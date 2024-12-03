Nova EA

NOVA EA È un   Sistema di indicizzazione completamente automatico e accessibile [DE40 / GER40] con parametri di ottimizzazione aperti e un meccanismo di recupero opzionale.

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    DE40 H1

Ogni posizione ha sempre una   SL e TP fissi   E   Virtuale   Monitoraggio dei profitti delle transazioni (VDPT) .  

Le impostazioni predefinite correnti sono state ottimizzate da dicembre 2020 e fino ad oggi, tenendo conto di tutte le quotazioni MT5 reali ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

L'algoritmo ha un   Filtro di volatilità del mercato (MVF) ATR , che impedisce falsi ingressi sul mercato.

Questa è una strategia di breakout giornaliero durante il giorno   Sessione di negoziazione (entro 10 ore).

Il sistema divide tutte le transazioni ( opzionale ) in più parti, ciascuna parte della posizione aperta ha il suo   Gestione dei propri profitti .

Questo è un   Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie importanti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.

L'algoritmo in modo indipendente   Si adatta   alle condizioni del tuo Broker (Spread, Ritardi, Slippage, Gap di Mercato) in   Tempo reale .

Il sistema utilizza   Monitoraggio dei profitti virtuali (VPT)   in combinazione con   Corretto TP/SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.

Il sistema   Facoltativamente   Ripristina le posizioni   il giorno successivo aumentando il numero di transazioni.

Riepilogo della strategia:

  • Indice valutario: DE40/GER40/.DE40Cash (Indice Germania 40)
  • Deposito minimo: $200
  • Periodo: H1
  • Tipo di conto: Spread basso. (RAW/RAZOR/ECN)
  • Tipo di conto: copertura o compensazione, funziona anche il FIFO.
Specifiche di trading:
  • Effettua l'ordine una volta al giorno
  • Inserimento - Inserimento ordini in sospeso
  • Uscita - Tramite ordini Stop loss o trailing profit.
  • Gli ordini vengono annullati o chiusi prima della fine della giornata lavorativa.
  • Nessun rollover giornaliero o negoziazione notturna.
  • VPS non essenziale ma consigliato
  • Facile configurazione, con solo modifiche ai lotti e all'orologio GMT, se necessario.

Raccomandazioni

  • L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di usare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN;       
  • Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni dei lotti, ma con una leva finanziaria bassa (1:30 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
  • Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker



Recensioni 1
Ahmed Hasan
24
Ahmed Hasan 2025.02.10 13:23 
 

hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

Enza
Anton Kondratev
Experts
ENZA EA       è completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dal calo       E       Fisso       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Progettato per l'accessibilità e la coerenza,       ENZA EA      
Razor MT5
Anton Kondratev
5 (3)
Experts
Razor EA    è un sistema completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dai prelievi       E       Fisso       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di
Aurum MT5
Anton Kondratev
4.33 (6)
Experts
Aurum   EA   È a   Sistema accessibile completamente automatico   con parametri di ottimizzazione aperti e   meccanismo di ripristino in tempo reale. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 999 $  GUIDA Aurum Segnali Rimborso al broker della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        XAUUSD/GOLD M15 Ogni posizione ha sempre un  
Razor MT 4
Anton Kondratev
5 (1)
Experts
Razor EA    è un sistema completamente automatizzato e       Aprire       Sistema con       Protezione dai prelievi       E       Fisso       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 445$  Next Price 1990 $   Segnali Guida Rimborso della Commissione Aggiornamenti Il mio blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  Questa è una strategia multivaluta per tre coppie di
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experts
Zonda EA   C'est   un       Système entièrement automatique   avec paramètres d'optimisation ouverts et   mécanisme de récupération en temps réel. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  GUIDE Zonda Signaux Remboursement des commissions Mises à jour Mon blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Chaque poste a toujours un       SL fixe       e
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING  EA   È a       Sistema accessibile completamente automatico   con tutti i parametri di ottimizzazione aperti e un   meccanismo di ripristino. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUIDA DOW King Segnali Rimborso al broker della commissione Aggiornamenti Il mio blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Ogni posizione ha sempre un    
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIDA REVERA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  fo
Filtro:
