OptiBot Gold Scalping
- Experts
- Alix Boccacino
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor per Trading Automatizzato sull'Oro
Ciao traders!
Sono OptiBot Gold Scalping, un Expert Advisor (EA) progettato per dominare il mercato dell'oro (XAUUSD). La mia missione: sfruttare con precisione i breakout del range di Londra e capitalizzare sui movimenti di prezzo più dinamici del metallo prezioso più scambiato al mondo.
IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, visita optibot-trading.com per accedere alle nostre guide e ai consigli di ottimizzazione.
Perché scegliere OptiBot Gold Scalping?
Strategia: London Range Breakout + Reintegrazione
OptiBot Gold Scalping utilizza un approccio istituzionale comprovato: identificare il range di consolidamento della sessione di Londra, rilevare i falsi breakout e quindi entrare in posizione al momento della reintegrazione nel range. Questo metodo consente di catturare le inversioni con un eccellente rapporto rischio/rendimento.
Automazione Completa
L'EA apre e chiude automaticamente le posizioni in base a segnali precisi e calcolati. Elimina gli errori emotivi e risparmia tempo grazie a un sistema rigoroso e completamente automatizzato.
Segnali di Ingresso Intelligenti
OptiBot Gold Scalping combina diversi elementi chiave per identificare le migliori opportunità:
-
Range di Londra: Calcolo automatico del range di consolidamento (10:00 - 15:30 ora di Parigi)
-
Rilevamento dei Breakout: Identificazione delle rotture con conferma del volume
-
Reintegrazione Validata: Ingressi solo dopo un ritorno confermato nel range
-
Filtri Multi-Indicatore: RSI, EMA H1/D1, ATR per confermare ogni segnale
Gestione Avanzata del Capitale e dei Rischi
-
Gestione del Denaro Dinamica: Dimensionamento dei lotti basato sulla percentuale di rischio
-
Protezione Sistematica: Stop Loss adattivo (fisso, ATR, range o breakout)
-
Take Profit Multi-Livello: Fino a 3 livelli di presa di profitto parziale
-
Trailing Stop Intelligente: Fisso, ATR dinamico o percentuale del profitto
-
Breakeven Automatico: Messa in sicurezza dei guadagni al raggiungimento di una soglia
-
Drawdown Giornaliero Massimo: Arresto automatico in caso di perdita eccessiva
Affidabilità e Qualità
Ogni transazione viene analizzata attentamente, privilegiando la qualità sulla quantità. OptiBot Gold Scalping garantisce un approccio disciplinato al trading automatizzato, senza stress né sorveglianza costante.
Caratteristiche Principali
-
Rilevamento automatico del range di Londra e delle opportunità di reintegrazione
-
Trading attivo durante le sessioni di Londra (15:30) e USA (fino alle 22:00)
-
Strategia bi-direzionale (acquisto e vendita) su M5
-
+50 parametri ottimizzabili per una personalizzazione totale
-
Filtri temporali avanzati (evitamento delle ore delle notizie, esclusione lunedì/venerdì)
-
Conferma tramite volume e forza del breakout
-
Compatibile con conti Hedging e Netting
Configurazione
|Parametro
|Valore Raccomandato
|Dimensione Iniziale del Lotto
|Automatico (basato sul % di rischio)
|Rischio per Scambio
|1% - 2% del capitale
|Deposito Minimo Raccomandato
|$1.000 con rischio all'1%
|Deposito Ottimale
|$5.000 con rischio all'1,5%
|Leva Raccomandata
|Minimo 1:100 (ottimale: 1:200)
|VPS Richiesto
|Sì, per prestazioni continue
Raccomandazioni per l'Uso
-
(Opzionale) Metti in pausa l'EA durante gli annunci economici maggiori (NFP, FOMC, CPI)
-
Assicurati che il tuo broker offra spread competitivi su XAUUSD (< 30 punti)
-
Utilizza un VPS con bassa latenza per un'esecuzione ottimale
-
Il robot funziona in modo completamente autonomo una volta configurato
Vantaggi Competitivi
✅ EA pronto all'uso, installazione semplice
✅ Strategia istituzionale testata e ottimizzata
✅ Completamente automatizzato, nessun intervento manuale richiesto
✅ Criterio di ottimizzazione personalizzato integrato per lo Strategy Tester
✅ Interfaccia intuitiva per tutti i livelli
✅ Codice ottimizzato per prestazioni massime
Compatibilità e Requisiti Tecnici
|Elemento
|Specificazione
|Piattaforma
|MetaTrader 5
|Broker
|Tutti i broker regolamentati che offrono XAUUSD
|Periodo
|M5 (Obbligatorio)
|Strumento
|Solo XAUUSD (Oro)
|VPS
|Raccomandato per il trading 24h/24
A chi si rivolge?
-
Trader Principianti alla ricerca di una soluzione automatizzata affidabile sull'oro
-
Trader Esperti che desiderano sfruttare le sessioni di Londra/USA
-
Investitori alla ricerca di un approccio passivo su XAUUSD
-
Professionisti alla ricerca di strumenti di trading di livello istituzionale
-
Appassionati di Ottimizzazione che desiderano personalizzare la propria strategia
Inizia Oggi Stesso
Collega OptiBot Gold Scalping al tuo grafico XAUUSD M5 e sfrutta appieno il potenziale del mercato dell'oro. Unisciti alla comunità di trader che si fidano di OptiBot e beneficia di un vantaggio competitivo sul metallo prezioso più liquido del mondo.
L'oro non aspetta. Nemmeno il tuo robot.