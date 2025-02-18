BTC Winner Expert

5
Per vedere come funziona il conto demo con icmarkets. Visualizza il conto su MT5

Conto: 52326142

Password: @Ahmed123

SERVER: ICMarketsSC-Demo

BTC Winner Expert - La tua soluzione definitiva per il trading di criptovalute su MT5

Massimizza i tuoi profitti in criptovalute con il trading automatizzato avanzato
BTC Winner Expert è un Expert Advisor all'avanguardia per MetaTrader 5 (MT5), progettato appositamente per dominare i mercati di Bitcoin e criptovalute. Combinando strategie intelligenti di trend-following con una gestione del rischio di livello militare, questo EA offre profitti costanti proteggendo il tuo capitale, che tu sia un principiante o un trader esperto.

Perché BTC Winner Expert si distingue
1. Algoritmo di tendenza Hedge-Following
Si adatta dinamicamente ai trend rialzisti e ribassisti per entrate/uscite ottimali

Supera le strategie tradizionali nei mercati crypto ad alta volatilità

2. Protezione dal rischio senza pari
Elevato fattore di recupero: si riprende più forte dai drawdown

Sistema di stop loss rigoroso: protegge il tuo conto da perdite ingenti

3. Performance comprovate: 20.000 -->120.000 in 2,5 anni (record reale)
Redditività costante in tutte le condizioni di mercato

4. Accessibile a tutti
Investimento minimo ridotto: inizia con soli $1.000

Dimensionamento flessibile dei lotti: fai trading a partire da 0,01 lotti (perfetto per conti di piccole dimensioni)

Leva finanziaria consigliata: da 1:100 a 1:500 per risultati ottimali

A chi è rivolto? Trader di criptovalute: capitalizza sui movimenti di Bitcoin e altcoin 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Investitori passivi: lascia che l'EA lavori mentre dormi
Account piccoli e grandi: strategia scalabile per qualsiasi budget

Pronto a trasformare il tuo trading?
Commenta "#3" #4 imposta. per impostazioni personalizzate in base al tuo capitale, oppure contattami in privato per una strategia personalizzata!

(Avvertenza sui rischi: il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.)

Non funziona sul VPS ufficiale di Metatrader. Funziona su qualsiasi altro VPS desktop.
Recensioni 2
Abdulla Hassan Mohamed Abdulrahman Shujaie
126
Abdulla Hassan Mohamed Abdulrahman Shujaie 2025.08.08 19:01 
 

The algorithm is reliable and its clearly proven by its track record and back testing.

Prodotti consigliati
ORB Master Breaker
VALU VENTURES LTD
Experts
Configurable Opening Range Breakout EA Professional opening range breakout strategy with comprehensive filtering system and advanced risk management Strategy Overview This Expert Advisor implements the proven Opening Range Breakout (ORB) strategy, designed specifically for NYSE market hours. The EA identifies the opening range during the first 15 minutes after NYSE open and executes breakout trades when price moves beyond this range with confirmation. Core Features Risk Management Configurable
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
Experts
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
Gold Engine Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Gold Engine Signal - Advanced Multi-Timeframe Trading System Gold Engine Signal is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for trading gold (XAUUSD) and other financial instruments using advanced confluence-based signal detection. This EA combines multiple technical indicators across different timeframes to identify high-probability trading opportunities with superior risk-to-reward ratios. Key Features: Multi-Timeframe Analysis:   The system analyzes market conditions across three
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Experts
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
BigBoss Ultra Z Scalper EA è un EA di scalping accurato per EURUSD sul timeframe M5 (5 minuti). BigBoss Scalper Ultra Z è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per strategie di scalping di precisione sulla coppia EURUSD, operante sulla piattaforma MetaTrader 5 sul timeframe M5 (5 minuti). Questo EA è progettato per i trader che cercano un'esecuzione rapida e una gestione del rischio controllata, poiché utilizza un Take Profit a 12 pip e uno Stop Loss a 11 pip. Risultati del backtes
Quantum Breakout Basic
VALU VENTURES LTD
Experts
Quantum Breakout Lite - CPU-Optimized Breakout EA Quantum Breakout Lite is a sophisticated, CPU-optimized Expert Advisor designed for professional breakout trading. This lightweight version delivers institutional-grade breakout detection with minimal resource consumption, making it perfect for VPS deployment and continuous operation. Key Features Advanced Breakout Detection Dynamic Support/Resistance Analysis: Intelligent detection of key price levels using configurable lookback periods. Adapti
FREE
Korrect BTC EA
Korrect Trades
Experts
Trade Bitcoin with institutional precision. The Korrect BTC EA is a fully Automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, built on Smart Money Concepts (SMC) and Fibonacci retracement strategy – two of the most powerful tools in professional trading. Core Features : • Trades BTCUSD automatically on MT5 • Advanced SMC logic: detects liquidity zones, order blocks & market structure • Uses Fibonacci retracements for accurate entries & exits • 24/7 algorithmic execution – no emotions, no missed tra
SmartConcept
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
SmartConcepts 1.0 EA – Advanced Smart Money Concept Trading Automation Works Only For gold XAUUSD The SmartConcepts 1.0 EA is a powerful, precision-engineered Expert Advisor designed for traders who want to harness the full potential of Smart Money Concepts (SMC). This EA leverages institutional trading strategies to identify premium and discount zones, ensuring your trades align with market structure shifts and liquidity points. Key Features: Smart Money Concept Logic: Automatically detects
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experts
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (27)
Experts
Candle Bot -  is a simple and effective Expert Advisor (EA) for trading gold on the Meta Trader 5 platform. The Expert waits for bar 1 to be a large candle and for bar 2 to be a small candle, then opens a position in the direction of the small candle. The direction of the small candle (bullish or bearish) does not matter. Recommendations: Currency pair: XAUUSD (GOLD). Time frame: M1,M5,M30 Minimum deposit: $300 (recommended $1000) Leverage: Any Account type: Any(Better works on ECN) Bot for Ri
FREE
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experts
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
Prism Winner EA
VALU VENTURES LTD
4.25 (4)
Experts
Prism Winner EA - Multi-Strategy Expert Advisor Prism Winner EA combines four proven trading strategies with flexible execution modes. Trade single positions with stop losses or use advanced grid strategies. The system includes comprehensive risk management and professional filtering. Key Features Four Trading Strategies RSI Mean Reversion:   High-precision trades based on overbought/oversold conditions. Bollinger Bands Classic:   Statistical captures of price extremes. Support/Resistance Bounc
FREE
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Experts
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Boom Crash 500 Index
Sergelen Khongoruud Bayasgalan
1 (2)
Experts
Synthetic indeces are one of a kind of forex markets. Specially, on boom and crash indices on M1 timeframe is really interesting. I always thought that it was impossible to catch spikes safely until today. Everything has it's limits. This EA is based on martingale strategy with low drawdown. Max grid level is 3. When each trades goes on drawdown, the next trade will be multiplied by 2. The EA does not use take-profit or stoploss . So the backtesting will show the same results as  real-time tradi
FREE
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
Introducing Nomad AI: Your Expert Navigator for the Forex Markets Nomad AI is not just another grid trading system; it's an evolutionary approach that thrives in the real-world market. Designed to tap into the market's natural flow, Nomad AI eschews the traditional retrospective fitting approach. Instead, it leverages genuine market inefficiencies, turning the unpredictable market waves to your advantage with a strategy that's as mobile and adaptable as the nomad for which it's named. 3 copy o
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
Experts
Unlock Profitable Forex Trading with the Precision Boost your trading performance with this expertly crafted Forex trading expert advisor, optimized for USD/JPY on 15-minute tick data. This EA combines powerful technical indicators and risk management to maximize profit potential while limiting risk. Designed for traders who value steady growth and automated strategies, this EA brings together proven methodologies for long and short entries and exits. Key Strategy Highlights: Technical Indicator
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with i touch or Price Action Principle that is highly effective and accurate with a sniper entry system for a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. 5. With Default setti
FREE
SmartInvest MT5
Alexandru Chirila
3 (1)
Experts
Smart Invest Basic (EA) employs an averaging strategy designed for long-term profitability with low risk. It operates by initiating trades and setting take profit levels. If the market quickly reaches the take profit point, it opens another trade upon the next candle's opening. Conversely, if the market moves against the trade, it employs an averaging technique to secure more favorable prices. The EA's primary approach involves using smaller lots to prevent significant drawdown during averaging,
NexTrade Crash Spike Detector
Jacoues Lukas Olivier
Experts
The Best Spike Detector I am pleased to introduce NexTrade Spike Detector , a cutting-edge tool designed to navigate crash markets with precision and confidence. Our spike detector leverages advanced algorithms to identify optimal entry points amidst market volatility, empowering traders to make informed decisions with clarity and foresight. In today's ever-changing financial landscape, having a reliable and strategic approach to entering crash markets is essential for mitigating risks and maxi
PropFirm Trend EA MT5
Bernard Toochukwu Ekeh
Experts
PropFirm Trend EA MT5 is a fully automated Expert Advisor built to trade medium-term market trends with strict risk control. Designed specifically for prop firm challenge rules, it focuses on low drawdown, consistency, and steady growth . MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/150040?source=Site +Market+My+Products+Page PropFirmTrendEA is a fully automated trading system designed for serious traders and prop-firm challenges. It combines trend-following principles with smart risk man
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Experts
ayar (XAUUSD, M1, Minimum Mevduat: 1.000 $)  aşağıdaki sinyal güvenilir aracı (IC piyasaları) MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Formula One EA rappresenta un sistema di trading automatizzato all'avanguardia specificamente progettato per il trading dell'oro (XAUUSD), sfruttando sofisticate strategie ad alta frequenza ottimizzate per il timeframe di un minuto. Questo sistema avanzato è stato meticolosamente progettato per capitalizzare i rapidi movimenti di merc
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Strategy Builder Pro
Kenneth Berry Cunningham
Experts
StrategyBuilder Pro - Build Your Perfect Trading Strategy STOP Trading With Single Strategy EAs - BUILD Your Own Strategy! Finally, an EA that adapts to YOUR trading style instead of forcing you into someone else's strategy. StrategyBuilder Pro isn't just another Expert Advisor - it's a complete strategy construction toolkit that lets you mix and match proven trading methods to create your personalized trading edge. Why StrategyBuilder Pro Changes Everything Old Way: Limited, Fixed Strat
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
Altri dall’autore
Rsea mt5
AHMED ABULFATEH
4.56 (9)
Experts
Caratteristiche principali e istruzioni di configurazione 1️⃣ Integrazione flessibile dei grafici Funziona con altri indicatori: aggiungi qualsiasi strumento tecnico senza conflitti. Controllo grafico singolo: per interrompere l'EA su un grafico, è sufficiente rimuoverlo (NON usare Ctrl+E: questo interrompe TUTTI gli EA e interrompe i trailing stop). 2️⃣ Scalabilità multi-grafico Grafici illimitati: esegui più di 100 grafici contemporaneamente (se il tuo PC/internet lo consente). Design legge
FREE
SWing3
AHMED ABULFATEH
5 (5)
Indicatori
Segnali di trading con precisione del 98% Entrate precise, uscite chiare | Multi-timeframe | Tutti i mercati Come funziona in 3 semplici passaggi 1️⃣ INGRESSO OPERAZIONI (Regole Acquisto/Vendita) Innesco del segnale: Due linee (X) si incrociano al di fuori della zona colorata (rossa per acquisto/blu per vendita). Conferma: La candela del prezzo deve toccare l'incrocio (durante o entro 1-5 candele successive). Ingresso alternativo (No Touch): Segnale di vendita (Zona blu): Il prezzo rimane so
Filtro:
Abdulla Hassan Mohamed Abdulrahman Shujaie
126
Abdulla Hassan Mohamed Abdulrahman Shujaie 2025.08.08 19:01 
 

The algorithm is reliable and its clearly proven by its track record and back testing.

divonney
506
divonney 2025.05.14 10:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione