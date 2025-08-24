Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy

Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori.

Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni). Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze.

Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale.

Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici.

Concetto principale

Tipo di mercato : mean reversion – sfrutta gli eccessi temporanei per puntare al ritorno all’equilibrio

Ingresso : zone RSI di ipercomprato/ipervenduto + filtro ADX + conferma EMA

Uscita : StopLoss / TakeProfit fissi, trailing stop opzionale per catturare movimenti più ampi

Rischio : dimensione della posizione calcolata in base a % del saldo definita dall’utente

Sessioni : filtri orari opzionali

Conformità: nessun martingala, nessun grid, nessun arbitraggio, nessuna DLL

Simboli e timeframe

Simboli : ottimizzato per coppie Forex maggiori e minori (non testato su esotiche)

Timeframe: M1 e M5 (set file forniti per questi grafici)

Frequenza delle operazioni

Testato su 6 coppie di valute per 5 anni (2020–2025)

~1350 operazioni = ~1 operazione al giorno in media su tutte le coppie (~1,03/giorno su 1305 giorni)

Parametri principali

Gestione del rischio e del capitale

RiskPercent – % del saldo per operazione

StopLoss / TakeProfit – in punti

Max_Spread – blocca le operazioni quando lo spread supera la soglia

Indicatori

RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold

AdxPeriod, AdxMin

EmaFast, EmaSlow

Gestione delle operazioni

UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep

Controllo sessione

TradingSession inizio/fine (opzionale)

MagicNumber e Comment

Uso raccomandato

Utilizzare i set file forniti per le coppie/timeframe previsti (M1 o M5) Eseguire su un VPS per garantire un funzionamento continuo 24/5 Regolare RiskPercent e le impostazioni di sessione in base alle condizioni del broker Evitare i periodi di manutenzione noti della piattaforma/broker

Contenuto incluso

File EA compilato (.ex5)

Sei set file per coppie maggiori/minori (M1/M5)

Report di backtest MT5 di 5 anni per ogni coppia

Analisi di portafoglio e stress test Monte Carlo

Guida rapida all’installazione e ai parametri

Evidenze di backtest (2020–2025)

Tutti gli screenshot provengono da MT5 Strategy Tester e StrategyQuant Analyzer.

Mostrano la logica dell’EA su dati storici — non rappresentano una garanzia di risultati futuri.

1️⃣ EURGBP Backtest – curva di equity, numero operazioni, profit factor, drawdown

2️⃣ USDCAD Backtest – curva equity dettagliata e statistiche per M1/M5

3️⃣ EURJPY Backtest – comportamento ingresso/uscita con conferma RSI + EMA

4️⃣ USDJPY Backtest – report 5 anni: totale operazioni, distribuzione win/loss, DD massimo

5️⃣ GBPJPY Backtest – risultati su una coppia ad alta volatilità; frequenza e progressione equity

6️⃣ NZDJPY Backtest – comportamento mean reversion in range; statistiche medie e sequenziali

7️⃣ Equity Curve – curva di portafoglio combinata delle sei coppie

8️⃣ StrategyQuant Analyzer – report di portafoglio: distribuzione e robustezza

Metodologia di test

Simboli : solo coppie maggiori/minori (no esotiche)

Timeframe : M1 e M5

Rischio : basato su % per trade

Precisione : Test M1 con trailing stop = dati tick per massima precisione Test M5 con stop fissi = dati OHLC 1 minuto, sufficienti per simulare spread/commissioni realistiche

Totale operazioni: ~1350 (~0,74/giorno su 6 coppie)

Installazione (MT5)

Copiare Neural Vertex.ex5 nella cartella MQL5/Experts/ Riavviare MT5 Applicare al grafico scelto (M1 o M5) Caricare il set file corrispondente Attivare “Algo Trading” Configurare rischio e sessione secondo necessità

Supporto & aggiornamenti

Supporto tramite messaggi MQL5 e commenti al prodotto

Aggiornamenti minori pubblicati tramite il Market

Cronologia versioni

v1.00 – Rilascio iniziale con sei set file (M1/M5), report di backtest e risultati Quant Analyzer/Monte Carlo

✅ Installa Neural Vertex oggi stesso e provalo in demo o in reale a basso rischio — scopri come una strategia disciplinata di mean reversion può integrarsi nel tuo portafoglio.



