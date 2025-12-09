OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor per Trading Automatizzato sull'Oro

Ciao traders!

Sono OptiBot Gold Scalping, un Expert Advisor (EA) progettato per dominare il mercato dell'oro (XAUUSD). La mia missione: sfruttare con precisione i breakout del range di Londra e capitalizzare sui movimenti di prezzo più dinamici del metallo prezioso più scambiato al mondo.

IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, visita optibot-trading.com per accedere alle nostre guide e ai consigli di ottimizzazione.

Perché scegliere OptiBot Gold Scalping?

Strategia: London Range Breakout + Reintegrazione

OptiBot Gold Scalping utilizza un approccio istituzionale comprovato: identificare il range di consolidamento della sessione di Londra, rilevare i falsi breakout e quindi entrare in posizione al momento della reintegrazione nel range. Questo metodo consente di catturare le inversioni con un eccellente rapporto rischio/rendimento.





Automazione Completa

L'EA apre e chiude automaticamente le posizioni in base a segnali precisi e calcolati. Elimina gli errori emotivi e risparmia tempo grazie a un sistema rigoroso e completamente automatizzato.





Segnali di Ingresso Intelligenti

OptiBot Gold Scalping combina diversi elementi chiave per identificare le migliori opportunità:

Range di Londra: Calcolo automatico del range di consolidamento (10:00 - 15:30 ora di Parigi)

Rilevamento dei Breakout: Identificazione delle rotture con conferma del volume

Reintegrazione Validata: Ingressi solo dopo un ritorno confermato nel range

Filtri Multi-Indicatore: RSI, EMA H1/D1, ATR per confermare ogni segnale





Gestione Avanzata del Capitale e dei Rischi

Gestione del Denaro Dinamica: Dimensionamento dei lotti basato sulla percentuale di rischio

Protezione Sistematica: Stop Loss adattivo (fisso, ATR, range o breakout)

Take Profit Multi-Livello: Fino a 3 livelli di presa di profitto parziale

Trailing Stop Intelligente: Fisso, ATR dinamico o percentuale del profitto

Breakeven Automatico: Messa in sicurezza dei guadagni al raggiungimento di una soglia

Drawdown Giornaliero Massimo: Arresto automatico in caso di perdita eccessiva





Affidabilità e Qualità

Ogni transazione viene analizzata attentamente, privilegiando la qualità sulla quantità. OptiBot Gold Scalping garantisce un approccio disciplinato al trading automatizzato, senza stress né sorveglianza costante.





Caratteristiche Principali

Rilevamento automatico del range di Londra e delle opportunità di reintegrazione

Trading attivo durante le sessioni di Londra (15:30) e USA (fino alle 22:00)

Strategia bi-direzionale (acquisto e vendita) su M5

+50 parametri ottimizzabili per una personalizzazione totale

Filtri temporali avanzati (evitamento delle ore delle notizie, esclusione lunedì/venerdì)

Conferma tramite volume e forza del breakout

Compatibile con conti Hedging e Netting





Configurazione

Parametro Valore Raccomandato Dimensione Iniziale del Lotto Automatico (basato sul % di rischio) Rischio per Scambio 1% - 2% del capitale Deposito Minimo Raccomandato $1.000 con rischio all'1% Deposito Ottimale $5.000 con rischio all'1,5% Leva Raccomandata Minimo 1:100 (ottimale: 1:200) VPS Richiesto Sì, per prestazioni continue





Raccomandazioni per l'Uso

(Opzionale) Metti in pausa l'EA durante gli annunci economici maggiori (NFP, FOMC, CPI)

Assicurati che il tuo broker offra spread competitivi su XAUUSD (< 30 punti)

Utilizza un VPS con bassa latenza per un'esecuzione ottimale

Il robot funziona in modo completamente autonomo una volta configurato





Vantaggi Competitivi

✅ EA pronto all'uso, installazione semplice

✅ Strategia istituzionale testata e ottimizzata

✅ Completamente automatizzato, nessun intervento manuale richiesto

✅ Criterio di ottimizzazione personalizzato integrato per lo Strategy Tester

✅ Interfaccia intuitiva per tutti i livelli

✅ Codice ottimizzato per prestazioni massime





Compatibilità e Requisiti Tecnici

Elemento Specificazione Piattaforma MetaTrader 5 Broker Tutti i broker regolamentati che offrono XAUUSD Periodo M5 (Obbligatorio) Strumento Solo XAUUSD (Oro) VPS Raccomandato per il trading 24h/24





A chi si rivolge?

Trader Principianti alla ricerca di una soluzione automatizzata affidabile sull'oro

Trader Esperti che desiderano sfruttare le sessioni di Londra/USA

Investitori alla ricerca di un approccio passivo su XAUUSD

Professionisti alla ricerca di strumenti di trading di livello istituzionale

Appassionati di Ottimizzazione che desiderano personalizzare la propria strategia





Inizia Oggi Stesso

Collega OptiBot Gold Scalping al tuo grafico XAUUSD M5 e sfrutta appieno il potenziale del mercato dell'oro. Unisciti alla comunità di trader che si fidano di OptiBot e beneficia di un vantaggio competitivo sul metallo prezioso più liquido del mondo.

L'oro non aspetta. Nemmeno il tuo robot.