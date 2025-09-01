Trend King EA

Trend King EA (MT4) – Pullback 3-MA + Trailing Donchian

Trader la tendance, maîtriser le risque.
Le Trend King EA pour MetaTrader 4 s’appuie sur un système de pullback vers 3 EMA : d’abord alignement de tendance (Rapide > Intermédiaire > Lente, filtre de pente en option), puis pullback ciblé sur l’EMA Rapide ou Intermédiaire. Un trailing Donchian (jamais en arrière) gère les positions ; le saut au break-even lisse les retracements. Le TP optionnel est fondé sur le risque Donchian au prix d’ouverture réel (R/R), pas sur l’aléa des ticks. Filtre ATR en option — pas de TP basé ATR.

Pourquoi Trend King EA (MT4) ?

  • Nouveau cœur : pullback 3-MA + alignement, filtre de pente et force du ruban (largeur MA vs ATR).

  • Entrées propres : pullback sur EMA Rapide/Intermédiaire en N barres, uniquement en régime tendanciel valide.

  • Sorties robustes : trailing Donchian (10–12) sans retour + break-even dès X·R (avec marge).

  • R/R là où ça compte : TP issu du risque Donchian @ Open (avec fill réel et « clamp » du stop).

  • Astucieux côté broker : flux ECN (ordre→SL/TP), serrage StopLevel/Freeze + buffer, tentatives de remodification.

  • Focus risque : auto-lot selon la distance au SL avec plafond, MinRiskPipsAutoLot et protection de marge.

  • Rapide & stable : TradeOnNewBar (pas de « spam » de ticks), compatible Open-Prices-Only → optimisation ultra-rapide.

  • Multi-graphe : Auto-Magic par symbole/UT, filtre de session (ex. 08–22), limite de spread, ADX en option.

  • Bonus : overlay P/L en haut à droite (Total/Aujourd’hui/Dernières N).

Caractéristiques clés

  • Entrée : alignement 3-MA (+ pente/ruban en option), pullback vers EMA Rapide/Intermédiaire

  • Sortie : trailing Donchian, saut break-even

  • TP (option) : R/R = risque à l’ouverture × facteur (sans ATR-TP)

  • Filtres : ATR mini (pips), limite de spread, fenêtre de session, ADX optionnel

  • Compatibilité : MT4 (Build 600+), 4/5 digits, suffixes, H1/H4/D1, majeures & or

  • Optimisation : Open-Prices-Only (rapide), affinement en mode tick

Pour qui ?
Pour les traders qui veulent capter des tendances fortes avec un risque maîtrisé — sans grid ni martingale.

Offre
Lancement : 60 $ (strictement limité) — obtenez votre licence maintenant !


Avis 3
Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.09.03 14:32 
 

I know the author - he has over 10 years of experience in Forex. I believe he may have found something valuable here, so I will trade with this EA and trust his expertise. If it does not perform well, I will update my review later.

Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.09.03 14:32 
 

I know the author - he has over 10 years of experience in Forex. I believe he may have found something valuable here, so I will trade with this EA and trust his expertise. If it does not perform well, I will update my review later.

Frank Paetsch
7551
Réponse du développeur Frank Paetsch 2025.09.03 16:24
Thank you very much for the evaluation and for your trust.
Arkadii Zagorulko
77158
Arkadii Zagorulko 2025.09.03 13:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Frank Paetsch
7551
Réponse du développeur Frank Paetsch 2025.09.03 14:17
Thanks so much for your review. It really means a lot to me.
br0dim
34
br0dim 2025.09.03 10:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Frank Paetsch
7551
Réponse du développeur Frank Paetsch 2025.09.03 10:30
Thank you for your purchase of Trend King EA. We’re thrilled to have you as a customer. If you need any help, just reply to this message.
