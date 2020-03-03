Aurum Guard Xauusd

Arrival Yuriy Bykov Experts

Facile da configurare e installare Advisor automatico. Niente griglia e niente Martingale. Ho messo e dimenticato. Commercia contemporaneamente su più strumenti. Analizza la volatilità e la presenza di tendenze e fletov per formare segnali per l'apertura di posizioni. Quando depositi da $100 a $ 800, viene utilizzata una serie di strategie aggressive. Per una dimensione del conto superiore a $800, l'Advisor passa automaticamente alle strategie moderate. Si consiglia di installare su EURGBP M15