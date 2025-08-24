Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy

4.81

Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori.

Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni). Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze.

Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale.
Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici.

Concetto principale

  • Tipo di mercato: mean reversion – sfrutta gli eccessi temporanei per puntare al ritorno all’equilibrio

  • Ingresso: zone RSI di ipercomprato/ipervenduto + filtro ADX + conferma EMA

  • Uscita: StopLoss / TakeProfit fissi, trailing stop opzionale per catturare movimenti più ampi

  • Rischio: dimensione della posizione calcolata in base a % del saldo definita dall’utente

  • Sessioni: filtri orari opzionali

  • Conformità: nessun martingala, nessun grid, nessun arbitraggio, nessuna DLL

Simboli e timeframe

  • Simboli: ottimizzato per coppie Forex maggiori e minori (non testato su esotiche)

  • Timeframe: M1 e M5 (set file forniti per questi grafici)

Frequenza delle operazioni

  • Testato su 6 coppie di valute per 5 anni (2020–2025)

  • ~1350 operazioni = ~1 operazione al giorno in media su tutte le coppie (~1,03/giorno su 1305 giorni)

Parametri principali

Gestione del rischio e del capitale

  • RiskPercent – % del saldo per operazione

  • StopLoss / TakeProfit – in punti

  • Max_Spread – blocca le operazioni quando lo spread supera la soglia

Indicatori

  • RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold

  • AdxPeriod, AdxMin

  • EmaFast, EmaSlow

Gestione delle operazioni

  • UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep

Controllo sessione

  • TradingSession inizio/fine (opzionale)

  • MagicNumber e Comment

Uso raccomandato

  1. Utilizzare i set file forniti per le coppie/timeframe previsti (M1 o M5)

  2. Eseguire su un VPS per garantire un funzionamento continuo 24/5

  3. Regolare RiskPercent e le impostazioni di sessione in base alle condizioni del broker

  4. Evitare i periodi di manutenzione noti della piattaforma/broker

Contenuto incluso

  • File EA compilato (.ex5)

  • Sei set file per coppie maggiori/minori (M1/M5)

  • Report di backtest MT5 di 5 anni per ogni coppia

  • Analisi di portafoglio e stress test Monte Carlo

  • Guida rapida all’installazione e ai parametri

Evidenze di backtest (2020–2025)

Tutti gli screenshot provengono da MT5 Strategy Tester e StrategyQuant Analyzer.
Mostrano la logica dell’EA su dati storici — non rappresentano una garanzia di risultati futuri.

1️⃣ EURGBP Backtest – curva di equity, numero operazioni, profit factor, drawdown
2️⃣ USDCAD Backtest – curva equity dettagliata e statistiche per M1/M5
3️⃣ EURJPY Backtest – comportamento ingresso/uscita con conferma RSI + EMA
4️⃣ USDJPY Backtest – report 5 anni: totale operazioni, distribuzione win/loss, DD massimo
5️⃣ GBPJPY Backtest – risultati su una coppia ad alta volatilità; frequenza e progressione equity
6️⃣ NZDJPY Backtest – comportamento mean reversion in range; statistiche medie e sequenziali
7️⃣ Equity Curve – curva di portafoglio combinata delle sei coppie
8️⃣ StrategyQuant Analyzer – report di portafoglio: distribuzione e robustezza

Metodologia di test

  • Simboli: solo coppie maggiori/minori (no esotiche)

  • Timeframe: M1 e M5

  • Rischio: basato su % per trade

  • Precisione:

    • Test M1 con trailing stop = dati tick per massima precisione

    • Test M5 con stop fissi = dati OHLC 1 minuto, sufficienti per simulare spread/commissioni realistiche

  • Totale operazioni: ~1350 (~0,74/giorno su 6 coppie)

Installazione (MT5)

  1. Copiare Neural Vertex.ex5 nella cartella MQL5/Experts/

  2. Riavviare MT5

  3. Applicare al grafico scelto (M1 o M5)

  4. Caricare il set file corrispondente

  5. Attivare “Algo Trading”

  6. Configurare rischio e sessione secondo necessità

Supporto & aggiornamenti

  • Supporto tramite messaggi MQL5 e commenti al prodotto

  • Aggiornamenti minori pubblicati tramite il Market

Cronologia versioni

  • v1.00 – Rilascio iniziale con sei set file (M1/M5), report di backtest e risultati Quant Analyzer/Monte Carlo

Installa Neural Vertex oggi stesso e provalo in demo o in reale a basso rischio — scopri come una strategia disciplinata di mean reversion può integrarsi nel tuo portafoglio.


Recensioni 23
Jaime M
23
Jaime M 2025.09.26 00:54 
 

After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!

holley63
21
holley63 2025.09.24 19:39 
 

Bought this EA today after thinking about it for quite a while and after watching the videos for downloading i did have a few issues but it was nothing to do with the EA or the developer contacted Karen who replied within a few minutes and passed me over to Chris who sorted everything out for me remotely and it was all down to the VPS i was trying to use it on the support was excellent and nothing was to much trouble for Chris and everything is now up and running so if you are worried about the download process these guys will help you all through it.

phenixiou
142
phenixiou 2025.09.23 13:09 
 

Everything was perfectly set up and optimized on my server. The results matched the report exactly, and the whole process was smooth and professional. Excellent support, quick responses, and clear explanations — I feel fully confident to trade with this EA. Highly recommended!

