Trend King EA
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 3.5
- Güncellendi: 19 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Trend King EA (MT4) – 3-MA Geri Çekilme + Donchian Takip
Trendi yakala, riski kontrol et.
MetaTrader 4 için Trend King EA, 3 EMA geri çekilme sistemini kullanır: önce trend hizalaması (Hızlı > Orta > Yavaş, isteğe bağlı eğim filtresi), ardından Hızlı veya Orta EMA’ya hedefli pullback ile giriş. Donchian takip (asla geri gitmez) işlemleri yönetir; başa-baş sıçrama geri çekilmeleri yumuşatır. İsteğe bağlı TP, gerçek açılış fiyatındaki Donchian riskine (R/R) dayanır; rastgele tick’lere değil. ATR filtresi isteğe bağlıdır — ATR-TP yoktur.
Neden Trend King EA (MT4)?
-
Yeni çekirdek: 3-MA pullback + hizalama, isteğe bağlı eğim filtresi ve şerit (ribbon) gücü (ATR’ye göre MA genişliği).
-
Temiz girişler: N mum içinde Hızlı/Orta EMA’ya geri çekilme, yalnızca sağlam trend rejiminde.
-
Dayanıklı çıkışlar: Donchian takip (10–12) geri adım yok + X·R’den itibaren başa-baş (buffer ile).
-
R/R doğru yerde: gerçek fill ve stop kelepçesi hesaba katılarak Open riskinden türetilen TP.
-
Broker-uyumlu: ECN akışı (önce emir, sonra SL/TP), StopLevel/Freeze kelepçesi + ekstra tampon, yeniden-düzeltme.
-
Risk odaklı: SL mesafesine göre otomatik lot, üst sınır; MinRiskPipsAutoLot ve marjin koruması.
-
Hızlı & stabil: yeni mumda işlem (tick spam yok), Sadece Açılış Fiyatları ile uyumlu → çok hızlı optimizasyon.
-
Çoklu grafik hazır: sembol/zaman dilimine göre otomatik Magic, seans filtresi (örn. 08–22), spread limiti, isteğe bağlı ADX.
-
Bonus: sağ üstte P/L örtüsü (Toplam/Bugün/son N işlem).
Temel özellikler
-
Giriş: 3-MA hizalaması (+ isteğe bağlı eğim/şerit), Hızlı/Orta EMA’ya pullback
-
Çıkış: Donchian takip, başa-baş sıçrama
-
TP (ops.): R/R = Açılış riski × katsayı (ATR-TP yok)
-
Filtreler: minimum ATR (pip), spread limiti, seans penceresi, opsiyonel ADX
-
Uyumluluk: MT4 (Build 600+), 4/5 hane, sembol sonekleri, H1/H4/D1, majörler & altın
-
Optimizasyon: Sadece Açılış Fiyatları (çok hızlı), ince ayar tik modunda mümkün
Kimler için?
Grid/Martingale olmadan, kontrollü riskle güçlü trendleri hedeflemek isteyen trader’lar.
Teklif
Lansman: 60 $ (katı sınırlı) — lisansını şimdi al.
I know the author - he has over 10 years of experience in Forex. I believe he may have found something valuable here, so I will trade with this EA and trust his expertise. If it does not perform well, I will update my review later.