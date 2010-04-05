SIEA Pro MT4 NG
- Experts
- Daniel Stein
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione
SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestazioni di cui potete fidarvi.
Perché scegliere SIEA PRO NG?
- Strategia comprovata di mean reversion: Negozia solo le migliori opportunità, supportata da anni di dati di mercato.
- Costruito su dati di volume reali: Basata su cinque anni di dati unici sui volumi reali per una precisione senza pari.
- Rischio gestito: Ogni operazione prevede uno stop loss e un take profit fissi, per garantire un rischio disciplinato e calcolato.
- Operazioni efficienti: La durata media degli scambi è inferiore alle 48 ore, ideale per i trader attivi.
- Nessuna strategia pericolosa: Nessuna griglia, nessuna martingala, solo un trading intelligente e sostenibile.
- Altamente personalizzabile: Regolate le impostazioni in base alle vostre preferenze di trading, beneficiando al contempo di parametri predefiniti sapientemente bilanciati.
- Coppie di valute selezionate: Negozia solo le coppie più redditizie, rigorosamente testate per cinque anni.
- Trading multi-simbolo: Gestisce tutte le operazioni da un unico grafico per la massima efficienza.
Prestazioni in tempo reale:
Date un'occhiata al nostro segnale in tempo reale: Segnale in tempo reale
Cosa distingue SIEA PRO NG?
- Ricerca approfondita: Centinaia di ore di RandD sono state impiegate per creare le impostazioni predefinite, garantendo un equilibrio ottimale per la redditività e l'affidabilità.
- Selezione mirata delle coppie: Solo le coppie più performanti ottenute da test approfonditi sono state selezionate. Potete personalizzare ulteriormente la selezione per adattarla alla vostra strategia.
- Design intelligente: Costruito per garantire chiarezza, facilità d'uso e adattabilità.
Iniziare è semplice
1. Aggiungere gli URL approvati:
- Dati di volume:https://stein.investments
- Modulo notizie:https://nfs.faireconomy.media
2. Installare SI Connect:
- Eseguite SI Connect su un grafico separato nel vostro terminale per scaricare senza problemi tutti i dati rilevanti.
3. Eseguire SIEA PRO NG su un grafico:
- Si tratta di un EA multi-simbolo, che gestisce tutte le operazioni da un solo grafico per semplicità.
4. Si consiglia un VPS:
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare un VPS. Contattateci per avere consigli su fornitori affidabili e convenienti.
Caratteristiche principali per un trading efficace
- SL e TP fissi per la massima tranquillità: Niente congetture o strategie rischiose: solo trading disciplinato.
- Non compatibile con il FIFO: Progettato per i trader che vogliono flessibilità senza restrizioni.
- Costruito per l'affidabilità: Semplificate il vostro flusso di lavoro di trading con un'automazione avanzata e robusta.
Rimanete aggiornati
Visitate la nostra nuovissima pagina di benvenuto di Stein Investments per le ultime informazioni, gli aggiornamenti e le strategie di trading.
Iniziare a fare trading in modo più intelligente oggi
SIEA PRO NG è il culmine di anni di ricerca, innovazione e dedizione per aiutare i trader ad avere successo. Sia che siate alla ricerca di operazioni di alta precisione o di un sistema robusto e non vincolante, questo EA è la vostra porta d'accesso a un trading più intelligente e redditizio.
Vi auguriamo successo e buon trading,
Daniel e Alain