using an oscillator. During tests use the "Every tick" mode. The expert works only with accounts like "Netting" Adjust   StopLoss ,   TakeProfit ,   TrailingStart ,   TrailingBreakeven   and   TrailingStop   to set the system operation mode: scalping or standard. Simple overbought/oversold levels are used. You can use one of the indicators (select the value of the   Signal   parameter): RSI CCI WPR DEM MOM RVI
      AlphaBreak Pro
      Alex Amuyunzu Raymond
      Experts
      AlphaPro EA – Technical Overview 1. Introduction AlphaPro EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It applies multiple algorithmic strategies with risk control features and supports various trade management modes. The system is designed for use on different timeframes and multiple currency pairs. 2. Core Features Algorithmic Execution – Uses multi-layered entry/exit logic combining scalping, breakout, and trend-based methods. Risk Management – Supports balance-based lot sizing
      Cls PRO
      Marco Aurelio Santos Costa
      Experts
      With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
      Risk Guard Pro
      Muniz Machado Thiago
      Experts
      RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
      TSUTrader Dave Landry Trading System
      Marcos Godoy Ortiz
      Experts
      It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
      Reversion Trend Tracker
      Arthur Wesley Oliveira Leite
      Experts
      Expert Advisor that seeks reversals of highly profitable trends. Its use is recommended for periods of up to 30 minutes. It can be used for indices, futures and stocks. Its configuration is very intuitive. Superior results are obtained through swing-trade operations. But excellent results are also obtained in day-trading operations. Tests were performed for Timeframes of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes.  For day-trade operations, daily, in the final hour, all positions are closed.  For swing-trade
      GoldEnigmaPro
      Patiwat Phinitsuwan
      Experts
      GoldEnigmaPro – RSI-Powered Strategy  GoldEnigmaPro is a fully automated Expert Advisor designed for precise breakout trading using the power of RSI-based signals. This EA intelligently places orders near overbought and oversold RSI zones to capture sharp momentum-driven price movements—ideal for gold (XAUUSD) and volatile pairs. Key Features Breakout Entry Logic : Waits for price confirmation beyond RSI zones to reduce false signals. ️ Stop Loss & Trailing Stop : SL and trailing stop are
      PrevBreak Trader
      Fabio Conrado Ortolan
      Experts
      PrevBreak Trader EA – Strategia di breakout intelligente PrevBreak Trader EA è un Expert Advisor (EA) sviluppato per trader che desiderano automatizzare ingressi strategici sui breakout della candela precedente con elevata precisione e filtri di conferma intelligenti. Il robot combina price action e indicatori di supporto, offrendo operazioni coerenti e una solida gestione del rischio. L’EA può essere configurato anche per funzionare solo come generatore di segnali, senza eseguire automaticament
      Robo Progresso Forex
      Mario Caumo Neto
      Experts
      John Wick Price Action Long Wick
      Thawinchai Waharam
      Experts
      Reversal Price Action Strategy: Long Wick 1. Long Wick Reversal Candle Signal This EA strategy is based on long wick candlestick patterns—indicating strong market rejection or momentum shift: Buy Entry: Bullish candle with long lower wick + closes above EMASell Entry: Bearish candle with long upper wick + closes below EMA  2. Signal Filtering for Accuracy EMA Filter: Buy above EMA, Sell below EMA ADX Filter: No trade if ADX < 10 (low trend strength) Spread Control: Avoid trades during high spre
      GoldenMind EA
      Krzysztof Sitko
      Experts
      GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
      Ichimoku Ninja BR EA
      Renato Takahashi
      Experts
      *** NOVIDADE: Takeprofit e Stoploss com valores fixos em pontos *** *** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática *** O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO) , negociados na bolsa brasileira Bovespa. O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo , de acordo com sua dinâmica. Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme valores fixos ou a  Banda de Bollinger , de acordo com o pe
      Power Hedging X
      Onyekachi Franklin Agbo
      3 (2)
      Experts
      Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X is a next-generation Expert Advisor designed for traders who want to control risk, maximize profit potential, and protect their accounts using strategic hedging techniques. This EA intelligently manages buy and sell positions to balance exposure, reduce drawdown, and secure profits even in volatile market conditions. Key Features: Automated Hedging Logic (Buy & Sell Balance) Smart Recovery System for D
      FREE
      Blitz Gold EA Pro
      Eddy Bang
      Experts
      Presentazione di Blitz Gold Trader Pro: la soluzione all'avanguardia per eseguire operazioni sull'oro con velocità e precisione senza pari. Creato da un team di trader e sviluppatori esperti, questo robot di trading avanzato utilizza un potente algoritmo che incorpora l'analisi del prezzo, il monitoraggio delle tendenze e può essere personalizzato con diversi indicatori. È progettato per ottimizzare le operazioni su un intervallo di tempo veloce M1, cogliendo opportunità di profitto e minimizzan
      MageMine
      Seth Tetteh
      Experts
      Magemine is an innovative Expert Advisor (EA) that brings the 'magic' of algorithmic trading to your fingertips. Designed for traders who value precision and reliability, Magemine combines powerful technical indicators with unique strategies to consistently mine profits from the forex market. At its core, Magemine employs High Precision algorithms that analyze market data in real-time, executing trades with pinpoint accuracy. This precision is critical in capturing profitable opportunities and m
      VoTradeFx
      Rajni
      Experts
      VoTradeFx (Voting Based Forex Trading Expert Advisor) VotradeFx incorporates principles of democracy of indicators in trading. All configured technical indicators in all timeframes cast their votes to suggest the ongoing and upcoming trend in the market. Key Features Effectively work on all Instruments/Symbols/Contracts. No candle pattern searching or strategy. Only algorithm of price movement and various technical indicators. Entry at right time and management of trade in effective and effici
      Ultimate Ranger
      Abdulgafar Lanre Asheer
      Experts
      Introducing Ultimate Ranger,  a revolutionary trading robot meticulously engineered to offer traders a sophisticated, non-Martingale-based strategy designed for consistent profitability  within the exclusive trading parameters of Range Break 100 and Range Break 200,  available solely on the Deriv trading platform. Distinguished by its steadfast avoidance of risky Martingale principles, Ultimate Ranger  is crafted to secure reliable profits. This cutting-edge robot capitalizes on market movemen
      Gapscalper AI
      Ruben Octavio Gonzalez Aviles
      3.92 (12)
      Experts
      Gapscalper AI è un avanzato algoritmo di trading basato su intelligenza artificiale che rileva in modo intelligente le Fair Value Gaps (FVG) e le combina con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i movimenti dei prezzi con elevata precisione. Al suo interno, il sistema utilizza un modello proprietario di apprendimento per rinforzo, addestrato meticolosamente per identificare inefficienze di mercato nascoste e sfruttarle con strategie dinamiche di esecuzione degli ordini. Questo approccio
      Loophole
      Vladimir Lekhovitser
      5 (1)
      Experts
      Segnale in tempo reale Trova di più qui:   https://www.mql5.com/it/users/prizmal/seller Rimani aggiornato con le ultime notizie, aggiornamenti e sviluppi iscrivendoti al canale ufficiale  PrizmaL! Questo robot di trading è progettato appositamente per la coppia di valute NZDCAD e opera secondo una strategia di mediazione che utilizza RSI e CCI come indicatori principali. Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la r
      Liquid Pours Xtreme
      POPEY GROUP S.A.C.S.
      3 (2)
      Experts
      Liquid Pours Xtreme EA è un Expert Advisor che automatizza il trading basandosi su schemi di liquidità, offrendo una gestione del rischio configurabile e un'elevata flessibilità nelle impostazioni. Caratteristiche Principali 1. Schemi di Liquidità e Orari di Trading Personalizzabili Rilevamento Programmato: Cattura l'azione dei prezzi in due intervalli di tempo definiti dall'utente ( LiquidityHour1, LiquidityMin1 e LiquidityHour2, LiquidityMin2 ). Segnali di Trading: Genera segnali di acquisto
      Turis Eurjpy
      Fabriel Henrique Dosta Silva
      Experts
      Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações. Características: • Por Moedas: EUR/JPY • Período: 15 minutos • Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis expo
      PeakFlow
      Andre Cavalcante Tavares
      Experts
      EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
      SkyNet Fx EA
      Fernando De Paljla Silva
      Experts
      SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
      EA V5 Algo
      Successwith Joe
      Experts
      The EURAUD Engine is an automated trading tool designed for the EURAUD currency pair on the MetaTrader 5 platform. This expert advisor is built to automate a specific trading strategy and includes features that manage trades based on a predefined set of rules. This expert advisor is composed of several analytical components that work together to identify trading opportunities and manage open positions. Volatility and Trend Filter: This component is designed to analyze market volatility and trend
      Beta Applied MACD
      Raymond Kamau Thuo
      Experts
      Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
      Salvador Mt5
      Mikhail Mitin
      5 (1)
      Experts
      Genaral: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD Use on M5 EA was opimized only on 2020 year Signals: There is a good rational algorithm. Work of 3 indicators:   WRP, DeMarker, CCI (from 3 timeframes)   (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on
      FREE
      Triumviratus EA
      Trung Anh Ly
      Experts
      The Triumviratus Expert Advisor is a fully automated trading system that operates across multiple currency pairs. This EA automatically analyzes price movements using MA, RSI, and ATR indicators to trade pullbacks or reversals. Recommendations VPS: You need to rent a VPS server and install your MT5 terminal so that the EA can operate 24/7 . Timeframe:   Regardless of the chart's timeframe, this EA utilizes two timeframes in the expert properties for calculations; the recommended lower timeframe
      GoldenArrow
      Marcelo Sebrao
      Experts
      Meet GoldenArrow , an Expert Advisor (EA) crafted for traders seeking precision and consistency in the gold market (XAUUSD). Built with an advanced strategy, GoldenArrow combines trend and reversal detection with support and resistance testing, ensuring strategic entries and optimized exits. An integrated momentum filter ensures the Expert advisor only trades in the best market conditions, avoiding overtrading and focusing on high-quality opportunities. Key Features: Exclusive Pair: XAUUSD (Gol
      Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.97 (316)
      Experts
      Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.87 (31)
      Experts
      Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (4)
      Experts
      Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      5 (3)
      Experts
      Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      4.04 (24)
      Experts
      Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      5 (10)
      Experts
      PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.8 (20)
      Experts
      AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
      One Man Army
      Ihor Otkydach
      5 (3)
      Experts
      Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con un’elevata precisione. Esattamente come piace a te. Ora
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (483)
      Experts
      Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan e Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori det
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      3.63 (35)
      Experts
      Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.88 (34)
      Experts
      Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
      Remstone
      Remstone
      5 (6)
      Experts
      Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vasta esperienza
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.83 (122)
      Experts
      Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (5)
      Experts
      Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (7)
      Experts
      Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.44 (84)
      Experts
      PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.75 (122)
      Experts
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (24)
      Experts
      IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      4.69 (16)
      Experts
      Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
      SmartChoise
      Gabriel Costin Floricel
      4.42 (65)
      Experts
      SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
      HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      5 (1)
      Experts
      HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
      Quantum StarMan
      Bogdan Ion Puscasu
      4.91 (103)
      Experts
      Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
      VolumeHedger
      Huseyin Furkan Ozturk
      5 (22)
      Experts
      VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]  ,  [ Trial ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avan
      ENEA mt5
      Vitalii Tkachenko
      5 (3)
      Experts
      Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
      EA New Player
      Vitali Vasilenka
      5 (23)
      Experts
      EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
      SGear
      Olesia Kusmenko
      4.4 (5)
      Experts
      Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (91)
      Experts
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (4)
      Experts
      Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
      GOLD Dahab
      Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
      4.5 (6)
      Experts
      An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.51 (133)
      Experts
      The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
      Altri dall’autore
      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Forex Shogun: Maestro del Mercato JPY Forex Shogun è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione, meticolosamente progettato per dominare il mondo ad alta velocità delle coppie incrociate JPY. A differenza dei robot generici, lo Shogun è uno specialista, interamente focalizzato sulla precisione e sulla forza dei simboli più volatili dello Yen giapponese: USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY e XAUJPY. Operando sul timeframe H1, il cuore della potenza dello Shogun risiede nel suo al
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision è un robot di trading multi-valuta di nuova generazione, creato esclusivamente per operare su tutte le principali coppie basate sull’euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD ed EURNZD. Funzionando sul timeframe H1, il sistema integra modelli di correlazione avanzata con tecniche di scalping di precisione per offrire segnali ad alta probabilità e massimizzare la coerenza. A differenza dei sistemi mono-coppia, Euro Vision monitora contemporaneam
      Dollar Pilot
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Questo robot di trading è un expert advisor multi-valuta progettato per il mercato FOREX, specificamente per il trading di coppie USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Funzionando sul timeframe standard H1 (orario), il sistema utilizza l’analisi tecnica per identificare contemporaneamente opportunità di trading su tutti e tre i simboli. Sfruttando la dinamica intermarket e strategie di correlazione, può aprire e gestire posizioni su più coppie simultaneamente, ottimizzando il rischio e massimizzando i
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Presentazione di Silver Comet: L'Expert Advisor Multi-Valuta Il Silver Comet è un sistema di trading multi-valuta avanzato, progettato specificamente per navigare nel mondo volatile dei simboli dell'argento. È costruito per il trader esigente, dai conti retail individuali ai professionisti seri delle PropFirm , offrendo un approccio potente e a basso rischio al trading di materie prime. Caratteristiche Chiave e Specifiche dei Simboli Il Silver Comet EA è una svolta nel trading automatizzato, com
      Red Berry MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduzione: Red Berry è un robot di trading alimentato da intelligenza artificiale, progettato sia per i trader FOREX che per i trader di PropFirms. Questo consulente esperto utilizza una strategia unica che combina tecniche avanzate di intelligenza artificiale con analisi tecnica, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti principali di Red Berry: Alimentato da funzionalità di intelligenza artificiale Progettato per i trader di PropFirm Drawdown standard inferiore al 10% La
      The Apple MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduzione: Apple è un robot di trading basato sull'analisi tecnica, sia che tu sia un trader FOREX o PropFirm, questo EA è progettato per te. Questo consulente esperto impiega una strategia di trading che utilizza analisi tecniche avanzate e indicatori personalizzati, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti chiave di Apple:    Consulente esperto multi-valuta    Basato su funzioni di analisi tecnica    Progettato per trader PropFirm    Drawdown standard inferiore al 10%
      Red Berry MT5
      Sahil Mukhtar
      5 (4)
      Experts
      Introduzione: Red Berry è un robot di trading alimentato da intelligenza artificiale, progettato sia per i trader FOREX che per i trader di PropFirms. Questo consulente esperto utilizza una strategia unica che combina tecniche avanzate di intelligenza artificiale con analisi tecnica, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti principali di Red Berry: Alimentato da funzionalità di intelligenza artificiale Progettato per i trader di PropFirm Drawdown standard inferiore al 10% La
      The Apple
      Sahil Mukhtar
      4.5 (8)
      Experts
      Introduzione: Apple è un robot di trading basato sull'analisi tecnica, sia che tu sia un trader FOREX o PropFirm, questo EA è progettato per te. Questo consulente esperto impiega una strategia di trading che utilizza analisi tecniche avanzate e indicatori personalizzati, distinguendosi dai robot di trading tradizionali. Aspetti chiave di Apple:  Consulente esperto multi-valuta  Basato su funzioni di analisi tecnica  Progettato per trader PropFirm  Drawdown standard inferiore al 10%  La str
      Filtro:
      Peterson Veiga Campos
      912
      Peterson Veiga Campos 2025.09.04 12:12 
       

      The EA does not operate as it was designed. Just test it after the release date and you will confirm what I’m saying. Moreover, the developer himself had the 'audacity' to run the EA only on a demo account, which in itself already represents a breach of trust in the project.

      davidtrade227
      137
      davidtrade227 2025.08.11 06:58 
       

      L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

      Sahil Mukhtar
      2207
      Risposta dello sviluppatore Sahil Mukhtar 2025.08.11 07:31
      Hello, thank you for the feedback. Default inputs are optimal for ICmarkets. I will contact you directly to send set files.
      Rispondi alla recensione