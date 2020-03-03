Aurum Guard Xauusd
- Experts
- Jahongir Sohibjonov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Features Caratteristiche principali
Funziona solo su XAUUSD (ORO)
Strategia basata su:
Rilevamento blocchi EGF
H1 candela breakout conferma
9/1 livelli orizzontali filtro
Trade entry solo quando tutte le conferme corrispondono
Semplice sistema di Stop Loss fisso (no ATR)
Gestione del rischio tramite lotto fisso o % di rischio per operazione
Completamente automatizzato, nessun intervento manuale richiesto
Trading Logica di trading
EA rileva un blocco EGF (zona di acquisto o vendita).
Il prezzo deve rompere il blocco con il corpo della candela:
Acquista Blocco → la candela si chiude sopra il blocco superiore
Vendi blocco → la candela si chiude sotto il blocco inferiore
Dopo il breakout, il prezzo ritorna al blocco.
Secondo tocco: solo l'ombra della candela può toccare all'interno del blocco (non il corpo).
Al terzo ritorno, EA apre il commercio nella direzione EGF.
Il commercio è confermato solo se il livello dei prezzi termina con 9 o 1 (filtro 9/1).
️ ️ Parametri di input
FixedLot-dimensione del lotto fisso
RiskPercent - % del saldo per commercio
StopLossPips-Stop Loss fisso in pip
MagicNumber - ID commerciale per la gestione EA
Slittamento-slittamento massimo consentito
✅ Impostazioni consigliate
Simbolo: XAUUSD (oro)
Periodo di tempo: H1
Deposito minimo: 100 USD (con micro lotti)
Broker: Qualsiasi ECN / STP con spread basso sull'oro
- Perché scegliere Expert da A800MG?
Strategia originale-non basata su indicatori standard
Conferme forti-evita falsi segnali
Progettato e ottimizzato solo per l'ORO
Facile da usare – installare, impostare il rischio, ed eseguire
Expert Esperto di A800MG-AURUM GUARD
Stable Trading stabile dell'oro con conferme intelligenti