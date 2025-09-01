Trend King EA
- Asesores Expertos
- Frank Paetsch
- Versión: 4.4
- Actualizado: 8 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Trend King (MT4) - v4.4 AO
EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas
¿Qué es Trend King?
Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO). La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en torno a esas líneas de base (sin recompilación).
Añade controles de riesgo robustos, salidas de volatilidad, un sistema híbrido de seguimiento (Donchian + Chandelier), salto al punto de equilibrio, escalado, guardias diarias y de sesión, y una capa de política ligera ("Bandit") que puede cambiar automáticamente entre políticas de seguimiento/ADX sensatas.
Características principales
Motor de tendencias 3EMA (rápida/media/lenta) con comprobación de pendiente y confirmación de retroceso opcionales.
- AO Baseline Snap (percentil ATR de doble horizonte, suavizado + histéresis) que se adapta
- periodos EMA efectivos (Rápido/Medio/Lento)
- periodos Donchian stop/trail
- multiplicadores ATR TP/SL
- mapeo opcional del umbral ADX
- cambio de objetivo pullback (Rápido → Medio) basado en el percentil AO
- Estrictez de entrada Auto (AO-driven): flojo / normal / verdadero toque de zona 3-EMA
- Vela de confirmación de pullback (por defecto ON: verde para largo, rojo para corto)
- Filtros de Régimen:
- Filtro de fase (pendientes ADX y ATR + ratio ATR14/ATR50)
- Puerta ADX Higher-TF (TF configurable + umbral)
- Guardia de sobredimensionamiento (bloquea agotamiento/picos de noticias vs ATR14)
- Protecciones de ejecución: filtro de diferencial (absoluto o relativo a ATR), ventana de sesión, corte de viernes, barras flip-guard, enfriamiento después de la operación, enfriamiento código-134, posiciones abiertas máx.
- Riesgo y tamaño:
- LotMode 0 = Fijo
- LotMode 1 = Por unidad de balance
- LotMode 2 = True Risk % por operación (por distancia de stop)
- LotMode 3 = Basado en margen (heredado)
- Comprobaciones de margen, % mínimo de margen libre, reducción automática a los límites del broker
- TP/SL y Trailing:
- TP basado en RR o TP basado en ATR
- SL basado en ATR (multiplicador efectivo mediante AO)
- Seguimiento híbrido: Donchian/ATR, Chandelier puro o Híbrido (máx./mín.)
- TrailOnlyAfterR (inicio del trailing después de R configurable)
- Volatility Exit: cuando ATR14 colapsa vs ATR50, empuja un hard stop (a menudo a BE)
- Break-Even Hop (una vez) y Scale-out opcional
- Protecciones diarias y de renta variable:
- Guardia de renta variable: reducir el riesgo o bloquear nuevas entradas más allá de los umbrales DD
- Guardia de pérdida diaria en R (R acumulada del día)
- Calidad de vida:
- Etiqueta P/L en el gráfico (esquina, color, frecuencia de actualización)
- Registro CSV (por día o por ejecución, estrangulamiento, limpieza)
- Autoderivación mágica por símbolo/TF (anulable)
Trend King computa percentiles ATR en dos horizontes, los mezcla, suaviza con alfa y añade una banda de histéresis para evitar flip-flop. Ese único percentil AO re-parametriza el EA alrededor de sus líneas de base ajustadas:
- Periodos EMA (Rápido/Medio/Lento)
- Periodos Donchian stop & trail
- Multiplicadores ATR TP/SL
- Interruptor de objetivo Pullback (Rápido→Medio)
- Asignación opcional del umbral ADX
- Pares: Principales y cruces líquidos (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD)
- Plazos: M5-H1 (M15/M30 son un punto dulce)
- Riesgo: 0,5-1,0% por operación (LotMode 2) o pequeños lotes fijos (0,01-0,05)
- Tendencia/Filtro: EMA rápida/media/lenta, ADX opcional, PhaseFilter, HTF ADX
- Pullback y Stops: Toque medio/zona, línea de base Donchian SL, vela de confirmación
- Ejecución: ejecución de nueva barra, protecciones de deslizamiento/extensión, concurrencia máxima
- Riesgo: % de riesgo por operación, por unidad de balance, lotes fijos, controles de margen
- TP/SL/Trail: RR TP, ATR TP/SL, Donchian/ATR trail, Chandelier/Hybrid, trail-after-R
- BE/Scale-out: salto BE (pips & R), single scale-out con fracción
- Sesión/Día: ventana de horas, corte del viernes
- Equidad/Día: Umbrales DD para corte/bloqueo de riesgo, pérdida máxima diaria en R
- AO: doble horizonte N, alfa de suavizado, histéresis, versión base/resnap
- CSV/UI: Modos CSV y estrangulamiento, ajustes P/L en gráfico
- Adjuntar a un par líquido (por ejemplo, EURUSD) en M15 o M30.
- Mantenga los valores por defecto, establezca LotMode = 2 y RiskPerTradePct = 0.5-1.0.
- Opcionalmente active UseSessionFilter y NoFridayAfter.
- Ejecutar hacia adelante durante una semana y evaluar CSV y en el gráfico P / L etiqueta.
Sin martingala, sin rejilla. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar con CFDs/FX implica riesgos.
