Hedge and Grid
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versione: 10.0
- Aggiornato: 30 giugno 2025
- Attivazioni: 10
✅ Hedge and Grid EA – Trading intelligente basato sul trend e sulla protezione
Hedge and Grid EA non si limita agli ordini di mercato: integra strategie avanzate con ordini pendenti hedge e grid, offrendo una risposta dinamica ai movimenti del mercato e un controllo ottimale del rischio.
🔎 1. Rilevamento del trend con MA, RSI e ATR
Il robot combina diversi indicatori per identificare la direzione del trend con precisione:
-
Due medie mobili (MA)
-
RSI per individuare aree di ipercomprato/ipervenduto
-
Confronto tra l’ATR attuale e la media ATR delle ultime 50 candele
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, viene generato un segnale operativo affidabile.
⚙️ 2. Struttura degli ordini con strategia Hedge e Grid
In base alla direzione del trend rilevata:
-
Se il trend è rialzista → Buy
-
Se il trend è ribassista → Sell
-
Vengono inoltre piazzati ordini pendenti (limit o stop) alla distanza specificata dalla griglia
Questo approccio consente al robot di adattarsi rapidamente a variazioni di prezzo in entrambe le direzioni.
🧹 3. Rimozione automatica degli ordini pendenti
Quando una posizione principale viene chiusa, gli ordini pendenti associati vengono cancellati automaticamente.
In questo modo il grafico rimane ordinato e il sistema resta agile e pronto per nuove opportunità.
📉 4. Trailing Stop Dinamico: protezione dei profitti
Utilizzando l’Average True Range (ATR), il robot applica un trailing stop dinamico che si adatta automaticamente alla volatilità del mercato.
Coefficiente consigliato in base alle condizioni di mercato:
-
🔹 1.2 – Per mercati stabili
-
🔹 1.5 – Per mercati moderatamente volatili
-
🔹 2.0 o superiore – Per mercati altamente volatili
Questo sistema consente di proteggere i profitti senza uscire troppo presto da operazioni promettenti.
🔐 5. Break-Even: sicurezza del capitale
Quando un certo livello di profitto viene raggiunto, lo stop-loss viene spostato al prezzo di entrata:
-
L’operazione diventa a rischio zero
-
I movimenti contrari non annullano il profitto
-
Il capitale viene protetto mantenendo comunque il guadagno
Funzionalità essenziale in fasi di mercato incerte.
💰 6. Target di profitto flessibili (TP/SL)
Il Take-Profit (TP) e lo Stop-Loss (SL) possono essere:
-
Impostati manualmente in punti
-
Oppure calcolati dinamicamente con un coefficiente ATR
È anche possibile chiudere automaticamente l’operazione quando si raggiunge una percentuale di profitto predefinita.
📐 7. Griglia personalizzabile e gestione del lotto
-
Distanza della griglia regolabile
-
Impostazione di un lotto massimo
-
Se il limite viene raggiunto, il lotto viene azzerato secondo le regole configurate
Questa struttura evita un’esposizione eccessiva e migliora la gestione del rischio.
🖥️ 8. Pannello informativo visivo in tempo reale
Sul grafico vengono mostrati:
-
Simbolo attivo
-
Direzione del trend rilevata (↑ o ↓)
-
Stato del profitto (Verde = profitto, Rosso = perdita, Arancione = pareggio)
Colori e posizione del pannello sono completamente personalizzabili, e l’interfaccia può essere attivata o nascosta in ogni momento.
💼 Supported Trade Structures:
“Open Trade with Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Trade with Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
INFORMAZIONI:
"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Apporta modifiche alla tua gestione del rischio e alla strategia di transazione.
Puoi osservare le tue prestazioni testando nell'account demo."
Se ti piace, sarei molto felice se gli dessi 5 stelle.
Buona fortuna...