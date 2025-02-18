BTC Winner Expert
- Experts
- AHMED ABULFATEH
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
Per vedere come funziona il conto demo con icmarkets. Visualizza il conto su MT5
Conto: 52326142
Password: @Ahmed123
SERVER: ICMarketsSC-Demo
BTC Winner Expert - La tua soluzione definitiva per il trading di criptovalute su MT5
Massimizza i tuoi profitti in criptovalute con il trading automatizzato avanzato
BTC Winner Expert è un Expert Advisor all'avanguardia per MetaTrader 5 (MT5), progettato appositamente per dominare i mercati di Bitcoin e criptovalute. Combinando strategie intelligenti di trend-following con una gestione del rischio di livello militare, questo EA offre profitti costanti proteggendo il tuo capitale, che tu sia un principiante o un trader esperto.
Perché BTC Winner Expert si distingue
1. Algoritmo di tendenza Hedge-Following
Si adatta dinamicamente ai trend rialzisti e ribassisti per entrate/uscite ottimali
Supera le strategie tradizionali nei mercati crypto ad alta volatilità
2. Protezione dal rischio senza pari
Elevato fattore di recupero: si riprende più forte dai drawdown
Sistema di stop loss rigoroso: protegge il tuo conto da perdite ingenti
3. Performance comprovate: 20.000 -->120.000 in 2,5 anni (record reale)
Redditività costante in tutte le condizioni di mercato
4. Accessibile a tutti
Investimento minimo ridotto: inizia con soli $1.000
Dimensionamento flessibile dei lotti: fai trading a partire da 0,01 lotti (perfetto per conti di piccole dimensioni)
Leva finanziaria consigliata: da 1:100 a 1:500 per risultati ottimali
A chi è rivolto? Trader di criptovalute: capitalizza sui movimenti di Bitcoin e altcoin 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Investitori passivi: lascia che l'EA lavori mentre dormi
Account piccoli e grandi: strategia scalabile per qualsiasi budget
Pronto a trasformare il tuo trading?
Commenta "#3" #4 imposta. per impostazioni personalizzate in base al tuo capitale, oppure contattami in privato per una strategia personalizzata!
(Avvertenza sui rischi: il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.)
Non funziona sul VPS ufficiale di Metatrader. Funziona su qualsiasi altro VPS desktop.
The algorithm is reliable and its clearly proven by its track record and back testing.