Trend King EA



Trend King (MT4) - v4.4 AO

EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas

¿Qué es Trend King?

Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO). La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en torno a esas líneas de base (sin recompilación).



Añade controles de riesgo robustos, salidas de volatilidad, un sistema híbrido de seguimiento (Donchian + Chandelier), salto al punto de equilibrio, escalado, guardias diarias y de sesión, y una capa de política ligera ("Bandit") que puede cambiar automáticamente entre políticas de seguimiento/ADX sensatas.

Características principales

Motor de tendencias 3EMA (rápida/media/lenta) con comprobación de pendiente y confirmación de retroceso opcionales.

AO Baseline Snap (percentil ATR de doble horizonte, suavizado + histéresis) que se adapta periodos EMA efectivos (Rápido/Medio/Lento) periodos Donchian stop/trail multiplicadores ATR TP/SL mapeo opcional del umbral ADX cambio de objetivo pullback (Rápido → Medio) basado en el percentil AO

(percentil ATR de doble horizonte, suavizado + histéresis) que se adapta Estrictez de entrada Auto (AO-driven): flojo / normal / verdadero toque de zona 3-EMA

(AO-driven): flojo / normal / verdadero toque de zona 3-EMA Vela de confirmación de pullback (por defecto ON: verde para largo, rojo para corto)

(por defecto ON: verde para largo, rojo para corto) Filtros de Régimen : Filtro de fase (pendientes ADX y ATR + ratio ATR14/ATR50) Puerta ADX Higher-TF (TF configurable + umbral) Guardia de sobredimensionamiento (bloquea agotamiento/picos de noticias vs ATR14)

: Protecciones de ejecución : filtro de diferencial (absoluto o relativo a ATR), ventana de sesión, corte de viernes, barras flip-guard, enfriamiento después de la operación, enfriamiento código-134, posiciones abiertas máx.

: filtro de diferencial (absoluto o relativo a ATR), ventana de sesión, corte de viernes, barras flip-guard, enfriamiento después de la operación, enfriamiento código-134, posiciones abiertas máx. Riesgo y tamaño : LotMode 0 = Fijo LotMode 1 = Por unidad de balance LotMode 2 = True Risk % por operación (por distancia de stop) LotMode 3 = Basado en margen (heredado) Comprobaciones de margen, % mínimo de margen libre, reducción automática a los límites del broker

: TP/SL y Trailing : TP basado en RR o TP basado en ATR SL basado en ATR (multiplicador efectivo mediante AO) Seguimiento híbrido : Donchian/ATR, Chandelier puro o Híbrido (máx./mín.) TrailOnlyAfterR (inicio del trailing después de R configurable) Volatility Exit : cuando ATR14 colapsa vs ATR50, empuja un hard stop (a menudo a BE)

: Break-Even Hop (una vez) y Scale-out opcional

(una vez) y opcional Protecciones diarias y de renta variable : Guardia de renta variable: reducir el riesgo o bloquear nuevas entradas más allá de los umbrales DD Guardia de pérdida diaria en R (R acumulada del día)

: Calidad de vida : Etiqueta P/L en el gráfico (esquina, color, frecuencia de actualización) Registro CSV (por día o por ejecución, estrangulamiento, limpieza) Autoderivación mágica por símbolo/TF (anulable)

de :

Periodos EMA (Rápido/Medio/Lento)

Periodos Donchian stop & trail

Multiplicadores ATR TP/SL

Interruptor de objetivo Pullback (Rápido→Medio)

Asignación opcional del umbral ADX

Pares : Principales y cruces líquidos (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD)

: Principales y cruces líquidos (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD) Plazos : M5-H1 (M15/M30 son un punto dulce)

: M5-H1 (M15/M30 son un punto dulce) Riesgo: 0,5-1,0% por operación (LotMode 2) o pequeños lotes fijos (0,01-0,05)

Tendencia/Filtro : EMA rápida/media/lenta, ADX opcional, PhaseFilter, HTF ADX

: EMA rápida/media/lenta, ADX opcional, PhaseFilter, HTF ADX Pullback y Stops : Toque medio/zona, línea de base Donchian SL, vela de confirmación

: Toque medio/zona, línea de base Donchian SL, vela de confirmación Ejecución : ejecución de nueva barra, protecciones de deslizamiento/extensión, concurrencia máxima

: ejecución de nueva barra, protecciones de deslizamiento/extensión, concurrencia máxima Riesgo : % de riesgo por operación, por unidad de balance, lotes fijos, controles de margen

: % de riesgo por operación, por unidad de balance, lotes fijos, controles de margen TP/SL/Trail : RR TP, ATR TP/SL, Donchian/ATR trail, Chandelier/Hybrid, trail-after-R

: RR TP, ATR TP/SL, Donchian/ATR trail, Chandelier/Hybrid, trail-after-R BE/Scale-out : salto BE (pips & R), single scale-out con fracción

: salto BE (pips & R), single scale-out con fracción Sesión/Día : ventana de horas, corte del viernes

: ventana de horas, corte del viernes Equidad/Día : Umbrales DD para corte/bloqueo de riesgo, pérdida máxima diaria en R

: Umbrales DD para corte/bloqueo de riesgo, pérdida máxima diaria en R AO : doble horizonte N, alfa de suavizado, histéresis, versión base/resnap

: doble horizonte N, alfa de suavizado, histéresis, versión base/resnap CSV/UI: Modos CSV y estrangulamiento, ajustes P/L en gráfico

Adjuntar a un par líquido (por ejemplo, EURUSD) en M15 o M30. Mantenga los valores por defecto, establezca LotMode = 2 y RiskPerTradePct = 0.5-1.0. Opcionalmente active UseSessionFilter y NoFridayAfter. Ejecutar hacia adelante durante una semana y evaluar CSV y en el gráfico P / L etiqueta.

Trend King computaen dos horizontes, los mezcla, suaviza con alfa y añade una banda de histéresis para evitar flip-flop. Ese únicore-parametriza el EA alrededor de sus líneas de base ajustadas:Esto produce un comportamiento estable, consciente de la volatilidad a través de pares y marcos de tiempo sin reajustes interminables.Sin martingala, sin rejilla. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar con CFDs/FX implica riesgos.