CryptoEdge Scalper

Questo expert advisor (EA) è un robot di trading completamente automatizzato e altamente specializzato, progettato per negoziare Bitcoin (BTCUSD) con precisione nel mercato delle criptovalute in costante attività. Funziona sul timeframe H1 (orario) e sfrutta l’ambiente cripto 24/7 analizzando il comportamento dei market maker (balene) e monitorando i flussi di smart money per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.
A differenza degli EA tradizionali del Forex, questo sistema è costruito appositamente per il panorama cripto, dove volatilità, picchi di volume e attività istituzionali determinano il movimento dei prezzi in tempo reale. Che tu sia un trader retail o parte di una prop firm focalizzata sulle criptovalute, questo EA offre un trading intelligente e adattabile sul bene digitale più liquido al mondo.
Vantaggi principali:
Focalizzato esclusivamente su BTCUSD, per una performance precisa su un singolo asset
Rileva attività di smart money e delle balene, ideale per interpretare i movimenti istituzionali
Funziona 24/7 senza interruzioni — perfettamente allineato alla natura continua del mercato crypto
Potenziale di trading ad alta frequenza con gestione del rischio integrata
Nessun utilizzo di strategie Grid o Martingala — massima sostenibilità
Protezione del capitale solida, con parametri di rischio personalizzabili
Pronto all'uso con impostazioni ottimizzate per l’implementazione immediata
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to BTCUSD (Bitcoin) chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
The EA does not operate as it was designed. Just test it after the release date and you will confirm what I’m saying. Moreover, the developer himself had the 'audacity' to run the EA only on a demo account, which in itself already represents a breach of trust in the project.