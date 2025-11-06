OptiBot Clotures Journalieres MT5
- Indicatori
- Alix Boccacino
- Versione: 6.1
- Attivazioni: 5
OptiBot Chiusure Giornaliere MT5
Analisi Statistica delle Chiusure con Percentili, ATR% e Gestione del Rischio
Analisi statistica delle chiusure giornaliere: distribuzione visiva, percentili a 5 livelli, ATR%, efficienza di mercato. Interfaccia professionale FR/EN.
Sviluppato da OptiBot Trading, questo indicatore combina più di 10 metriche statistiche basate sulle chiusure giornaliere per aiutarti a prendere decisioni di trading oggettive e quantitative.
POSSIBILI STRATEGIE CON QUESTO INDICATORE
OptiBot Chiusure Giornaliere fornisce i dati statistici necessari per sviluppare le tue strategie:
Stop-Loss Statistico: Utilizza i percentili del 95% per piazzare stop che vengono toccati solo il 2.5% delle volte, basandosi sul comportamento reale del tuo strumento.
Dimensionamento della Posizione ATR (Position Sizing): Dimensiona le tue posizioni in base alla volatilità reale misurata dall'ATR% per mantenere un rischio costante.
Trading degli Estremi: Identifica movimenti eccezionali oltre il 90° percentile per anticipare i ritorni alla media statistica.
Adattamento al Regime di Mercato: Utilizza il rapporto di efficienza per sapere quando il mercato è direzionale (>60%) o rumoroso (<40%) e adatta il tuo approccio.
Ottimizzazione Rischio/Rendimento: Sfrutta l'analisi asimmetrica guadagni/perdite per aggiustare i tuoi rapporti R:R (Risk:Reward) in base alle statistiche reali dello strumento.
CARATTERISTICHE
Stabilità: Nessun repaint, redraw o lag. Dati affidabili e costanti sulle chiusure storiche.
Interfaccia Moderna:
2 dimensioni del pannello (700px / 900px)
6 sezioni pieghevoli indipendentemente
Tooltip esplicativi su ogni metrica
Spostabile tramite drag & drop
13 parametri di colore personalizzabili
-
Multilingue: Interfaccia completa in Francese e Inglese
Analisi Completa: 50 a 500 giorni di chiusure analizzate, calcoli automatici di ATR, efficienza, rapporti e distribuzioni
LE 6 AREE DI ANALISI
AREA 1: STATISTICHE RAPIDE
Visualizzazione istantanea delle metriche essenziali: media delle variazioni, deviazioni intraday-chiusura per giorni positivi e negativi, ampiezza dei movimenti min/max.
AREA 2: DISTRIBUZIONE VISIVA
Grafico di dispersione delle variazioni "chiusura-a-chiusura" (close-to-close) su un asse da -10% a +10%. Ogni punto rappresenta un giorno di trading.
Concentrazione al centro = bassa volatilità
-
Ampia dispersione = alta volatilità
-
Asimmetria sinistra/destra = bias direzionale
AREA 3: PERCENTILI CHIUSURA-A-CHIUSURA (CLOSE-TO-CLOSE)
Limiti statistici precisi: 50°, 75°, 90°, 95°, 99° percentili delle chiusure quotidiane.
AREA 4: PERCENTILI INTRADAY
Analisi dei movimenti Massimo-Apertura (High-Open) e Minimo-Apertura (Low-Open) su 5 livelli di percentili. Ideale per dimensionare gli stop intraday e anticipare le zone di volatilità quotidiana.
Esempio di utilizzo: Se il 95% dei giorni si trova tra -1.8% e +2.2%, uno stop piazzato a -1.9% verrà toccato solo meno del 5% delle volte (1 giorno su 20).
AREA 5: METRICHE DI MERCATO
ATR(14): Volatilità reale in percentuale, essenziale per il dimensionamento della posizione.
Rapporto di Efficienza: >60% indica tendenza forte / <40% indica mercato in range rumoroso.
Rapporto Rialzista/Ribassista: Percentuale di giorni positivi nel periodo.
AREA 6: ANALISI POSITIVO vs NEGATIVO
Medie distinte dei movimenti positivi e negativi, calcolate separatamente per:
Variazioni Chiusura-a-Chiusura
-
Movimenti Intraday
Rivela le asimmetrie del mercato per aggiustare i tuoi obiettivi di profitto e rapporti rischio/rendimento.
UTILIZZO PRATICO PER TIPO DI TRADING
DAY TRADING: Sfrutta i percentili intraday per piazzare stop e obiettivi, usa l'ATR per il dimensionamento della posizione, monitora le deviazioni intraday-chiusura per anticipare le inversioni.
SWING TRADING: Basati sui percentili chiusura-a-chiusura per stop settimanali, usa il rapporto di efficienza per scegliere tra trend-following e mean-reversion, consulta il rapporto rialzista/ribassista per identificare i bias direzionali.
MONEY MANAGEMENT: Applica la formula ATR position sizing per un rischio costante, usa le medie guadagni/perdite per ottimizzare i tuoi rapporti R:R, consulta la distribuzione visiva per identificare gli eventi estremi.
ANALISI QUANTITATIVA: Accedi ai dati statistici grezzi completi per sviluppare e fare backtesting delle tue strategie algoritmiche basate sui pattern di chiusure giornaliere.
FUNZIONALITÀ COMPLETE
Non repaint, non redraw, non ritardato
10+ metriche statistiche basate sulle chiusure
Distribuzione visiva unica delle variazioni
Percentili a 5 livelli (Chiusura-a-Chiusura + Intraday)
ATR in percentuale integrato
Rapporto di efficienza del mercato
Analisi asimmetrica guadagni/perdite
Interfaccia responsive 2 dimensioni (700px / 900px)
6 sezioni pieghevoli indipendentemente
Tooltip esplicativi su ogni metrica
Multilingue Francese/Inglese
13 colori personalizzabili + trasparenza
Spostabile tramite drag & drop
Documentazione tecnica 30+ pagine
Guida rapida all'avvio 10 pagine
Scheda di riferimento 2 pagine
Supporto OptiBot Trading FR/EN
RACCOMANDAZIONI
Strumenti: Forex (tutte le coppie), indici (DAX, CAC, S&P500, Nasdaq), azioni, criptovalute, materie prime. Tutti gli strumenti che dispongono di uno storico di chiusure quotidiane.
-
-
Day trading e scalping: 50-100 giorni
Swing trading: 100-200 giorni
Position trading e investimento: 200-500 giorni
-
Tipi di Conto: Tutti (ECN, Standard, Netting, Hedge). Compatibile con tutti i broker.
Configurazione Tecnica Richiesta: MetaTrader 5 Build 2600 o superiore, minimo 120 barre giornaliere di storico disponibili.
Dimensione del Pannello Raccomandata:
Schermi laptop 13-15 pollici: Modalità Compatta (700px)
-
Schermi Full HD e 4K: Modalità Larga (900px)
-
VANTAGGI RISPETTO AGLI INDICATORI GRATUITI
|Funzionalità
|OptiBot Chiusure Giornaliere
|Indicatori Gratuiti
|Distribuzione visiva delle chiusure
|SÌ
|NO
|Percentili completi a 5 livelli
|SÌ
|1-2 livelli base
|ATR in percentuale integrato
|SÌ
|Indicatore separato richiesto
|Rapporto di efficienza del mercato
|SÌ
|Non esiste
|Analisi asimmetrica guadagni/perdite
|SÌ
|NO
|Interfaccia responsive moderna
|SÌ
|Interfaccia fissa di base
|Tooltip esplicativi dettagliati
|SÌ
|Nessun aiuto contestuale
|Documentazione professionale
|SÌ (50+ pagine)
|Minima o assente
|Supporto bilingue FR/EN
|SÌ
|Solo in inglese
|Esempi di strategie
|SÌ
|NO
|Sviluppatore riconosciuto
|OptiBot Trading
|Variabile
