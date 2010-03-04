No Loss EA MT5
- Experts
- Nikhil T K
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
No Loss EA per XAUUSD su M5
Questo Expert Advisor opera su XAUUSD nel timeframe M5 utilizzando una strategia di copertura con filtro per mercati laterali.
Ottimizzato per conti Cent, è progettato per gestire il drawdown e proteggere il capitale.
Caratteristiche principali
• Impostazioni predefinite ottimizzate e subito operative
• Ideale per conti Cent con un saldo minimo consigliato di 10.000 Cents (~100 USD)
• Sistema di profitto a cestino per gestire collettivamente le posizioni e migliorare la coerenza
• Possibilità di limitare la dimensione massima del lotto per ridurre il rischio nei mercati laterali
Rischi
L’EA utilizza tecniche di copertura che richiedono un saldo sufficiente. È consigliabile mantenere capitale extra e prelevare regolarmente i profitti per garantire stabilità a lungo termine.
Verifica delle prestazioni
Risultati reali su conti monitorati disponibili per analisi e trasparenza.
Supporto
Per domande o assistenza, utilizzare la sezione commenti nella pagina del prodotto.
AGGIORNAMENTO: Aggiunta opzione per limitare il lotto massimo, utile per evitare perdite nei mercati laterali.