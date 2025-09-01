Trend King EA
Trend King EA (MT4) – Pullback 3-MA + Donchian Trail
Segui il trend, controlla il rischio.
Trend King EA per MetaTrader 4 utilizza un sistema di pullback su 3 EMA: prima allineamento del trend (Veloce > Media > Lenta, con filtro di pendenza opzionale), poi pullback mirato su EMA Veloce o Media. Il trailing Donchian (mai all’indietro) gestisce le posizioni; il salto a break-even smussa i ritracciamenti. Il TP opzionale è calcolato sul rischio Donchian al prezzo reale di apertura (R/R), non sulla casualità dei tick. Filtro ATR opzionale — nessun TP basato su ATR.
Perché Trend King EA (MT4)?
-
Nuovo core: pullback 3-MA con allineamento, filtro di pendenza e forza del ribbon (larghezza MA vs ATR).
-
Entrate pulite: pullback su EMA Veloce/Media entro N barre, solo in regime di trend integro.
-
Uscite robuste: Donchian trail (10–12) senza arretramenti + break-even da X·R (con buffer).
-
R/R dove conta: TP dal rischio Donchian @ Open (con fill reale e clamp dello stop).
-
Broker-smart: flusso ECN (ordine→SL/TP), StopLevel/Freeze clamp + buffer extra, ritenta-modifica.
-
Focus sul rischio: auto-lot in base alla distanza dallo SL con tetto massimo, MinRiskPipsAutoLot e protezione margine.
-
Veloce & stabile: TradeOnNewBar (niente “tick-spam”), compatibile con Solo Prezzi di Apertura → ottimizzazione rapida.
-
Multi-chart: Auto-Magic per simbolo/TF, filtro sessione (es. 08–22), limite spread, ADX opzionale.
-
Bonus: overlay P/L in alto a destra (Totale/Oggi/ultimi N).
Caratteristiche principali
-
Ingresso: allineamento 3-MA (+ pendenza/ribbon opz.), pullback su EMA Veloce/Media
-
Uscita: Donchian trail, hop a break-even
-
TP (opz.): R/R = rischio in apertura × fattore (no ATR-TP)
-
Filtri: ATR minimo (pips), limite spread, finestra sessione, ADX opzionale
-
Compatibilità: MT4 (Build 600+), 4/5 cifre, suffissi simbolo, H1/H4/D1, major & oro
-
Ottimizzazione: Solo Prezzi di Apertura (veloce), fine-tuning in modalità tick
Per chi?
Trader che vogliono sfruttare trend forti con rischio controllato — senza grid/martingala.
I know the author - he has over 10 years of experience in Forex. I believe he may have found something valuable here, so I will trade with this EA and trust his expertise. If it does not perform well, I will update my review later.