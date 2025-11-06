OptiBot Clotures Journalieres MT5

OptiBot Chiusure Giornaliere MT5

Analisi Statistica delle Chiusure con Percentili, ATR% e Gestione del Rischio

Analisi statistica delle chiusure giornaliere: distribuzione visiva, percentili a 5 livelli, ATR%, efficienza di mercato. Interfaccia professionale FR/EN.

Sviluppato da OptiBot Trading, questo indicatore combina più di 10 metriche statistiche basate sulle chiusure giornaliere per aiutarti a prendere decisioni di trading oggettive e quantitative.

POSSIBILI STRATEGIE CON QUESTO INDICATORE

OptiBot Chiusure Giornaliere fornisce i dati statistici necessari per sviluppare le tue strategie:

  • Stop-Loss Statistico: Utilizza i percentili del 95% per piazzare stop che vengono toccati solo il 2.5% delle volte, basandosi sul comportamento reale del tuo strumento.

  • Dimensionamento della Posizione ATR (Position Sizing): Dimensiona le tue posizioni in base alla volatilità reale misurata dall'ATR% per mantenere un rischio costante.

  • Trading degli Estremi: Identifica movimenti eccezionali oltre il 90° percentile per anticipare i ritorni alla media statistica.

  • Adattamento al Regime di Mercato: Utilizza il rapporto di efficienza per sapere quando il mercato è direzionale (>60%) o rumoroso (<40%) e adatta il tuo approccio.

  • Ottimizzazione Rischio/Rendimento: Sfrutta l'analisi asimmetrica guadagni/perdite per aggiustare i tuoi rapporti R:R (Risk:Reward) in base alle statistiche reali dello strumento.

CARATTERISTICHE

  • Stabilità: Nessun repaint, redraw o lag. Dati affidabili e costanti sulle chiusure storiche.

  • Interfaccia Moderna:

    • 2 dimensioni del pannello (700px / 900px)

    • 6 sezioni pieghevoli indipendentemente

    • Tooltip esplicativi su ogni metrica

    • Spostabile tramite drag & drop

    • 13 parametri di colore personalizzabili

  • Multilingue: Interfaccia completa in Francese e Inglese

  • Analisi Completa: 50 a 500 giorni di chiusure analizzate, calcoli automatici di ATR, efficienza, rapporti e distribuzioni

LE 6 AREE DI ANALISI

AREA 1: STATISTICHE RAPIDE

Visualizzazione istantanea delle metriche essenziali: media delle variazioni, deviazioni intraday-chiusura per giorni positivi e negativi, ampiezza dei movimenti min/max.

AREA 2: DISTRIBUZIONE VISIVA

Grafico di dispersione delle variazioni "chiusura-a-chiusura" (close-to-close) su un asse da -10% a +10%. Ogni punto rappresenta un giorno di trading.

  • Concentrazione al centro = bassa volatilità

  • Ampia dispersione = alta volatilità

  • Asimmetria sinistra/destra = bias direzionale

AREA 3: PERCENTILI CHIUSURA-A-CHIUSURA (CLOSE-TO-CLOSE)

Limiti statistici precisi: 50°, 75°, 90°, 95°, 99° percentili delle chiusure quotidiane.

AREA 4: PERCENTILI INTRADAY

Analisi dei movimenti Massimo-Apertura (High-Open) e Minimo-Apertura (Low-Open) su 5 livelli di percentili. Ideale per dimensionare gli stop intraday e anticipare le zone di volatilità quotidiana.

Esempio di utilizzo: Se il 95% dei giorni si trova tra -1.8% e +2.2%, uno stop piazzato a -1.9% verrà toccato solo meno del 5% delle volte (1 giorno su 20).

AREA 5: METRICHE DI MERCATO

  • ATR(14): Volatilità reale in percentuale, essenziale per il dimensionamento della posizione.

  • Rapporto di Efficienza: >60% indica tendenza forte / <40% indica mercato in range rumoroso.

  • Rapporto Rialzista/Ribassista: Percentuale di giorni positivi nel periodo.

AREA 6: ANALISI POSITIVO vs NEGATIVO

Medie distinte dei movimenti positivi e negativi, calcolate separatamente per:

  • Variazioni Chiusura-a-Chiusura

  • Movimenti Intraday

    Rivela le asimmetrie del mercato per aggiustare i tuoi obiettivi di profitto e rapporti rischio/rendimento.

UTILIZZO PRATICO PER TIPO DI TRADING

  • DAY TRADING: Sfrutta i percentili intraday per piazzare stop e obiettivi, usa l'ATR per il dimensionamento della posizione, monitora le deviazioni intraday-chiusura per anticipare le inversioni.

  • SWING TRADING: Basati sui percentili chiusura-a-chiusura per stop settimanali, usa il rapporto di efficienza per scegliere tra trend-following e mean-reversion, consulta il rapporto rialzista/ribassista per identificare i bias direzionali.

  • MONEY MANAGEMENT: Applica la formula ATR position sizing per un rischio costante, usa le medie guadagni/perdite per ottimizzare i tuoi rapporti R:R, consulta la distribuzione visiva per identificare gli eventi estremi.

  • ANALISI QUANTITATIVA: Accedi ai dati statistici grezzi completi per sviluppare e fare backtesting delle tue strategie algoritmiche basate sui pattern di chiusure giornaliere.

FUNZIONALITÀ COMPLETE

  • Non repaint, non redraw, non ritardato

  • 10+ metriche statistiche basate sulle chiusure

  • Distribuzione visiva unica delle variazioni

  • Percentili a 5 livelli (Chiusura-a-Chiusura + Intraday)

  • ATR in percentuale integrato

  • Rapporto di efficienza del mercato

  • Analisi asimmetrica guadagni/perdite

  • Interfaccia responsive 2 dimensioni (700px / 900px)

  • 6 sezioni pieghevoli indipendentemente

  • Tooltip esplicativi su ogni metrica

  • Multilingue Francese/Inglese

  • 13 colori personalizzabili + trasparenza

  • Spostabile tramite drag & drop

  • Documentazione tecnica 30+ pagine

  • Guida rapida all'avvio 10 pagine

  • Scheda di riferimento 2 pagine

  • Supporto OptiBot Trading FR/EN

RACCOMANDAZIONI

  • Strumenti: Forex (tutte le coppie), indici (DAX, CAC, S&P500, Nasdaq), azioni, criptovalute, materie prime. Tutti gli strumenti che dispongono di uno storico di chiusure quotidiane.

  • Timeframe di visualizzazione: Tutti (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). I calcoli sono sempre eseguiti sulle chiusure quotidiane D1.

  • Periodo di Analisi Raccomandato:

    • Day trading e scalping: 50-100 giorni

    • Swing trading: 100-200 giorni

    • Position trading e investimento: 200-500 giorni

  • Tipi di Conto: Tutti (ECN, Standard, Netting, Hedge). Compatibile con tutti i broker.

  • Configurazione Tecnica Richiesta: MetaTrader 5 Build 2600 o superiore, minimo 120 barre giornaliere di storico disponibili.

  • Dimensione del Pannello Raccomandata:

    • Schermi laptop 13-15 pollici: Modalità Compatta (700px)

    • Schermi Full HD e 4K: Modalità Larga (900px)

VANTAGGI RISPETTO AGLI INDICATORI GRATUITI

Funzionalità OptiBot Chiusure Giornaliere Indicatori Gratuiti
Distribuzione visiva delle chiusure NO
Percentili completi a 5 livelli 1-2 livelli base
ATR in percentuale integrato Indicatore separato richiesto
Rapporto di efficienza del mercato Non esiste
Analisi asimmetrica guadagni/perdite NO
Interfaccia responsive moderna Interfaccia fissa di base
Tooltip esplicativi dettagliati Nessun aiuto contestuale
Documentazione professionale SÌ (50+ pagine) Minima o assente
Supporto bilingue FR/EN Solo in inglese
Esempi di strategie NO
Sviluppatore riconosciuto OptiBot Trading Variabile

ORDINA ORA

OptiBot Chiusure Giornaliere MT5 non è un indicatore magico che ti dirà quando comprare o vendere.

È uno strumento professionale di analisi quantitativa sviluppato da OptiBot Trading che ti fornisce i dati oggettivi di cui hai bisogno per prendere decisioni di trading informate.

Avrai finalmente le risposte a queste domande:

  • Qual è la volatilità media delle chiusure del mio strumento?

  • Dove piazzare i miei stop per essere toccato solo il 5% delle volte?

  • Quale dimensione di posizione prendere in base alla volatilità attuale?

  • Il mercato è attualmente in tendenza o in range?

  • I miei guadagni medi sono superiori alle mie perdite medie?

  • Quali sono i movimenti intraday tipici rispetto alle chiusure?

  • Qual è la percentuale di chiusure rialziste vs ribassiste?

    Non lasciare più che sia il caso a decidere i tuoi risultati.

    Investi nel tuo successo. Investi nei dati reali. Investi nell'obiettività.

    Ordina OptiBot Chiusure Giornaliere MT5 ora e fai trading come un professionista.

OptiBot Chiusure Giornaliere MT5 v6.01

L'analisi statistica professionale delle chiusure giornaliere per MetaTrader 5

Sviluppato da OptiBot Trading

Copyright 2025 OptiBot Trading - Tutti i diritti riservati

Compatibile MT5 - Tutti i broker - Tutti gli strumenti

MQL5 Market - Supporto FR/EN - OptiBot Trading


Altri dall’autore
OptiBot CAC40 Expert Advisor
Alix Boccacino
Experts
OptiBot CAC40 – Consulente Esperto di Trading Automatico Ciao trader! Sono OptiBot CAC40 , un Expert Advisor progettato per dominare l’indice principale della Borsa di Parigi. La mia missione: identificare con precisione le migliori opportunità di trading sul CAC40 e implementare strategie ottimizzate per massimizzare i profitti e ridurre al minimo i rischi . IMPORTANTE: Dopo l’acquisto, visita optibot-trading.com per accedere alle nostre guide e ai consigli. Se non disponi ancora di un budget d
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione