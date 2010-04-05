SIEA Pro MT4 NG

Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione



SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestazioni di cui potete fidarvi.





Perché scegliere SIEA PRO NG?

Strategia comprovata di mean reversion : Negozia solo le migliori opportunità, supportata da anni di dati di mercato.

: Negozia solo le migliori opportunità, supportata da anni di dati di mercato. Costruito su dati di volume reali : Basata su cinque anni di dati unici sui volumi reali per una precisione senza pari.

: Basata su cinque anni di dati unici sui volumi reali per una precisione senza pari. Rischio gestito : Ogni operazione prevede uno stop loss e un take profit fissi, per garantire un rischio disciplinato e calcolato.

: Ogni operazione prevede uno stop loss e un take profit fissi, per garantire un rischio disciplinato e calcolato. Operazioni efficienti : La durata media degli scambi è inferiore alle 48 ore, ideale per i trader attivi.

: La durata media degli scambi è inferiore alle 48 ore, ideale per i trader attivi. Nessuna strategia pericolosa : Nessuna griglia, nessuna martingala, solo un trading intelligente e sostenibile.

: Nessuna griglia, nessuna martingala, solo un trading intelligente e sostenibile. Altamente personalizzabile : Regolate le impostazioni in base alle vostre preferenze di trading, beneficiando al contempo di parametri predefiniti sapientemente bilanciati.

: Regolate le impostazioni in base alle vostre preferenze di trading, beneficiando al contempo di parametri predefiniti sapientemente bilanciati. Coppie di valute selezionate : Negozia solo le coppie più redditizie, rigorosamente testate per cinque anni.

: Negozia solo le coppie più redditizie, rigorosamente testate per cinque anni. Trading multi-simbolo: Gestisce tutte le operazioni da un unico grafico per la massima efficienza.





Prestazioni in tempo reale:

Date un'occhiata al nostro segnale in tempo reale: Segnale in tempo reale





Cosa distingue SIEA PRO NG?

Ricerca approfondita : Centinaia di ore di RandD sono state impiegate per creare le impostazioni predefinite, garantendo un equilibrio ottimale per la redditività e l'affidabilità.

: Centinaia di ore di RandD sono state impiegate per creare le impostazioni predefinite, garantendo un equilibrio ottimale per la redditività e l'affidabilità. Selezione mirata delle coppie : Solo le coppie più performanti ottenute da test approfonditi sono state selezionate. Potete personalizzare ulteriormente la selezione per adattarla alla vostra strategia.

: Solo le coppie più performanti ottenute da test approfonditi sono state selezionate. Potete personalizzare ulteriormente la selezione per adattarla alla vostra strategia. Design intelligente: Costruito per garantire chiarezza, facilità d'uso e adattabilità.





Iniziare è semplice

1. Aggiungere gli URL approvati:

2. Installare SI Connect:

Eseguite SI Connect su un grafico separato nel vostro terminale per scaricare senza problemi tutti i dati rilevanti.

3. Eseguire SIEA PRO NG su un grafico:

Si tratta di un EA multi-simbolo, che gestisce tutte le operazioni da un solo grafico per semplicità.

4. Si consiglia un VPS:

Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare un VPS. Contattateci per avere consigli su fornitori affidabili e convenienti.





Caratteristiche principali per un trading efficace

SL e TP fissi per la massima tranquillità : Niente congetture o strategie rischiose: solo trading disciplinato.

: Niente congetture o strategie rischiose: solo trading disciplinato. Non compatibile con il FIFO : Progettato per i trader che vogliono flessibilità senza restrizioni.

: Progettato per i trader che vogliono flessibilità senza restrizioni. Costruito per l'affidabilità: Semplificate il vostro flusso di lavoro di trading con un'automazione avanzata e robusta.





Rimanete aggiornati

Visitate la nostra nuovissima pagina di benvenuto di Stein Investments per le ultime informazioni, gli aggiornamenti e le strategie di trading.





Iniziare a fare trading in modo più intelligente oggi

SIEA PRO NG è il culmine di anni di ricerca, innovazione e dedizione per aiutare i trader ad avere successo. Sia che siate alla ricerca di operazioni di alta precisione o di un sistema robusto e non vincolante, questo EA è la vostra porta d'accesso a un trading più intelligente e redditizio.





Vi auguriamo successo e buon trading,

Daniel e Alain



