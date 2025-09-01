Trend King EA


Trend King (MT4) - v4.4 AO
EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas
¿Qué es Trend King?
Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO). La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en torno a esas líneas de base (sin recompilación).

Añade controles de riesgo robustos, salidas de volatilidad, un sistema híbrido de seguimiento (Donchian + Chandelier), salto al punto de equilibrio, escalado, guardias diarias y de sesión, y una capa de política ligera ("Bandit") que puede cambiar automáticamente entre políticas de seguimiento/ADX sensatas.

Características principales

Motor de tendencias 3EMA (rápida/media/lenta) con comprobación de pendiente y confirmación de retroceso opcionales.

  • AO Baseline Snap (percentil ATR de doble horizonte, suavizado + histéresis) que se adapta
    • periodos EMA efectivos (Rápido/Medio/Lento)
    • periodos Donchian stop/trail
    • multiplicadores ATR TP/SL
    • mapeo opcional del umbral ADX
    • cambio de objetivo pullback (Rápido → Medio) basado en el percentil AO
  • Estrictez de entrada Auto (AO-driven): flojo / normal / verdadero toque de zona 3-EMA
  • Vela de confirmación de pullback (por defecto ON: verde para largo, rojo para corto)
  • Filtros de Régimen:
    • Filtro de fase (pendientes ADX y ATR + ratio ATR14/ATR50)
    • Puerta ADX Higher-TF (TF configurable + umbral)
    • Guardia de sobredimensionamiento (bloquea agotamiento/picos de noticias vs ATR14)
  • Protecciones de ejecución: filtro de diferencial (absoluto o relativo a ATR), ventana de sesión, corte de viernes, barras flip-guard, enfriamiento después de la operación, enfriamiento código-134, posiciones abiertas máx.
  • Riesgo y tamaño:
    • LotMode 0 = Fijo
    • LotMode 1 = Por unidad de balance
    • LotMode 2 = True Risk % por operación (por distancia de stop)
    • LotMode 3 = Basado en margen (heredado)
    • Comprobaciones de margen, % mínimo de margen libre, reducción automática a los límites del broker
  • TP/SL y Trailing:
    • TP basado en RR o TP basado en ATR
    • SL basado en ATR (multiplicador efectivo mediante AO)
    • Seguimiento híbrido: Donchian/ATR, Chandelier puro o Híbrido (máx./mín.)
    • TrailOnlyAfterR (inicio del trailing después de R configurable)
    • Volatility Exit: cuando ATR14 colapsa vs ATR50, empuja un hard stop (a menudo a BE)
  • Break-Even Hop (una vez) y Scale-out opcional
  • Protecciones diarias y de renta variable:
    • Guardia de renta variable: reducir el riesgo o bloquear nuevas entradas más allá de los umbrales DD
    • Guardia de pérdida diaria en R (R acumulada del día)
  • Calidad de vida:
    • Etiqueta P/L en el gráfico (esquina, color, frecuencia de actualización)
    • Registro CSV (por día o por ejecución, estrangulamiento, limpieza)
    • Autoderivación mágica por símbolo/TF (anulable)
AO (Optimización Adaptativa) - bajo el capó
Trend King computa percentiles ATR en dos horizontes, los mezcla, suaviza con alfa y añade una banda de histéresis para evitar flip-flop. Ese único percentil AO re-parametriza el EA alrededor de sus líneas de base ajustadas:
  • Periodos EMA (Rápido/Medio/Lento)
  • Periodos Donchian stop & trail
  • Multiplicadores ATR TP/SL
  • Interruptor de objetivo Pullback (Rápido→Medio)
  • Asignación opcional del umbral ADX
Esto produce un comportamiento estable, consciente de la volatilidad a través de pares y marcos de tiempo sin reajustes interminables. 📈 Uso recomendado
  • Pares: Principales y cruces líquidos (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD)
  • Plazos: M5-H1 (M15/M30 son un punto dulce)
  • Riesgo: 0,5-1,0% por operación (LotMode 2) o pequeños lotes fijos (0,01-0,05)
Entradas notables (alto nivel)
  • Tendencia/Filtro: EMA rápida/media/lenta, ADX opcional, PhaseFilter, HTF ADX
  • Pullback y Stops: Toque medio/zona, línea de base Donchian SL, vela de confirmación
  • Ejecución: ejecución de nueva barra, protecciones de deslizamiento/extensión, concurrencia máxima
  • Riesgo: % de riesgo por operación, por unidad de balance, lotes fijos, controles de margen
  • TP/SL/Trail: RR TP, ATR TP/SL, Donchian/ATR trail, Chandelier/Hybrid, trail-after-R
  • BE/Scale-out: salto BE (pips & R), single scale-out con fracción
  • Sesión/Día: ventana de horas, corte del viernes
  • Equidad/Día: Umbrales DD para corte/bloqueo de riesgo, pérdida máxima diaria en R
  • AO: doble horizonte N, alfa de suavizado, histéresis, versión base/resnap
  • CSV/UI: Modos CSV y estrangulamiento, ajustes P/L en gráfico
Inicio rápido
  1. Adjuntar a un par líquido (por ejemplo, EURUSD) en M15 o M30.
  2. Mantenga los valores por defecto, establezca LotMode = 2 y RiskPerTradePct = 0.5-1.0.
  3. Opcionalmente active UseSessionFilter y NoFridayAfter.
  4. Ejecutar hacia adelante durante una semana y evaluar CSV y en el gráfico P / L etiqueta.
Descargo de responsabilidad
Sin martingala, sin rejilla. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar con CFDs/FX implica riesgos.
Productos recomendados
Doctor
Andrey Kolmogorov
Asesores Expertos
Se trata de un asesor universal que trabaja en varias direcciones. La primera y principal es la asistencia en diversas situaciones que surgen durante el trading. La segunda es el scalping o el trading posicional según la tendencia, órdenes abiertas, al mismo tiempo, aseguradas con órdenes de soporte utilizando el modelo de un conjunto cuántico de algoritmos. Principales ventajas Trabajo en varias direcciones; Aumento del saldo de la cuenta durante el drawdown; Mantenimiento de las órdenes ya ab
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
Trade every day
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Revendedor automático de robots comerciales analíticos. Gracias a un complejo algoritmo multifraccional de impulsos inversos, este robot determina con precisión los puntos de inversión del precio. En estos puntos, el robot abre órdenes pendientes a la distancia de una onda volátil para determinar el movimiento exacto del precio con gran precisión. Si el precio supera la orden pendiente, el robot comienza a acompañar la operación con todos los instrumentos virtuales disponibles: stop loss, take
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Force Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Force Trade X es un EA basado en Force Index. Los parámetros de Force Index como BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift y SellValue se pueden ajustar. Force Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad gracias a Force Trade X. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX H1 timeframe. Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX H1 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE PR
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 3 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en el DAX M30 timeframe . Múltiples EAs operados juntos conducirán a un MAYOR BENEFICIO y una CURVA DE CAPITAL MÁS SUAVE. 3 no correlacionados EAs lógicas para DAX M30 timeframe se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy simple con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos han TAKE P
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Asesores Expertos
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor es un robot de comercio de divisas automatizado diseñado para trabajar con las divisas más negociadas de cualquier par. La estrategia se basa en el uso de varios indicadores MT4 , cada punto de entrada se calcula utilizando un filtro de entrada avanzada basada en el análisis del movimiento del gráfico de precios. Cada orden está asegurada por un stop-loss fijo mientras que, sin martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o de cobertura. Parámetro - Magic Order - es
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Asesores Expertos
Conozca a Arjuna, el compañero de trading definitivo diseñado para navegar por el complejo mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Creado tanto para operadores principiantes como experimentados, Arjuna encarna el espíritu de un guerrero: implacable, estratégico e inquebrantable en la búsqueda del éxito. Con tecnología de vanguardia en su núcleo, este robot aprovecha algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado y ejecutar operaciones en el momento perfecto, m
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
Godzilla EA
Vladimir Shchenikov
Asesores Expertos
Godzilla EA es un Asesor Experto de trading que utiliza el scalping nocturno, el momento del día menos expuesto a la volatilidad y a las subidas de tipos. El EA se caracteriza por un nuevo algoritmo mejorado, un número reducido de ajustes y una instalación sencilla. Características del Asesor Experto: No utiliza en el trading los métodos de trading más peligrosos como martingala, rejilla, promediación y arbitraje; Pares de divisas de trabajo: AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPAUD, GBPJP
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Asesores Expertos
Stealth Gap Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para capitalizar las ineficiencias del mercado con un enfoque sigiloso y táctico. Combinando poderosas estrategias de negociación de brechas con técnicas inteligentes de promediación de cuadrícula y scalping nocturno, este EA sobresale en la captura de ganancias rápidas y confiables durante períodos de baja volatilidad, especialmente las brechas de los lunes y los movimientos nocturnos. Con direcciones de operación
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Fxdolarix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Fxdolarix es un robot revendedor automático para GBPUSD M5. Fue probado en una cuenta real durante 3 meses. El robot utiliza una estrategia de especulación centrada en los movimientos de precios intradía a corto plazo. El énfasis principal está en identificar momentos de volatilidad a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. El robot utiliza indicadores como: iMACD, iMA, iStochastic. Utilizando estos indicadores, el robot identifica la dirección de la tendencia y, con la ayuda de la activida
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Asesores Expertos
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Es el Asesor Experto de Forex Scalping para MT4 Trabajando en marcos de tiempo (M5) El mejor par recomendado es EU/UChf=0.4 El cálculo se basa en el indicador Envelopes ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Se puede utilizar en el marco de tiempo Kecil (M5) Rekomendasi par adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Asesores Expertos
Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente! EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación. Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted) Utiliza un s
Multi Universal Robot
Oleksandr Klochkov
5 (1)
Asesores Expertos
Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Asesores Expertos
Este Asesor Experto se basa en los Palos de Velas Japonesas y el indicador RSI. Combina con algunos indicadores para obtener oportunidades de entrada. * Características - Protección de spreads, - Velas japonesas - DCA hasta obtener beneficios * Ajuste - Tamaño de lote inicial = 0.01 para 2000$: - Tamaño mínimo de lote = 0.01 - Spread máximo a la entrada (PiP) = 2 (en pips) - Stoploss (PiP) = 150 pips - TakeProfit (PiP) = 2 pipss * Recomendaciones - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (cuenta EC
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto identifica el comienzo de un movimiento de onda y comienza a trabajar según la dirección de la nueva onda. Utiliza stop loss y take profit ajustados. Protección incorporada contra la ampliación del spread. El control del beneficio se realiza mediante la función tight trailing stop. El cálculo del lote se basa en el stop loss. Por ejemplo, si el stop loss es de 250 puntos y MaxRisk = 10%, el tamaño del lote se calculará de forma que la activación del stop loss suponga una pérdid
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA EA - Una estrategia de medias móviles totalmente personalizable ReversePro SmartSMA EA es una herramienta de trading avanzada pero totalmente personalizable, diseñada para los traders que prefieren ajustar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite la flexibilidad para ajustar su configuración para adaptarse a su estilo de negociación, las preferencias de gestión de riesgos, y las condiciones del mercado. Cómo funciona Este EA se basa
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
Otros productos de este autor
Trend Range King
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend Range EA: lo mejor de dos mundos (Tendencia + Reversión a la media) Evolución del Trend King EA con 5 estrellas   — probado en   H4   — ahora combinado con un potente motor de   reversión a la media   para mercados laterales. Enfoque   por barras , robusto en ambos regímenes. Aspectos destacados Doble núcleo : •   Tendencia : gap EMA normalizado por ATR +   histéresis   + RSI. •   Rango :   desviación ATR   respecto a la banda EMA + zona central de RSI; confirmación opcional (Engulfing/I
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Raschke & Friends - Asesor Experto Multiactivo (MT4) Un sistema de negociación basado en carteras y consciente de los regímenes Diseñado para ser robusto, no perfecto Visión general Raschke & Friends es un Asesor Experto multi-módulo, multi-activos para MetaTrader 4, construido en torno a una mentalidad de cartera en lugar de la optimización de una sola configuración. Combina varios conceptos clásicos de trading - Tendencia, Reversión Media, Breakout e Inside Bar - pero no intenta que cada módul
Evergreen Stop Raid EA
Frank Paetsch
Utilidades
Evergreen Stop Raid EA El Evergreen Stop Raid EA es un sistema de trading de precisión construido alrededor de uno de los conceptos más poderosos y fiables en la acción del precio moderno: barridos de liquidez , también conocidos como stop raids . Estos eventos ocurren cuando el mercado intencionalmente empuja más allá de un soporte clave o nivel de resistencia para activar órdenes de stop-loss, capturar liquidez, y luego revertir bruscamente. Este EA está diseñado para detectar esos retroces
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilidades
Evergreen Pivot Trader EA El Evergreen Pivot Trader EA es un sistema de trading limpio, inteligente y altamente adaptable construido en torno a los clásicos niveles de pivote diarios, mejorado con una moderna lógica de acción de precios. Captura tanto: Operaciones de reversión (falsificaciones en niveles S/R) Operaciones de continuación de tendencia (configuraciones de ruptura y reevaluación) Esto lo hace extremadamente flexible y adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado. Cómo
Filtro:
hwschmidt
258
hwschmidt 2025.11.03 14:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Frank Paetsch
7549
Respuesta del desarrollador Frank Paetsch 2025.11.03 16:24
Thanks for the feedback! Glad to know Trend King is performing well in live conditions — that’s exactly what it was built for.
Grom191986
20
Grom191986 2025.10.04 20:04 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Frank Paetsch
7549
Respuesta del desarrollador Frank Paetsch 2025.10.04 22:33
Many thanks for your review and support.
Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.09.03 14:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Frank Paetsch
7549
Respuesta del desarrollador Frank Paetsch 2025.09.03 16:24
Thank you very much for the evaluation and for your trust.
Arkadii Zagorulko
77494
Arkadii Zagorulko 2025.09.03 13:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Frank Paetsch
7549
Respuesta del desarrollador Frank Paetsch 2025.09.03 14:17
Thanks so much for your review. It really means a lot to me.
br0dim
34
br0dim 2025.09.03 10:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Frank Paetsch
7549
Respuesta del desarrollador Frank Paetsch 2025.09.03 10:30
Thank you for your purchase of Trend King EA. We’re thrilled to have you as a customer. If you need any help, just reply to this message.
Respuesta al comentario