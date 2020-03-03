Aurum Guard Xauusd

 Features Caratteristiche principali
Funziona solo su XAUUSD (ORO)

Strategia basata su:

Rilevamento blocchi EGF

H1 candela breakout conferma

9/1 livelli orizzontali filtro

Trade entry solo quando tutte le conferme corrispondono

Semplice sistema di Stop Loss fisso (no ATR)

Gestione del rischio tramite lotto fisso o % di rischio per operazione

Completamente automatizzato, nessun intervento manuale richiesto

Trading Logica di trading
EA rileva un blocco EGF (zona di acquisto o vendita).

Il prezzo deve rompere il blocco con il corpo della candela:

Acquista Blocco → la candela si chiude sopra il blocco superiore

Vendi blocco → la candela si chiude sotto il blocco inferiore

Dopo il breakout, il prezzo ritorna al blocco.

Secondo tocco: solo l'ombra della candela può toccare all'interno del blocco (non il corpo).

Al terzo ritorno, EA apre il commercio nella direzione EGF.

Il commercio è confermato solo se il livello dei prezzi termina con 9 o 1 (filtro 9/1).

️ ️ Parametri di input
FixedLot-dimensione del lotto fisso

RiskPercent - % del saldo per commercio

StopLossPips-Stop Loss fisso in pip

MagicNumber - ID commerciale per la gestione EA

Slittamento-slittamento massimo consentito

✅ Impostazioni consigliate
Simbolo: XAUUSD (oro)

Periodo di tempo: H1

Deposito minimo: 100 USD (con micro lotti)

Broker: Qualsiasi ECN / STP con spread basso sull'oro

- Perché scegliere Expert da A800MG?
Strategia originale-non basata su indicatori standard

Conferme forti-evita falsi segnali

Progettato e ottimizzato solo per l'ORO

Facile da usare – installare, impostare il rischio, ed eseguire

Expert Esperto di A800MG-AURUM GUARD
Stable Trading stabile dell'oro con conferme intelligenti
