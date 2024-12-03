Nova EA
- Experts
- Anton Kondratev
- Versione: 2.88
- Aggiornato: 14 agosto 2025
- Attivazioni: 7
NOVA EA È un Sistema di indicizzazione completamente automatico e accessibile [DE40 / GER40] con parametri di ottimizzazione aperti e un meccanismo di recupero opzionale.
Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left for 245$
Next Price 890 $
Ogni posizione ha sempre una SL e TP fissi E Virtuale Monitoraggio dei profitti delle transazioni (VDPT) .
Le impostazioni predefinite correnti sono state ottimizzate da dicembre 2020 e fino ad oggi, tenendo conto di tutte le quotazioni MT5 reali ICM/FMarket/Robo RAW/ECN
L'algoritmo ha un Filtro di volatilità del mercato (MVF) ATR , che impedisce falsi ingressi sul mercato.
Questa è una strategia di breakout giornaliero durante il giorno Sessione di negoziazione (entro 10 ore).
Il sistema divide tutte le transazioni ( opzionale ) in più parti, ciascuna parte della posizione aperta ha il suo Gestione dei propri profitti .
Questo è un Algoritmo sicuro : ogni transazione è protetta da spread elevati, notizie importanti ( NONFARM/FOMC ) e slittamenti.
L'algoritmo in modo indipendente Si adatta alle condizioni del tuo Broker (Spread, Ritardi, Slippage, Gap di Mercato) in Tempo reale .
Il sistema utilizza Monitoraggio dei profitti virtuali (VPT) in combinazione con Corretto TP/SL , che nasconde il comportamento del sistema al broker.
Il sistema Facoltativamente Ripristina le posizioni il giorno successivo aumentando il numero di transazioni.
Riepilogo della strategia:
- Indice valutario: DE40/GER40/.DE40Cash (Indice Germania 40)
- Deposito minimo: $200
- Periodo: H1
- Tipo di conto: Spread basso. (RAW/RAZOR/ECN)
- Tipo di conto: copertura o compensazione, funziona anche il FIFO.
- Effettua l'ordine una volta al giorno
- Inserimento - Inserimento ordini in sospeso
- Uscita - Tramite ordini Stop loss o trailing profit.
- Gli ordini vengono annullati o chiusi prima della fine della giornata lavorativa.
- Nessun rollover giornaliero o negoziazione notturna.
- VPS non essenziale ma consigliato
- Facile configurazione, con solo modifiche ai lotti e all'orologio GMT, se necessario.
Raccomandazioni
- L'algoritmo potrebbe essere sensibile allo spread e allo slippage. Consiglio di usare un buon broker ICM/RAW/Pro/ECN;
- Il sistema legge costantemente tutti gli indicatori del broker, quindi è meglio utilizzare VPS 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Il consulente utilizza un calcolo adattivo delle dimensioni dei lotti, ma con una leva finanziaria bassa (1:30 e inferiore) potrebbero verificarsi problemi con i requisiti di margine sui conti con capitale basso.
- Prova il conto demo per le prime 1-2 settimane per controllare il tuo broker
hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx