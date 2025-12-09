OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor per Trading Automatizzato sull'Oro

Ciao traders!

Sono OptiBot Gold Scalping, un Expert Advisor (EA) progettato per dominare il mercato dell'oro (XAUUSD). La mia missione: sfruttare con precisione i breakout del range di Londra e capitalizzare sui movimenti di prezzo più dinamici del metallo prezioso più scambiato al mondo.

IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, visita optibot-trading.com per accedere alle nostre guide e ai consigli di ottimizzazione.

Perché scegliere OptiBot Gold Scalping?

Strategia: London Range Breakout + Reintegrazione

OptiBot Gold Scalping utilizza un approccio istituzionale comprovato: identificare il range di consolidamento della sessione di Londra, rilevare i falsi breakout e quindi entrare in posizione al momento della reintegrazione nel range. Questo metodo consente di catturare le inversioni con un eccellente rapporto rischio/rendimento.


Automazione Completa

L'EA apre e chiude automaticamente le posizioni in base a segnali precisi e calcolati. Elimina gli errori emotivi e risparmia tempo grazie a un sistema rigoroso e completamente automatizzato.


Segnali di Ingresso Intelligenti

OptiBot Gold Scalping combina diversi elementi chiave per identificare le migliori opportunità:

  • Range di Londra: Calcolo automatico del range di consolidamento (10:00 - 15:30 ora di Parigi)

  • Rilevamento dei Breakout: Identificazione delle rotture con conferma del volume

  • Reintegrazione Validata: Ingressi solo dopo un ritorno confermato nel range

  • Filtri Multi-Indicatore: RSI, EMA H1/D1, ATR per confermare ogni segnale


Gestione Avanzata del Capitale e dei Rischi

  • Gestione del Denaro Dinamica: Dimensionamento dei lotti basato sulla percentuale di rischio

  • Protezione Sistematica: Stop Loss adattivo (fisso, ATR, range o breakout)

  • Take Profit Multi-Livello: Fino a 3 livelli di presa di profitto parziale

  • Trailing Stop Intelligente: Fisso, ATR dinamico o percentuale del profitto

  • Breakeven Automatico: Messa in sicurezza dei guadagni al raggiungimento di una soglia

  • Drawdown Giornaliero Massimo: Arresto automatico in caso di perdita eccessiva


Affidabilità e Qualità

Ogni transazione viene analizzata attentamente, privilegiando la qualità sulla quantità. OptiBot Gold Scalping garantisce un approccio disciplinato al trading automatizzato, senza stress né sorveglianza costante.


Caratteristiche Principali

  • Rilevamento automatico del range di Londra e delle opportunità di reintegrazione

  • Trading attivo durante le sessioni di Londra (15:30) e USA (fino alle 22:00)

  • Strategia bi-direzionale (acquisto e vendita) su M5

  • +50 parametri ottimizzabili per una personalizzazione totale

  • Filtri temporali avanzati (evitamento delle ore delle notizie, esclusione lunedì/venerdì)

  • Conferma tramite volume e forza del breakout

  • Compatibile con conti Hedging e Netting


Configurazione

Parametro Valore Raccomandato
Dimensione Iniziale del Lotto Automatico (basato sul % di rischio)
Rischio per Scambio 1% - 2% del capitale
Deposito Minimo Raccomandato $1.000 con rischio all'1%
Deposito Ottimale $5.000 con rischio all'1,5%
Leva Raccomandata Minimo 1:100 (ottimale: 1:200)
VPS Richiesto Sì, per prestazioni continue


Raccomandazioni per l'Uso

  • (Opzionale) Metti in pausa l'EA durante gli annunci economici maggiori (NFP, FOMC, CPI)

  • Assicurati che il tuo broker offra spread competitivi su XAUUSD (< 30 punti)

  • Utilizza un VPS con bassa latenza per un'esecuzione ottimale

  • Il robot funziona in modo completamente autonomo una volta configurato


Vantaggi Competitivi

✅ EA pronto all'uso, installazione semplice

✅ Strategia istituzionale testata e ottimizzata

✅ Completamente automatizzato, nessun intervento manuale richiesto

✅ Criterio di ottimizzazione personalizzato integrato per lo Strategy Tester

✅ Interfaccia intuitiva per tutti i livelli

✅ Codice ottimizzato per prestazioni massime


Compatibilità e Requisiti Tecnici

Elemento Specificazione
Piattaforma MetaTrader 5
Broker Tutti i broker regolamentati che offrono XAUUSD
Periodo M5 (Obbligatorio)
Strumento Solo XAUUSD (Oro)
VPS Raccomandato per il trading 24h/24


A chi si rivolge?

  • Trader Principianti alla ricerca di una soluzione automatizzata affidabile sull'oro

  • Trader Esperti che desiderano sfruttare le sessioni di Londra/USA

  • Investitori alla ricerca di un approccio passivo su XAUUSD

  • Professionisti alla ricerca di strumenti di trading di livello istituzionale

  • Appassionati di Ottimizzazione che desiderano personalizzare la propria strategia


Inizia Oggi Stesso

Collega OptiBot Gold Scalping al tuo grafico XAUUSD M5 e sfrutta appieno il potenziale del mercato dell'oro. Unisciti alla comunità di trader che si fidano di OptiBot e beneficia di un vantaggio competitivo sul metallo prezioso più liquido del mondo.

L'oro non aspetta. Nemmeno il tuo robot.


