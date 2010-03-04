No Loss EA MT5

No Loss EA per XAUUSD su M5
Questo Expert Advisor opera su XAUUSD nel timeframe M5 utilizzando una strategia di copertura con filtro per mercati laterali.  
Ottimizzato per conti Cent, è progettato per gestire il drawdown e proteggere il capitale.  

Caratteristiche principali  
• Impostazioni predefinite ottimizzate e subito operative  
• Ideale per conti Cent con un saldo minimo consigliato di 10.000 Cents (~100 USD)  
• Sistema di profitto a cestino per gestire collettivamente le posizioni e migliorare la coerenza  
• Possibilità di limitare la dimensione massima del lotto per ridurre il rischio nei mercati laterali  

Rischi  
L’EA utilizza tecniche di copertura che richiedono un saldo sufficiente. È consigliabile mantenere capitale extra e prelevare regolarmente i profitti per garantire stabilità a lungo termine.  

Verifica delle prestazioni  
Risultati reali su conti monitorati disponibili per analisi e trasparenza.  

Supporto  
Per domande o assistenza, utilizzare la sezione commenti nella pagina del prodotto.  

AGGIORNAMENTO: Aggiunta opzione per limitare il lotto massimo, utile per evitare perdite nei mercati laterali.


Prodotti consigliati
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
ADX Multi Currency EA MT5  implementa strategie robuste basate sull'Average Directional Index (ADX), ampiamente testate su più coppie di valute e timeframe. L'Expert Advisor offre capacità di trading complete, inclusi sistemi di recupero a griglia, opzioni di copertura (hedging) e strategie martingale (configurabili ma disattivate per impostazione predefinita). Presenta metodi di ingresso precisi (breakout, inversioni, trend-following) e regole di uscita flessibili (basate su indicatori, tempo o
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. This EA Strategy M5 candle close moving average vs CCI Rosse over in 1M. Running Verry Smoothly in all pairs especially in GOLD it will gives good profit. Inputs are  important inputs: inp7_PipsAway: -50 to -500 for Gold, -2  for USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 fore Gold, 2 for USDJPY, GBPUSD, EURUSD all Target Stoploss is set Zero All instrument working well in this EA also You can Use y
Bison XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
Experts
Bison   is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), specifically for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. It sounds like it comes with a preset risk-to-reward ratio and adjusts the trading lot size accordingly, which would make it pretty user-friendly, especially for plug-and-play style trading. Does it have any particular risk management features, like stop loss or take profit levels? Or is it mainly focused on the lot size and risk-to-reward ratio? Also, how does i
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experts
Unleash the power of advanced trading with "Statistical Intelligence EA MT5", the Expert Advisor designed to elevate your trading strategy through intelligent market analysis and precision. Here's why "Statistical Intelligence EA MT5" is the ultimate tool for traders looking to maximize their potential: 1. Advanced Market Analysis: Harnessing the power of comprehensive market history analysis, "Statistical Intelligence EA MT5" makes precise predictions about future market movements. By examining
NorthSea MT5
Mark Taylor
Experts
Introducing the " NorthSea EA " an advanced financial trading tool designed to strategically trade the popular currency pairs " AUDNZD, AUDCAD, and NZDCAD ". Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology, " NorthSea EA " incorporates a fully independent   Decision Engine   coupled with sophisticated filters to maximize profitability and enhance performance. Developed over a decade by a team of seasoned traders and expert coders, this expert advisor employs a unique strategy ta
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
CCI Envelopes Breakout Strategy
Dipak Dilip Reddy
Experts
This strategy uses two indicators: Commodity Channel Index (CCI) and Envelopes. It opens a buy position when the CCI crosses above the lower level and closes it when the price crosses above the upper band of the Envelopes. It opens a sell position when the CCI crosses below the upper level and closes it when the price crosses below the lower band of the Envelopes. It also uses a fixed stop loss and take profit, and a trailing stop based on the previous bar’s high or low. It has some parameters t
Volatility Trend EA
Thabang Ismael Molefe
Experts
The EA  follows the market trend and open orders to follow the trend, it closes when the market direction changes. It is best performing when the market is also trending and good with H1 and H4 TF. So far the best settings used currently om moving averages is 10EMA and 40EMA. No Stop Loss and Take Profit as the order gets closed as soon as the trend changes direction. Use Trail Stop to protect all your profits.
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Babylon Trader BTCUSD
Alisten A
Experts
Babylon Trader - BTCUSD è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato per MetaTrader 5 (MT5), progettato specificamente per il trading di BTCUSD, che implementa una strategia piramidale trend-following basata sui crossover delle EMA e sui livelli di supporto/resistenza giornalieri. Offre ingressi di posizione graduali con dimensioni dei lotti personalizzabili (predefinite 0,15, 0,10, 0,05), trailing stop e miglioramenti grafici visivi per catturare il momentum nei mercati delle criptovalute
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
Krakatau
Johan Gerard W Martens
Experts
This Expert Advisor is inspired on YouTube video: Trade Forex with an 91% Win Rate – No Indicators Needed! , Posted by the StatOasis | Ali Casey. Basically, you can run this expert advisor on any asset. However the coding of this EA has been finetuned and tweaked for the Nasdaq 100 . This is not a get quick rich scheme. It can take weeks before the conditions are met to open a trade. Patience is the keyword here.      Safety First! We added risk management features, which are: Risk: You can onl
Crash Broom Index EA
Adrian Arturo Cano Martinez
Experts
Robot for the DERIV broker. Trade synthetic indices. Crash 500 index, boom 500 index, Volatily 10, Volatily 10 (1s), volatily 100 and volatily 300 (1s) Scalping operations. It has a hidden profit and loss limiter. You can set it in your parameters. Recommended minimum balance to trade all indices is $1,000. Follow our signal in real time: https://www.mql5.com/en/signals/1630173
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Experts
Introducing MEGASPIKES CLASSIC_EA   Embark on a new era of trading excellence with MEGASPIKES CLASSIC_EA, a revolutionary Expert Advisor meticulously crafted to harness the power of artificial intelligence and neural networks in navigating the intricate landscapes of Boom and Crash markets. This cutting-edge trading bot is not just an advisor; it's your gateway to unparalleled precision, adaptability, and profitability. Key Advancements: Tailored for Boom , Crash , DEX indices and Rangebreak N
EA Seven MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses a reverse strategy. To detect trading signals, the following indicators are used: Moving Average, Relative Vigor Index, Average True Range, Alligator and other custom indicators . Each pair has a stop loss, take profit, breakeven and trailing stop. The EA trades on many major currency pairs and timeframes. The EA uses timeframes: MetaTrader 4 MetaTrader 5     M1,   M5,   M15, M30, H1  M1,   M2,   M3,   M4,  M5, M10, M12 ,   M15,   M20,   M30,  H1 , H2 Real monitoring 1 :  https://www
EuroDex
Marco Resseghini
Experts
ForexDex: The Smart Solution for Trading on EUR/USD! ForexDex is the automatic trading bot designed to work exclusively on the EUR/USD pair with a timeframe of M15. Created for those looking for long-term strategies and capital optimization, ForexDex is designed to make calculated decisions and manage risk efficiently. Main features: M15 timeframe: Suitable for those who want more dynamic trading, but always based on strategic analysis. Capital optimization: Each operation is planned for the l
MACrossOver Master
Thusitha Ranjana
Experts
MA Crossover Master   The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by Fractal Adaptive Moving average and RSI  indicator. The default settings are just place holders and not necessarily the best. Use the settings that best suites you or your strategy. OpenBUY  - Set to true to allow buy trades. This setting is true by default. OpenSELL  - Set to true to allow sell trades. This setting is true by default. StartTakeProfit  - take profit value for open orders (d
Boxmaster RSIx2 MT5
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid, working on all symbols; a good rational algorithm; Work of two indicators: RSI (from older timeframe - it works as a signal filter) and RSI (from junior timeframe - it works as a signal) ; There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly optimized (the work is maximally accelerated). Current sets after optimization are in comments. If you want to do optimizati
Multi Indicator Strategy EA
Biswarup Banerjee
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT5 è uno strumento di trading sofisticato per MetaTrader 5 progettato per automatizzare le entrate e le uscite dalle operazioni utilizzando nove indicatori tecnici: ADX, Bande di Bollinger, CCI, MACD, Media Mobile, RSI, Stocastico, Awesome Oscillator e RVI. Offrendo ampie opzioni di personalizzazione, incluse molteplici strategie di entrata/uscita e modalità di combinazione AND/OR/NA, questo EA offre ai trader una flessibilità senza pari. Ampiamente testato, garantis
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Experts
The  DYJ Williams Percent Range  is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and  Williams' Percent Range  indicators. The Indicator values ranging between -80% and -100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between -0% and -20% indicate that the market is overbought.  Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignor
Superiority in Calculations
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
The uniqueness of this expert is that he uses one common set. for most Expert Advisors, this is not applicable and will not work because most Expert Advisors have either sets that you can download yourself or embedded in the code for each currency pair. This Expert Advisor uses only 1 set for all 20 currency pairs. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that users will be satisfied with. You can always write to me and
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
Experts
L'advisor "InterSym MT5" negozia qualsiasi simbolo presentato dal broker nel "Market Watch" a condizione che il simbolo non abbia restrizioni sulla negoziazione. Ti consente di scambiare e testare fino a 15 simboli (con impostazioni diverse per ciascun simbolo) contemporaneamente. L'influenza dello spread non è fondamentale, il che consente di fare trading su conti con uno spread elevato (conti in centesimi). L'algoritmo di calcolo si basa sulla dinamica del movimento dei prezzi e non è legat
Pure Directional SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Pure Directional SMA EA – Your Strategy, Your Way! Important Note: This EA provides a raw, powerful strategy designed for flexibility. Optimization is key! Adjust the settings to align with your trading style and market conditions, giving you complete control to shape the EA to your preferences. Discover the Power of Pure Directional SMA EA This Expert Advisor is built on the robust foundation of Simple Moving Averages (SMA), offering a customizable trend-following strategy that adapts to your
MeanTracer EA
Ndivhuwo Tad Jr Mehale Marageni
Experts
NOTA: Consigliato per l’utilizzo sui cambi USDJPY e EURUSD IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE (per USDJPY): SLPOINTS (stop loss): 1500 punti TPPOINTS (take profit): 750 punti IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE (per EURUSD): SLPOINTS (stop loss): 500 punti TPPOINTS (take profit): 50 punti Questo Expert Advisor si basa su una strategia di mean reversion, combinando più medie mobili con l’Indice di Forza Relativa (RSI) per analizzare in modo approfondito il comportamento del prezzo sul mercato. Rileva con precisione
GlobalMarketNavigator EA
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Experts
Introducing the GlobalMarketNavigator EA: Your Automated Trading Solution Elevate Your Trading Experience with Precision, Automation, and Expertise For: Gold = 15M, RSI = 16 or 11 Oil = 30M, RSI = 11 CAD/CHF = 15M, RSI = 11 NZD/CAD = H1, RSI = 11 RSI = 11 etc.. The GlobalMarketNavigator EA, authored by Azad Gorgis in 2024, is an advanced Expert Advisor (EA) meticulously designed for the forex, gold, and oil markets. With a focus on precision and efficiency, this EA leverages a sophisticated ble
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experts
Nova TRX Trader is built around the power of Triple Exponential Moving Average (TRIX) — a momentum oscillator that smooths out market noise to reveal genuine directional bias. This Expert Advisor uses TRIX’s unique smoothing capabilities to avoid false signals and detect only the strongest shifts in trend. Rather than overreacting to every flicker of volatility, Nova TRX Trader focuses on sustained momentum changes — combining TRIX crossovers, slope analysis, and optional trend filters to delive
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Experts
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Altri dall’autore
Quantum Arrow
Nikhil T K
Indicatori
Quantum Arrow is a  powerful Non-Repainting indicator   specifically designed for the XAUUSD M15 timeframe, though it works effectively on any symbol and any timeframe . The indicator includes many useful features such as alerts, popups, and push notifications , offering flexibility for traders to adjust its values according to their preferences. Its price is highly affordable compared to the value and quality of the signals it provides. For any questions or support, please feel free to contact.
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Indicatori
L’Indicatore Fibonacci Sessions è uno strumento di trading potente, progettato per lo scalping di precisione e le strategie intraday.  Traccia automaticamente i principali livelli di Fibonacci per le sessioni di New York, Londra e Asia, offrendo ai trader una visione chiara della dinamica dei prezzi durante le principali sessioni di mercato.  Zone uniche denominate “Zone Dorate” sono evidenziate in ciascuna sessione, dove il prezzo reagisce più frequentemente.  Questo crea aree altamente affida
FREE
No Loss EA Capture Fx
Nikhil T K
Experts
No Loss EA per XAUUSD su M5 Questo Expert Advisor opera su XAUUSD nel timeframe M5 utilizzando una strategia di copertura con filtro per mercati laterali.   Ottimizzato per conti Cent, è progettato per gestire il drawdown e proteggere il capitale.   Caratteristiche principali   • Impostazioni predefinite ottimizzate e subito operative   • Ideale per conti Cent con un saldo minimo consigliato di 10.000 Cents (~100 USD)    • Sistema di profitto a cestino per gestire collettivamente le posizioni
Gold Wallet
Nikhil T K
Experts
Gold EA – Optimized Expert Advisor for Consistent Growth Gold EA is a highly optimized trading robot designed to deliver reliable performance, even on small accounts starting at $500. With four flexible modes of operation, it caters to varying risk preferences and trading goals. LIMITED OFFER 01 MONTH AT 50$ ONLY FOR THIS WEEKEND Check out the screenshots below for performance results. Even in High Risk Mode, the max DD was only about $250 while making nearly $1,500 in a year!  Tick quality
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione