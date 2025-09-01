Trend King EA

5

Trend King EA (MT4) – 3-MA Geri Çekilme + Donchian Takip

Trendi yakala, riski kontrol et.
MetaTrader 4 için Trend King EA, 3 EMA geri çekilme sistemini kullanır: önce trend hizalaması (Hızlı > Orta > Yavaş, isteğe bağlı eğim filtresi), ardından Hızlı veya Orta EMA’ya hedefli pullback ile giriş. Donchian takip (asla geri gitmez) işlemleri yönetir; başa-baş sıçrama geri çekilmeleri yumuşatır. İsteğe bağlı TP, gerçek açılış fiyatındaki Donchian riskine (R/R) dayanır; rastgele tick’lere değil. ATR filtresi isteğe bağlıdır — ATR-TP yoktur.

Neden Trend King EA (MT4)?

  • Yeni çekirdek: 3-MA pullback + hizalama, isteğe bağlı eğim filtresi ve şerit (ribbon) gücü (ATR’ye göre MA genişliği).

  • Temiz girişler: N mum içinde Hızlı/Orta EMA’ya geri çekilme, yalnızca sağlam trend rejiminde.

  • Dayanıklı çıkışlar: Donchian takip (10–12) geri adım yok + X·R’den itibaren başa-baş (buffer ile).

  • R/R doğru yerde: gerçek fill ve stop kelepçesi hesaba katılarak Open riskinden türetilen TP.

  • Broker-uyumlu: ECN akışı (önce emir, sonra SL/TP), StopLevel/Freeze kelepçesi + ekstra tampon, yeniden-düzeltme.

  • Risk odaklı: SL mesafesine göre otomatik lot, üst sınır; MinRiskPipsAutoLot ve marjin koruması.

  • Hızlı & stabil: yeni mumda işlem (tick spam yok), Sadece Açılış Fiyatları ile uyumlu → çok hızlı optimizasyon.

  • Çoklu grafik hazır: sembol/zaman dilimine göre otomatik Magic, seans filtresi (örn. 08–22), spread limiti, isteğe bağlı ADX.

  • Bonus: sağ üstte P/L örtüsü (Toplam/Bugün/son N işlem).

Temel özellikler

  • Giriş: 3-MA hizalaması (+ isteğe bağlı eğim/şerit), Hızlı/Orta EMA’ya pullback

  • Çıkış: Donchian takip, başa-baş sıçrama

  • TP (ops.): R/R = Açılış riski × katsayı (ATR-TP yok)

  • Filtreler: minimum ATR (pip), spread limiti, seans penceresi, opsiyonel ADX

  • Uyumluluk: MT4 (Build 600+), 4/5 hane, sembol sonekleri, H1/H4/D1, majörler & altın

  • Optimizasyon: Sadece Açılış Fiyatları (çok hızlı), ince ayar tik modunda mümkün

Kimler için?
Grid/Martingale olmadan, kontrollü riskle güçlü trendleri hedeflemek isteyen trader’lar.

Teklif
Lansman: 60 $ (katı sınırlı) — lisansını şimdi al.


İncelemeler 3
Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.09.03 14:32 
 

I know the author - he has over 10 years of experience in Forex. I believe he may have found something valuable here, so I will trade with this EA and trust his expertise. If it does not perform well, I will update my review later.

Руслан Мирасов
38
Руслан Мирасов 2025.09.03 14:32 
 

I know the author - he has over 10 years of experience in Forex. I believe he may have found something valuable here, so I will trade with this EA and trust his expertise. If it does not perform well, I will update my review later.

Frank Paetsch
7551
Geliştiriciden yanıt Frank Paetsch 2025.09.03 16:24
Thank you very much for the evaluation and for your trust.
Arkadii Zagorulko
77160
Arkadii Zagorulko 2025.09.03 13:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Frank Paetsch
7551
Geliştiriciden yanıt Frank Paetsch 2025.09.03 14:17
Thanks so much for your review. It really means a lot to me.
br0dim
34
br0dim 2025.09.03 10:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Frank Paetsch
7551
Geliştiriciden yanıt Frank Paetsch 2025.09.03 10:30
Thank you for your purchase of Trend King EA. We’re thrilled to have you as a customer. If you need any help, just reply to this message.
