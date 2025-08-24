Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
- Experts
- Karen Peta Kenyon
- Versione: 5.99
- Aggiornato: 19 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori.
Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni). Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze.
Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale.
Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici.
Concetto principale
-
Tipo di mercato: mean reversion – sfrutta gli eccessi temporanei per puntare al ritorno all’equilibrio
-
Ingresso: zone RSI di ipercomprato/ipervenduto + filtro ADX + conferma EMA
-
Uscita: StopLoss / TakeProfit fissi, trailing stop opzionale per catturare movimenti più ampi
-
Rischio: dimensione della posizione calcolata in base a % del saldo definita dall’utente
-
Sessioni: filtri orari opzionali
-
Conformità: nessun martingala, nessun grid, nessun arbitraggio, nessuna DLL
Simboli e timeframe
-
Simboli: ottimizzato per coppie Forex maggiori e minori (non testato su esotiche)
-
Timeframe: M1 e M5 (set file forniti per questi grafici)
Frequenza delle operazioni
-
Testato su 6 coppie di valute per 5 anni (2020–2025)
-
~1350 operazioni = ~1 operazione al giorno in media su tutte le coppie (~1,03/giorno su 1305 giorni)
Parametri principali
Gestione del rischio e del capitale
-
RiskPercent – % del saldo per operazione
-
StopLoss / TakeProfit – in punti
-
Max_Spread – blocca le operazioni quando lo spread supera la soglia
Indicatori
-
RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold
-
AdxPeriod, AdxMin
-
EmaFast, EmaSlow
Gestione delle operazioni
-
UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep
Controllo sessione
-
TradingSession inizio/fine (opzionale)
-
MagicNumber e Comment
Uso raccomandato
-
Utilizzare i set file forniti per le coppie/timeframe previsti (M1 o M5)
-
Eseguire su un VPS per garantire un funzionamento continuo 24/5
-
Regolare RiskPercent e le impostazioni di sessione in base alle condizioni del broker
-
Evitare i periodi di manutenzione noti della piattaforma/broker
Contenuto incluso
-
File EA compilato (.ex5)
-
Sei set file per coppie maggiori/minori (M1/M5)
-
Report di backtest MT5 di 5 anni per ogni coppia
-
Analisi di portafoglio e stress test Monte Carlo
-
Guida rapida all’installazione e ai parametri
Evidenze di backtest (2020–2025)
Tutti gli screenshot provengono da MT5 Strategy Tester e StrategyQuant Analyzer.
Mostrano la logica dell’EA su dati storici — non rappresentano una garanzia di risultati futuri.
1️⃣ EURGBP Backtest – curva di equity, numero operazioni, profit factor, drawdown
2️⃣ USDCAD Backtest – curva equity dettagliata e statistiche per M1/M5
3️⃣ EURJPY Backtest – comportamento ingresso/uscita con conferma RSI + EMA
4️⃣ USDJPY Backtest – report 5 anni: totale operazioni, distribuzione win/loss, DD massimo
5️⃣ GBPJPY Backtest – risultati su una coppia ad alta volatilità; frequenza e progressione equity
6️⃣ NZDJPY Backtest – comportamento mean reversion in range; statistiche medie e sequenziali
7️⃣ Equity Curve – curva di portafoglio combinata delle sei coppie
8️⃣ StrategyQuant Analyzer – report di portafoglio: distribuzione e robustezza
Metodologia di test
-
Simboli: solo coppie maggiori/minori (no esotiche)
-
Timeframe: M1 e M5
-
Rischio: basato su % per trade
-
Precisione:
-
Test M1 con trailing stop = dati tick per massima precisione
-
Test M5 con stop fissi = dati OHLC 1 minuto, sufficienti per simulare spread/commissioni realistiche
-
-
Totale operazioni: ~1350 (~0,74/giorno su 6 coppie)
Installazione (MT5)
-
Copiare Neural Vertex.ex5 nella cartella MQL5/Experts/
-
Riavviare MT5
-
Applicare al grafico scelto (M1 o M5)
-
Caricare il set file corrispondente
-
Attivare “Algo Trading”
-
Configurare rischio e sessione secondo necessità
Supporto & aggiornamenti
-
Supporto tramite messaggi MQL5 e commenti al prodotto
-
Aggiornamenti minori pubblicati tramite il Market
Cronologia versioni
-
v1.00 – Rilascio iniziale con sei set file (M1/M5), report di backtest e risultati Quant Analyzer/Monte Carlo
✅ Installa Neural Vertex oggi stesso e provalo in demo o in reale a basso rischio — scopri come una strategia disciplinata di mean reversion può integrarsi nel tuo portafoglio.
After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!